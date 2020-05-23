Прогнозы на матч Кёльн - РБ Лейпциг

Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|11
|0.34
|2.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.16
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|0.16
|4.
|Кайнц Флориан
|4
|0.13
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.13
|6.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|7.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|8.
|Модест Антони
|2
|0.06
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Риссе Марсель
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|24 (3)
|0.75
|2.
|Забитцер Марсель
|9
|0.28
|3.
|Шик Патрик
|8
|0.25
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|5.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.16
|6.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.13
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|11.
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|12.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|15.
|Ольмо Дани
|0
|0
|16.
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|7
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Кордоба Джон
|5
|0
|6.
|Теродде Симон
|4
|0
|7.
|Дрекслер Доминик
|4
|0
|8.
|Кайнц Флориан
|4
|0
|9.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|10.
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|11.
|Ют Марк
|3
|0
|12.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|13.
|Скири Эйе
|3
|0
|14.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|15.
|Хёгер Марко
|2
|0
|16.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|17.
|Тилманн Ян
|2
|0
|18.
|Модест Антони
|1
|0
|19.
|Риссе Марсель
|1
|0
|20.
|Зобих Лассе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|3.
|Юпамекано Део
|6
|0
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Конате Ибраима
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|12.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0
|14.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|РБ Лейпциг
|13.43% (9)
|10.45% (7)
|22.39% (15)
|19.4% (13)
|8.96% (6)
|25.37% (17)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн
Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|81 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|74 - 34
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|53 - 34
|53
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 48
|39
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 45
|37
|10.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 50
|35
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 48
|31
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|40 - 54
|31
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|44 - 52
|29
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|37 - 61
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|31 - 53
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|29 - 59
|22
|18.
|Падерборн
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|31 - 55
|19
Прогнозы на матч Кёльн - РБ Лейпциг
Исход игры
Кёльн
6.4% (5)
Ничья
5.1% (4)
РБ Лейпциг
88.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (60)
Меньше
21.05% (16)
Обе команды забьют
Да
81.58% (62)
Нет
18.42% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
43.6% (34)
1:3 РБ Лейпциг
21.8% (17)
0:2 РБ Лейпциг
7.7% (6)
0:1 РБ Лейпциг
6.4% (5)
2:1 Кёльн
3.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (3)
1:4 РБ Лейпциг
2.6% (2)
1:0 Кёльн
2.6% (2)
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