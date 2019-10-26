Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +16 =1 -3Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи
Генк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль
Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль
95.8% (69)
Ничья
4.2% (3)
Генк
0% (0)
3:0 Ливерпуль
33.3% (24)
2:0 Ливерпуль
23.6% (17)
3:1 Ливерпуль
9.7% (7)
4:1 Ливерпуль
8.3% (6)
2:1 Ливерпуль
6.9% (5)
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