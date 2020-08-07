Ювентус
2:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Альянц Стэдиум
Лион
0:1
12' ПенальтиДепай Мемфис
19' Желтая карточкаАуа Уссем
31' Желтая карточкаКуадрадо Хуан
38' Желтая карточкаДюбуа Лео
42' Желтая карточкаДепай Мемфис
1:1
43' ПенальтиРоналду Криштиану
44' Желтая карточкаБентанкур Родриго
2:1
60' ГолРоналду Криштиану
76' Желтая карточкаЛопеш Антони
79' Желтая карточкаКорне Максвелл
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
39
Бруно
Моура
14
Дюбуа
Лео
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матуиди БлезПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
19'
31'
38'
42'
43'
60'
76'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|4 (1)
|0.5
|2.
|Дибала Пауло
|3
|0.38
|3.
|Игуаин Гонсало
|2
|0.25
|4.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.13
|5.
|Бернардески Федерико
|1
|0.13
|6.
|Матуиди Блез
|1
|0.13
|7.
|Ремзи Аарон
|1
|0.13
|8.
|Коста Дуглас
|1
|0.13
|9.
|Алекс Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|6 (2)
|0.75
|2.
|Ауа Уссем
|1
|0.13
|3.
|Тусар Люка
|1
|0.13
|4.
|Траоре Бертран
|1
|0.13
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.13
|6.
|Терье Мартен
|1
|0.13
|7.
|Дюбуа Лео
|0
|0
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
|9.
|Дембеле Мусса II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|4
|0
|2.
|Матуиди Блез
|2
|0
|3.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|5.
|Коста Дуглас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Коне Юссуф
|2
|0
|3.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|4.
|Депай Мемфис
|1
|0
|5.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|6.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|7.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0
|9.
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|10.
|Ауа Уссем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|Лион
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус
Лион Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Прогнозы на матч Ювентус 2:1 Лион
Исход игры
Ювентус
93.4% (156)
Ничья
4.8% (8)
Лион
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.75% (64)
Меньше
60.25% (97)
Обе команды забьют
Да
40.37% (65)
Нет
59.63% (96)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
41.3% (69)
2:1 Ювентус
23.4% (39)
1:0 Ювентус
12.6% (21)
3:1 Ювентус
9% (15)
1:1 Ничья
3.6% (6)
3:0 Ювентус
2.4% (4)
1:2 Лион
1.8% (3)
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