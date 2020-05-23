Прогнозы на матч Кёльн - РБ Лейпциг

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Кёльн
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 11 0.34
2. Ют Марк 5 (1) 0.16
3. Борнаув Себастьян 5 0.16
4. Кайнц Флориан 4 0.13
5. Хектор Йонас 4 0.13
6. Теродде Симон 3 0.09
7. Дрекслер Доминик 2 0.06
8. Модест Антони 2 0.06
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 24 (3) 0.75
2. Забитцер Марсель 9 0.28
3. Шик Патрик 8 0.25
4. Поульсен Юссуф 5 0.16
5. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.16
6. Нкунку Кристофер 4 0.13
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Лаймер Конрад 2 0.06
11. Кампль Кевин 1 0.03
12. Орбан Вилли 1 0.03
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Сараччи Марсело 1 0.03
15. Ольмо Дани 0 0
16. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 7 0
2. Эхизибуэ Кингсли 5 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Кордоба Джон 5 0
6. Теродде Симон 4 0
7. Дрекслер Доминик 4 0
8. Кайнц Флориан 4 0
9. Якобс Исмаил 4 0
10. Кцихос Рафаэль 2 1
11. Ют Марк 3 0
12. Верстрате Биргер 3 0
13. Скири Эйе 3 0
14. Реджбекай Элвис 3 0
15. Хёгер Марко 2 0
16. Каттербах Ноа 2 0
17. Тилманн Ян 2 0
18. Модест Антони 1 0
19. Риссе Марсель 1 0
20. Зобих Лассе 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Хальстенберг Марсель 5 1
3. Юпамекано Део 6 0
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Конате Ибраима 2 0
11. Нкунку Кристофер 1 0
12. Сараччи Марсело 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 13.89% (5) 13.89% (5) 22.22% (8) 13.89% (5) 19.44% (7) 16.67% (6)
 РБ Лейпциг 13.43% (9) 10.45% (7) 22.39% (15) 19.4% (13) 8.96% (6) 25.37% (17)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн
Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Бундеслига РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 4 4 81 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 28 17 6 5 74 - 34 57
3. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
4. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
5. Боруссия М Заявка 28 16 5 7 53 - 34 53
6. Вольфсбург Заявка 28 11 9 8 40 - 34 42
7. Хоффенхайм Заявка 28 11 6 11 39 - 48 39
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Шальке 04 Заявка 28 9 10 9 34 - 45 37
10. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 50 35
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Унион Берлин Заявка 28 9 4 15 33 - 48 31
13. Аугсбург Заявка 28 8 7 13 40 - 54 31
14. Айнтрахт Фр Заявка 27 8 5 14 44 - 52 29
15. Майнц Заявка 28 8 4 16 37 - 61 28
16. Фортуна Заявка 28 6 9 13 31 - 53 27
17. Вердер Заявка 27 5 7 15 29 - 59 22
18. Падерборн Заявка 28 4 7 17 31 - 55 19
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 01.06.2020, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.


    • Прогнозы на матч Кёльн - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Кёльн
    6.4% (5)
    Ничья
    5.1% (4)
    РБ Лейпциг
    88.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.95% (60)
    Меньше
    21.05% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (62)
    Нет
    18.42% (14)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.6% (34)
    1:3 РБ Лейпциг
    21.8% (17)
    0:2 РБ Лейпциг
    7.7% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    6.4% (5)
    2:1 Кёльн
    3.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (3)
    1:4 РБ Лейпциг
    2.6% (2)
    1:0 Кёльн
    2.6% (2)
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