Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Брест имеет хороший шанс забить.

43' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Брест

41' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Делор Анди из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Монпелье имеет хороший шанс забить.

37' Батоккьо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Брест имеет хороший шанс забить.

35' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Брест имеет хороший шанс забить.

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с точки!

28' Шардонне Брендан получил желтую карточку от судьи

28' Игрок команды Монпелье исполняет передачу

28' Монпелье имеет хороший шанс забить.

28' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Брест имеет хороший шанс забить.

26' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Монпелье имеет хороший шанс забить.

24' Батоккьо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Брест имеет хороший шанс забить.

22' Брест имеет хороший шанс забить.

22' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Брест

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Удар от ворот произведет Брест

20' Молле Флоран решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Батоккьо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Монпелье

17' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Менди Александр из команды Брест плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

15' Пространство открывается для Кардона Ирвин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

14' Брест имеет хороший шанс забить.

14' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает!

13' Плохо играет Дюверн Жан-Кевин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

13' Монпелье имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Брест

9' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

8' Делор Анди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' Брест имеет хороший шанс забить.

6' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Брест

4' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ле Таллек Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест начинает с центра поля