севильи надо выше подниматься
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|13 (4)
|0.34
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.13
|4.
|Банега Эвер
|3 (2)
|0.08
|5.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|6.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|7.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|8.
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.08
|9.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|10.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|11.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|12.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|13.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|14.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|15.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|16.
|Чичарито
|1
|0.03
|17.
|Навас Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|12 (2)
|0.32
|2.
|Сальва Севилья
|5 (2)
|0.13
|3.
|Родригес Даниэль
|5 (1)
|0.13
|4.
|Кубо Такефуса
|4
|0.11
|5.
|Эрнандес Хуан
|4
|0.11
|6.
|Лаго Жуниор
|4 (3)
|0.11
|7.
|Посо Алехандро
|1
|0.03
|8.
|Раильо Антонио
|1
|0.03
|9.
|Фебас Алейкс
|0
|0
|10.
|Састре Хуан
|0
|0
|11.
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|12.
|Гамес Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|9
|1
|3.
|Банега Эвер
|9
|0
|4.
|Регилон Серхио
|8
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|6.
|Гудель Неманья
|6
|0
|7.
|Хордан Хоан
|6
|0
|8.
|Васкес Франко
|5
|0
|9.
|Торрес Оливер
|5
|0
|10.
|Кунде Жюль
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будимир Анте
|10
|0
|2.
|Сальва Севилья
|8
|1
|3.
|Раильо Антонио
|8
|1
|4.
|Родригес Даниэль
|7
|0
|5.
|Агбеньену Лумор
|4
|1
|6.
|Вальент Мартин
|5
|0
|7.
|Баба Иддрису
|5
|0
|8.
|Рейна Маноло
|4
|0
|9.
|Фебас Алейкс
|4
|0
|10.
|Састре Хуан
|4
|0
|11.
|Гамес Франсиско
|4
|0
|12.
|Лаго Жуниор
|3
|0
|13.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|14.
|Седлар Александр
|3
|0
|15.
|Кубо Такефуса
|3
|0
|16.
|Фабрисио Агосто
|1
|0
|17.
|Кампос Хиско
|1
|0
|18.
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|19.
|Пратс Абдон
|1
|0
|20.
|Баба Абдул
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|14.29% (7)
|12.24% (6)
|20.41% (10)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|18.37% (9)
|Мальорка
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24