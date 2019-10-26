Лига чемпионов 2019-2020

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Генк

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Генк 1:4 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи
Генк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль
Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Генк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Генк 1:4 Ливерпуль Лига чемпионов

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 3 1 0 2 11 - 9 3
4. Генк Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Генк

    До начала игры, которая состоится 05.11.2019, осталось 1 день 10 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ливерпуль - Генк
    Ливерпуль
    95.8% (69)
    Ничья
    4.2% (3)
    Генк
    0% (0)
    3:0 Ливерпуль
    33.3% (24)
    2:0 Ливерпуль
    23.6% (17)
    3:1 Ливерпуль
    9.7% (7)
    4:1 Ливерпуль
    8.3% (6)
    2:1 Ливерпуль
    6.9% (5)
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