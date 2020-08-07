Дибала с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Дюбуа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Щесны ошибся при игре на выходе, затем Какере сбросил мяч на Дембеле, но Муссе не дал пробить по воротам Ремзи, который выбил мяч на угловой. Игроки "Лиона" хотели пенальти, но Феликс Цвайер и судьи из комнаты VAR не зафиксировали нарушения правил.

Рен-Аделед с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, де Лихт головой выбил мяч на левый фланг.

Начинается второй тайм. "Лион" наверняка и дальше будет пытаться играть по счёту, но при этом французскому клубу важно сильно не прижиматься к своей штрафной площади, именно из-за этого в конце первого тайма команды Руди Гарсии и получила ответный гол в свои ворота.

Роналду попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади после отскока, но в самый последний момент Криштиану успел накрыть Какере.

Бернардески перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лиона", правила были нарушены против Корне.

Марсал в центре поля нарушил правила против Игуаина в борьбе за верховой мяч. "Ювентус" очень быстро разыграл стандарт.

Игроки "Лиона" отвели игру в центр поля, но пока перехватить контроль над мячом гости никак не могут.

Куадрадо ошибся с передачей на левый фланг из центра поля, Сандро ждал передачу в ноги, а не на ход вперёд.

Бруно на левом фланге нарушил правила против Сандро. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

Пьянич со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Лопеш сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в аут.

Бернардески с правого фланга выполнил неудачный прострел к линии вратарской, будет удар от ворот.

Рабио прошёл вперёд по левому флангу, а затем Адриен выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Лиона" спокойно перехватили мяч.

В среднем темпе проходит игра, это очень сильно помогает "Лиону" отбиваться от позиционных атак "Ювентуса".

Ауар выполнил передачу к левому углу штрафной площади "Ювентуса" на ход Депаю, де Лихт прочитал момент и перехватил мяч без особого труда.

Рабио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дюбуа головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Куадрадо с левого фланга выполнил плохую передачу в центр на Бонуччи, Депай едва не перехватил мяч, но Леонардо всё же успел протолкнуть его на де Лихта.

Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Роналду!!! Роналду сместился в центр с правого фланга, а затем Криштиану здорово пробил в правый угол ворот, Лопеш в прыжке достал до мяча, но тот всё же от штанги зашёл в сетку.

И в составе "Лиона" произошла замена. Вместо Джейсона Денайера на поле вышел Йоаким Андерсен.

Куадрадо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Андерсен решил не рисковать и в падении головой выбил мяч на угловой.

Бернардески с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бонуччи головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Сандро с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Корне головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Сандро с левого фланга вновь выполнил подачу к линии вратарской, никак Игуаин в борьбе с Андерсоном не может добраться до мяча.

Де Лихт на левом фланге нарушил правила против Ауара. "Лион" в свою очередь стандарты разыгрывать не спешит.

Ауар со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Роналду при входе в штрафную площадь обыграл Дюбуа, а затем Криштиану выполнил подачу к линии вратарской, Игуаин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Корне с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Щесны.

Андерсен на своей половине поля нарушил правила против Игуаина. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

Роналду со стандарта вновь низом пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Лиона", которую грамотно выстроил Лопеш, а затем Криштиану нарушил правила против Дембеле.

Роналду вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Дюбуа Криштиану заработал угловой для своей команды.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лион" в Турине играет вничью с "Ювентусом" 1:1 и на данный момент выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Начало матча для команды Маурицио Сарри получилось крайне неудачным, но затем "Ювентус" смог перестроиться и перехватить инициативу. Напоминаем, что "Ювентусу" нужно забивать ещё как минимум два мяча и при этом не пропускать, а иначе в следующую стадию турнира пройдёт "Лион".

45' Куадрадо с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, никого и партнёров по команде там не оказалось, будет удар от ворот.

45' Куадрадо из центра поля отправил в забег по правому флангу Роналду, Криштиану и на этот раз умудрился попасть в офсайд.

45' Четыре минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма.

45' Депай со стандарта выполнил мягкую подачу к правому углу штрафной площади, Марсело в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Бонуччи.

45' Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур получил жёлтую карточку за грубую игру против Экамби на левом фланге.

45' Капитан "Лиона" Мемфис Депай также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

44' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Роналду!!! Криштиану Роналду с "точки" пробил в правый угол ворот, Лопеш гадал и прыгнул в левый угол ворот.

43' Пенальти назначается в ворота "Лиона"! Пьянич со стандарта пробил в левый угол ворот, Депай, который стоял в "стенке" неудачно сыграл рукой, Феликс Цвайер дал свисток и указал на "точку".

42' Бруно у своей штрафной площади на этот раз сбил Роналду. Продолжает "Ювентус" зарабатывать опасные стандарты.

41' Роналду со стандарта технично перебросил "стенку" и отправил мяч в левый угол ворот, но Лопеш также сыграл блестяще и в прыжке потянул очень непростой удар.

