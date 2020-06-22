Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М

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Леванте
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
3
Антонио
Гарсия
22
Мелеро
Гонсало
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
2
Хименес
Хосе
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
6
Коке
Хорхе
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
19
Коста
Диего
Леванте
4-4-2
Атлетико М
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 5 0.13
3. Рочина Рубен 4 0.11
4. Барди Энис 3 0.08
5. Кампанья Хосе 2 0.05
6. Моралес Луис 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Фортеш 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 9 (1) 0.24
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Корреа Анхель 5 0.13
4. Коста Диего 3 (1) 0.08
5. Витоло Виктор 3 0.08
6. Ньигес Сауль 3 0.08
7. Коке Хорхе 2 0.05
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 9 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 5 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Кампанья Хосе 3 1
6. Клерк Карлос 4 0
7. Везу Рубен 4 0
8. Мирамон Хорхе 4 0
9. Барди Энис 4 0
10. Кабако Эрик 4 0
11. Мелеро Гонсало 3 0
12. Элисео Фалькон 1 1
13. Эрнани Фортеш 1 1
14. Айтор Фернандес 2 0
15. Коке Хорхе II 2 0
16. Радоя Неманья 2 0
17. Леон Серхио 2 0
18. Моралес Луис 2 0
19. Майораль Борха 2 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 11 0
2. Ньигес Сауль 7 0
3. Фелипе Аугусто IV 6 0
4. Фелиш Жоау 6 0
5. Мората Альваро 4 1
6. Лоди Ренан 4 1
7. Корреа Анхель 5 0
8. Коке Хорхе 4 0
9. Савич Стефан 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Коста Диего 3 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Эрмосо Марио 2 0
16. Ариас Сантьяго 1 0
17. Лемар Тома 1 0
18. Карраско Янник 1 0
19. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 16.67% (5) 30% (9) 10% (3)
 Атлетико М 8.33% (3) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 22.22% (8) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада
Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико М 2:1 Леванте Ла Лига Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Атлетико М 3:0 Леванте Примера
Леванте 0:5 Атлетико М Примера Леванте 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 2:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Атлетико М Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Леванте Примера Атлетико М 4:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Леванте Первый дивизион Леванте 0:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 30 19 8 3 57 - 21 65
3. Севилья Заявка 31 14 11 6 44 - 32 53
4. Атлетико М Заявка 30 13 13 4 38 - 22 52
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Вильярреал Заявка 31 14 6 11 49 - 40 48
7. Реал Сосьедад Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 30 12 10 8 41 - 43 46
9. Гранада 0:0 Заявка 31 12 7 12 37 - 36 43
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 30 9 8 13 31 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 11 11 35 - 46 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид Заявка 30 7 12 11 25 - 35 33
16. Сельта Заявка 30 6 12 12 28 - 35 30
17. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес 0:0 Заявка 31 5 10 16 23 - 44 25
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2020, осталось 21 час 20 минут.


    • Прогнозы 92
    Леванте 2.2% (2)
    X 7.6% (7)
    Атлетико М 90.2% (83)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М

    Исход игры
    Леванте
    2.2% (2)
    Ничья
    7.6% (7)
    Атлетико М
    90.2% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (38)
    Меньше
    56.82% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    48.86% (43)
    Нет
    51.14% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    33.7% (31)
    0:1 Атлетико М
    29.3% (27)
    0:2 Атлетико М
    17.4% (16)
    1:1 Ничья
    6.5% (6)
    1:3 Атлетико М
    5.4% (5)
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