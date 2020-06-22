Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М

Леванте
Позже
Стадион: Estadio Camilo Cano
Атлетико М
14
Везу
Рубен
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|5
|0.13
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0.11
|4.
|Барди Энис
|3
|0.08
|5.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|6.
|Моралес Луис
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Фортеш
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|4.
|Коста Диего
|3 (1)
|0.08
|5.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|6.
|Ньигес Сауль
|3
|0.08
|7.
|Коке Хорхе
|2
|0.05
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|9
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|5
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|6.
|Клерк Карлос
|4
|0
|7.
|Везу Рубен
|4
|0
|8.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|9.
|Барди Энис
|4
|0
|10.
|Кабако Эрик
|4
|0
|11.
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|12.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|13.
|Эрнани Фортеш
|1
|1
|14.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|15.
|Коке Хорхе II
|2
|0
|16.
|Радоя Неманья
|2
|0
|17.
|Леон Серхио
|2
|0
|18.
|Моралес Луис
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|11
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|4.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|5.
|Мората Альваро
|4
|1
|6.
|Лоди Ренан
|4
|1
|7.
|Корреа Анхель
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|4
|0
|9.
|Савич Стефан
|4
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Коста Диего
|3
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|17.
|Лемар Тома
|1
|0
|18.
|Карраско Янник
|1
|0
|19.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|16.67% (5)
|30% (9)
|10% (3)
|Атлетико М
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада
Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 31
|65
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|8
|3
|57 - 21
|65
|3.
|Севилья
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|44 - 32
|53
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|13
|13
|4
|38 - 22
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 28
|48
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|49 - 40
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|8.
|Валенсия
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 43
|46
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|37 - 36
|43
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|33 - 26
|42
|11.
|Леванте
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 43
|38
|12.
|Алавес
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 46
|35
|14.
|Бетис
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|40 - 48
|34
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|25 - 35
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|28 - 35
|30
|17.
|Эйбар
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|18.
|Мальорка
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|29 - 50
|26
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|31
|5
|10
|16
|23 - 44
|25
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 49
|24
Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М
Исход игры
Леванте
2.2% (2)
Ничья
7.6% (7)
Атлетико М
90.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (38)
Меньше
56.82% (50)
Обе команды забьют
Да
48.86% (43)
Нет
51.14% (45)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
33.7% (31)
0:1 Атлетико М
29.3% (27)
0:2 Атлетико М
17.4% (16)
1:1 Ничья
6.5% (6)
1:3 Атлетико М
5.4% (5)
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