40' Полузащитник "Лиона" Лео Дюбуа получил жёлтую карточку за грубую игру у самой линии штрафной площади против Бентанкура.

39' Куадрадо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Игуаин головой пробил в левый угол ворот, Лопеш в прыжке в два приёма поймал мяч.

38' Роналду со стандарта низом пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Лиона", которую грамотно выстроил Лопеш.

37' Бруно нарушил правила против Рабио у своей штрафной площади. "Ювентус" заработал достаточно опасный стандарт.

36' Пьянич из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Рабио, Денайер грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

35' Никак "Ювентусу" не удаётся грамотно разыгрывать атаки у штрафной площади "Лиона", регулярно игроки туринского клуба продолжают попадать в офсайд.

34' Депай со стандарта закрутил мяч к правому углу вратарской, Щесны сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

33' Феликс Цвайер немного подумал, а затем показал Хуану Куадрадо жёлтую карточку, теперь фланговому защитнику "Ювентуса" нужно быть осторожнее.

32' Куадрадо на левом фланге у своей штрафной площади зацепил Ауара. "Лион" заработал довольно опасный стандарт.

31' Депай и Ауар немного не поняли друг друга при входе в штрафную площадь с левого фланга, будет удар от ворот.

30' Де Лихт в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Депая. Игроки "Лиона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

29' Возобновляется наша игра, пока "Лион" грамотно играет по счёту, но один гол туринского клуба может очень сильно всё изменить.

28' Феликс Цвайер дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух. Сегодня днём в Турине было очень жарко.

27' Напомним, что теперь "Ювентусу" для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов нужно забивать три мяча и больше не пропускать.

26' Рабио в очередной раз прошёл вперёд по левому флангу, а затем Адриен выполнил подачу к правому углу вратарской, Лопеш вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

25' Рабио с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

24' Пьянич с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Бентанкур не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам.

23' Бернардески с правого фланга ворвался в штрафную площадь, ушёл от Марсала, уложил Лопеша на газон и едва с мячом не зашёл в ворота, но в последний момент в ноги Федерико бросился Марсело, который выбил мяч на угловой.

22' Полузащитник "Ювентуса" Уссем Ауар получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

21' Регулярно игроки "Ювентуса" стараются прессинговать Лопеша, но голкипер "Лиона" пока играет без ошибок и спокойно выносит мяч к центру поля.

20' Депай в центре поля достаточно грубо сыграл против Куадрадо, но Феликс Цвайер пока решил обойтись без жёлтой карточки.

19' Бонуччи из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Роналду, могло быть очень опасно, но Криштиану вновь оказался в офсайде.

18' Пьянич разогнал атаку по центру, а затем Миралем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лопеш удачно сыграл на выходе и перехватил мяч.

17' Корне перестарался в борьбе за мяч на левом фланге и нарушил правила против Куадрадо.

16' Корне с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" оказались первыми на мяче и выбили его в аут.

15' Очень интересно начинается наша игра, посмотрим, как будет спасать это противостояние туринский "Ювентус".

14' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Депай!!! Мемфис Депай с "точки" пробил "паненкой" по центру, Щесны гадал и прыгнул в левый угол ворот.

13' Пенальти назначается в ворота "Ювентуса"! Активный Ауар ворвался в штрафную площадь, а на левом её углу неудачно в подкате сыграл Бентанкур, который в итоге сбил Уссема, Феликс Цвайер дал свисток и указал на "точку".

12' Депай с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться.

11' Экамби вновь прошёл вперёд по левому флангу, на этот раз Карл обыграл де Лихта, но ему пришлось отдать передачу немного назад на Депая, Мемфис выполнил подачу в центр штрафной площади, Сандро в борьбе с Какере выбил мяч к линии штрафной, а уже оттуда в левый угол ворот пробил Ауар, Щесны в прыжке перевёл мяч на угловой.

10' Игуаин сместился немного в центр с левого фланга, а затем Гонсало выполнил передачу к линии штрафной площади на Роналду, который также сейчас оказался в офсайде.

9' Рабио с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, защитники "Лиона" оказались первыми на мяче.

8' Пьянич со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Сандро сбросил мяч к левому углу штрафной на де Лихта, который забрался в офсайд.

7' Роналду наткнулся на одного из соперников при подготовке к стандарту и сразу же упал на газон, Феликс Цвайер показал одному из лидеров "Ювентуса", что просто так падать не надо, если что, VAR всё подскажет.

6' Какере нарушил правила на своей половине поля против Сандро. "Ювентус" готовится к стандарту.

5' Игроки "Ювентуса" больше времени проводят с мячом, но пока им очень трудно пройти дальше центра поля, "Лион" плотно играет в обороне.

4' Игроки "Лиона" решили разыграть угловой, но ничего интересного по итогу гости придумать так и не смогли.

3' Экамби попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл де Лихт и выбил мяч на угловой.

2' Марсал из глубины поля выполнил сильную передачу вперёд, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.