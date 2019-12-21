Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
3:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Стад де ля Моссон
Брест
1:0
14' ГолЛаборд Гаэтан
28' Желтая карточкаШардонне Брендан
2:0
30' ПенальтиСаванье Тежи
49' Желтая карточкаДелор Анди
3:0
57' ГолЛаборд Гаэтан
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
18 Перро РоменЗащитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
28'
30'
2:0
49'
57'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье
Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн
Брест Последние 20 матчей: +7 =7 -6Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|3:1 Заявка
|18
|15
|0
|3
|42 - 10
|45
|2.
|Марсель
|2:0 Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 20
|38
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 17
|31
|4.
|Лилль
|1:4 Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|5.
|Нант
|1:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|17 - 17
|30
|6.
|Монако
|4:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|7.
|Реймс
|1:1 Заявка
|18
|7
|7
|4
|16 - 10
|28
|8.
|Ницца
|3:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 27
|27
|9.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 24
|27
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 21
|27
|11.
|Монпелье
|3:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 19
|27
|12.
|Лион
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|29 - 18
|26
|13.
|Анже
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|0:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 23
|22
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|14 - 21
|20
|17.
|Амьен
|1:3 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 28
|16
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Тулуза
|0:3 Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 39
|12
Монпелье
90.6% (126)
Ничья
9.4% (13)
Брест
0% (0)
1:0 Монпелье
34.5% (48)
2:1 Монпелье
33.1% (46)
2:0 Монпелье
20.9% (29)
1:1 Ничья
7.2% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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