Лига Европы 2019-2020

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Базель
2:0
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
17' Желтая карточка
Пармак Абдулкадир
1:0
21' Гол
Видмер Сильван
55' Желтая карточка
Асан Серкан
2:0
72' Гол
Штокер Валентин
90'+4
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
7
Дзуффи
Лука
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
16
Кардешлер
Эрдже
90
Асан
Серкан
5
Хоссейни
Сейедмаджид
14
Фернандеш
Иванилду
33
Дурсун
Абдуррахим
21
Эрдоган
Доган
61
Пармак
Абдулкадир
17
Онази
Оджени
26
Юзюм
Фыратджан
7
Афдияй
Донис
18
Экубан
Калеб
Базель
4-2-3-1
Трабзонспор
4-3-2-1

Ход матча

17'
 
Пармак Абдулкадир
21'
Видмер Сильван
(Кабрал Артур)
1:0
51'
 
Акпынар Мухаммет
Онази Оджени
55'
 
Асан Серкан
65'
Окафор Ноа
Пюлюлю Афимико
 
71'
Адеми Кемаль
Кабрал Артур
 
71'
 
Кампи Гастон
Хоссейни Сейедмаджид
72'
Штокер Валентин
(Окафор Ноа)
2:0
78'
Кампо Самуэле
Дзуффи Лука
 
78'
 
Kerem Baykus
Экубан Калеб

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель
Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе
Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК Трабзонспор 2:1 Малатьяспор

Последние игры между собой

Базель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Трабзонспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Трабзонспор 2:2 Базель Лига Европы

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
2. Хетафе Заявка 6 4 0 2 8 - 4 12
3. Краснодар Заявка 6 3 0 3 7 - 11 9
4. Трабзонспор Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Видмер Сильван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Пармак Абдулкадир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Базель 2:0 Трабзонспор
Базель
93.8% (135)
Ничья
5.6% (8)
Трабзонспор
0.7% (1)
2:0 Базель
34.7% (50)
2:1 Базель
34% (49)
1:0 Базель
10.4% (15)
3:1 Базель
9.7% (14)
1:1 Ничья
4.2% (6)
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