Лига Европы 2019-2020
Базель
2:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Трабзонспор
17' Желтая карточкаПармак Абдулкадир
1:0
21' ГолВидмер Сильван
55' Желтая карточкаАсан Серкан
2:0
72' ГолШтокер Валентин
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
90
Асан
Серкан
17
Онази
Оджени
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Онази ОджениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
20 Сари ЮсуфПолузащитник
-
-
50 Kerem Baykus
-
51 Behlul Aydin
-
Главный тренер: Унал Караман
Ход матча
21'
1:0
55'
72'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель
Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе
Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК Трабзонспор 2:1 Малатьяспор
Последние игры между собой
Базель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Трабзонспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Базель
93.8% (135)
Ничья
5.6% (8)
Трабзонспор
0.7% (1)
2:0 Базель
34.7% (50)
2:1 Базель
34% (49)
1:0 Базель
10.4% (15)
3:1 Базель
9.7% (14)
1:1 Ничья
4.2% (6)
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