Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
3:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Брест
0'
1:0
14' Гол
Лаборд Гаэтан
28' Желтая карточка
Шардонне Брендан
2:0
30' Пенальти
Саванье Тежи
49' Желтая карточка
Делор Анди
3:0
57' Гол
Лаборд Гаэтан
76'
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
11
Батоккьо
Кристиан
6
Диало
Ибраима
13
Ласне
Пол
15
Менди
Александр
14
Кардона
Ирвин
Монпелье
3-4-1-2
Брест
5-3-2

Ход матча

14'
Лаборд Гаэтан
1:0
28'
 
Шардонне Брендан
30'
Саванье Тежи
2:0
45'
 
Грандсир Самуэль
Менди Александр
48'
Шотар Жорис
Конгре Даниэль
 
49'
Делор Анди
 
57'
Лаборд Гаэтан
3:0
60'
 
Кур Йоанн
Батоккьо Кристиан
68'
 
Маньетти Уго
Шардонне Брендан
72'
Самбья Саломон
Саванье Тежи
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье
Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн
Брест Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург
Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Монпелье 2:1 Брест Лига 1 Брест 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:3 Монпелье Лига 2 Брест 1:0 Монпелье Лига 2 Монпелье 2:1 Брест Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 3:1 Заявка 18 15 0 3 42 - 10 45
2. Марсель 2:0 Заявка 19 11 5 3 28 - 20 38
3. Ренн 0:0 Заявка 18 9 4 5 23 - 17 31
4. Лилль 1:4 Заявка 19 9 4 6 24 - 20 31
5. Нант 1:1 Заявка 19 9 3 7 17 - 17 30
6. Монако 4:1 Заявка 18 8 4 6 30 - 26 28
7. Реймс 1:1 Заявка 18 7 7 4 16 - 10 28
8. Ницца 3:0 Заявка 19 8 3 8 28 - 27 27
9. Страсбург 2:1 Заявка 19 8 3 8 23 - 24 27
10. Бордо 0:0 Заявка 19 7 6 6 28 - 21 27
11. Монпелье 3:0 Заявка 19 7 6 6 25 - 19 27
12. Лион 1:1 Заявка 19 7 5 7 29 - 18 26
13. Анже 1:1 Заявка 19 7 5 7 21 - 24 26
14. Сент-Этьен 1:2 Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 0:3 Заявка 19 5 7 7 21 - 23 22
16. Дижон 2:1 Заявка 19 5 5 9 14 - 21 20
17. Амьен 1:3 Заявка 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Метц 1:2 Заявка 19 3 7 9 16 - 28 16
19. Ним 0:2 Заявка 18 2 6 10 12 - 31 12
20. Тулуза 0:3 Заявка 19 3 3 13 19 - 39 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 3:0 Брест
Монпелье
90.6% (126)
Ничья
9.4% (13)
Брест
0% (0)
1:0 Монпелье
34.5% (48)
2:1 Монпелье
33.1% (46)
2:0 Монпелье
20.9% (29)
1:1 Ничья
7.2% (10)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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