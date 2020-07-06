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Леванте
1:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
12' Гол
Исак Александр
14' Желтая карточка
Субименди Мартин
1:1
16' Гол
Моралес Луис
63' Желтая карточка
Ариц Элустондо
67' Желтая карточка
Вукчевич Никола
90' Желтая карточка
Постиго Серхио
90' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
90'+6
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
5
Радоя
Неманья
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
21
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
13
Мойя
Мигель
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
21
Эдегор
Мартин
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Леванте
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Исак Александр
(Оярсабаль Микель)
14'
 
Субименди Мартин
16'
Моралес Луис
(Рочина Рубен)
1:1
54'
 
Льоренте Диего
Субименди Мартин
54'
 
Субельдия Игор
Эдегор Мартин
63'
 
Ариц Элустондо
67'
Вукчевич Никола
 
68'
 
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
72'
Рохер Марти
Моралес Луис
 
72'
Мелеро Гонсало
Вукчевич Никола
 
83'
Эрнани Жорже
Рочина Рубен
 
83'
Робер Пьер
Постиго Серхио
 
84'
 
Виллиан Жозе
Исак Александр
84'
 
Монреаль Начо
Муньос Айхен
88'
Леон Серхио
Майораль Борха
 
90'
Постиго Серхио
 
90'
Мелеро Гонсало
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 6 0.16
3. Рочина Рубен 5 0.13
4. Моралес Луис 4 0.11
5. Барди Энис 4 0.11
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 10 0.26
2. Оярсабаль Микель 9 (4) 0.24
3. Исак Александр 9 0.24
4. Порту Кристиан 7 0.18
5. Эдегор Мартин 4 0.11
6. Мерино Микель 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Ле Норман Робен 1 0.03
10. Сальдуа Хосеба 0 0
11. Льоренте Диего 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Роберто Лопес III 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 11 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 6 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Мелеро Гонсало 4 0
11. Кабако Эрик 4 0
12. Коке Хорхе II 3 0
13. Моралес Луис 3 0
14. Эрнани Жорже 1 1
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Субельдия Игор 9 0
2. Сальдуа Хосеба 7 1
3. Мерино Микель 8 0
4. Льоренте Диего 6 1
5. Порту Кристиан 5 0
6. Ле Норман Робен 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Оярсабаль Микель 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Янузай Аднан 3 0
11. Эдегор Мартин 3 0
12. Ариц Элустондо 3 0
13. Исак Александр 3 0
14. Субименди Мартин 3 0
15. Монреаль Начо 2 0
16. Сурутуса Давид 1 0
17. Горосабел Андони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 20% (7) 25.71% (9) 8.57% (3)
 Реал Сосьедад 14.58% (7) 18.75% (9) 10.42% (5) 20.83% (10) 14.58% (7) 20.83% (10)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Реал Сосьедад 1:2 Леванте Ла Лига Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера
Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 34 22 7 5 78 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 34 16 14 4 46 - 25 62
4. Севилья 1:0 Заявка 34 16 12 6 49 - 33 60
5. Вильярреал Заявка 34 16 6 12 54 - 44 54
6. Хетафе Заявка 34 14 11 9 42 - 31 53
7. Реал Сосьедад Заявка 34 15 6 13 51 - 43 51
8. Атлетик Б Заявка 34 12 12 10 38 - 29 48
9. Гранада Заявка 34 13 8 13 42 - 40 47
10. Валенсия Заявка 34 12 11 11 43 - 50 47
11. Осасуна Заявка 34 11 12 11 40 - 47 45
12. Леванте Заявка 34 12 7 15 42 - 47 43
13. Вальядолид Заявка 34 8 15 11 28 - 37 39
14. Бетис Заявка 34 9 11 14 44 - 55 38
15. Эйбар 0:1 Заявка 34 9 8 17 34 - 51 35
16. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
17. Сельта Заявка 34 7 14 13 33 - 43 35
18. Мальорка Заявка 34 8 5 21 35 - 59 29
19. Леганес Заявка 34 6 10 18 25 - 49 28
20. Эспаньол Заявка 34 5 9 20 27 - 54 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Camilo Cano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Леванте 27.5% (41)
X 41.6% (62)
Реал Сосьедад 30.9% (46)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Леванте 1:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Леванте
27.5% (41)
Ничья
41.6% (62)
Реал Сосьедад
30.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
78.17% (111)
Нет
21.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (54)
1:2 Реал Сосьедад
20.8% (31)
1:0 Леванте
12.8% (19)
2:1 Леванте
12.1% (18)
0:1 Реал Сосьедад
6.7% (10)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Леванте
1.3% (2)
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