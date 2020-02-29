Англия: Кубок 2019-2020

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Шеффилд Уэнсдей
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Предыдущие игры

Шеффилд Уэнсдей Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шеффилд Уэнсдей 1:3 Дерби Шеффилд Уэнсдей 1:0 Чарльтон Бирмингем 3:3 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:3 Рединг
Лутон Таун 1:0 Шеффилд Уэнсдей Барнсли 1:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:0 Миллуолл Уиган 2:1 Шеффилд Уэнсдей КПР 1:2 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:5 Блэкберн Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:1 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 1:2 Кардифф Сити Сток Сити 3:2 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:0 Бристоль Сити Ноттингем Форест 0:4 Шеффилд Уэнсдей Дерби 1:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 2:1 Брентфорд Чарльтон 1:3 Шеффилд Уэнсдей
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Уэнсдей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 2:1 Шеффилд Уэнсдей Кубок Манчестер Сити 7:0 Шеффилд Уэнсдей Кубок лиги
1/16 финала
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1/8 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити

    До начала игры, которая состоится 04.03.2020, осталось 1 день 21 час 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити
    Шеффилд Уэнсдей
    4.2% (4)
    Ничья
    4.2% (4)
    Манчестер Сити
    91.6% (87)
    0:2 Манчестер Сити
    26.3% (25)
    1:2 Манчестер Сити
    21.1% (20)
    1:3 Манчестер Сити
    18.9% (18)
    0:3 Манчестер Сити
    10.5% (10)
    1:4 Манчестер Сити
    3.2% (3)
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