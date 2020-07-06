Леванте
1:1
Конец матча
Стадион: Камило Кано
Реал Сосьедад
0:1
12' ГолИсак Александр
14' Желтая карточкаСубименди Мартин
1:1
16' ГолМоралес Луис
63' Желтая карточкаАриц Элустондо
67' Желтая карточкаВукчевич Никола
90' Желтая карточкаПостиго Серхио
90' Желтая карточкаМелеро Гонсало
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
13
Мойя
Мигель
12
Муньос
Айхен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
14'
16'
1:1
63'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|3.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|4.
|Моралес Луис
|4
|0.11
|5.
|Барди Энис
|4
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Жозе
|10
|0.26
|2.
|Оярсабаль Микель
|9 (4)
|0.24
|3.
|Исак Александр
|9
|0.24
|4.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|5.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|10.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|11.
|Льоренте Диего
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Роберто Лопес III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|11
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|6
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|11.
|Кабако Эрик
|4
|0
|12.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|13.
|Моралес Луис
|3
|0
|14.
|Эрнани Жорже
|1
|1
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Субельдия Игор
|9
|0
|2.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|3.
|Мерино Микель
|8
|0
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Порту Кристиан
|5
|0
|6.
|Ле Норман Робен
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|9.
|Гевара Андер
|4
|0
|10.
|Янузай Аднан
|3
|0
|11.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|13.
|Исак Александр
|3
|0
|14.
|Субименди Мартин
|3
|0
|15.
|Монреаль Начо
|2
|0
|16.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|17.
|Горосабел Андони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|20% (7)
|25.71% (9)
|8.57% (3)
|Реал Сосьедад
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|20.83% (10)
|14.58% (7)
|20.83% (10)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Леванте Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|78 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|16
|14
|4
|46 - 25
|62
|4.
|Севилья
|1:0 Заявка
|34
|16
|12
|6
|49 - 33
|60
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|54 - 44
|54
|6.
|Хетафе
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|42 - 31
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|15
|6
|13
|51 - 43
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|38 - 29
|48
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|42 - 40
|47
|10.
|Валенсия
|Заявка
|34
|12
|11
|11
|43 - 50
|47
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|40 - 47
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|42 - 47
|43
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|8
|15
|11
|28 - 37
|39
|14.
|Бетис
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|44 - 55
|38
|15.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|34
|9
|8
|17
|34 - 51
|35
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|17.
|Сельта
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|33 - 43
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|34
|8
|5
|21
|35 - 59
|29
|19.
|Леганес
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|25 - 49
|28
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|27 - 54
|24
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Леванте
27.5% (41)
Ничья
41.6% (62)
Реал Сосьедад
30.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
78.17% (111)
Нет
21.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (54)
1:2 Реал Сосьедад
20.8% (31)
1:0 Леванте
12.8% (19)
2:1 Леванте
12.1% (18)
0:1 Реал Сосьедад
6.7% (10)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Леванте
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!