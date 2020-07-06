Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мелеро Гонсало получил желтую карточку от судьи

94' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Леванте

92' Мерино Микель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Постиго Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

88' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Хорошую попытку сделал Мелеро Гонсало . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Порту Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи

65' Кампанья Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

63' Ариц Элустондо получил желтую карточку от судьи

63' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Леванте

58' Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе

58' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Леванте

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля