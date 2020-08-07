  1. Футбол
  2. Матчи
Ювентус
2:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Лион
0'
0:1
12' Пенальти
Депай Мемфис
19' Желтая карточка
Ауа Уссем
31' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
38' Желтая карточка
Дюбуа Лео
42' Желтая карточка
Депай Мемфис
1:1
43' Пенальти
Роналду Криштиану
44' Желтая карточка
Бентанкур Родриго
2:1
60' Гол
Роналду Криштиану
76' Желтая карточка
Лопеш Антони
79' Желтая карточка
Корне Максвелл
81'
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
30
Бентанкур
Родриго
5
Пьянич
Миралем
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
21
Игуаин
Гонсало
7
Роналду
Криштиану
1
Лопеш
Антони
5
Денайер
Джейсон
6
Фильо
Марсело
20
Марсал
Фернандо
39
Бруно
Моура
14
Дюбуа
Лео
25
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
21
Экамби
Карл
Токо
11
Депай
Мемфис
Ювентус
4-3-3
Лион
3-1-4-2

Ход матча

12'
0:1
Депай Мемфис
19'
 
Ауа Уссем
31'
Куадрадо Хуан
 
38'
 
Дюбуа Лео
42'
 
Депай Мемфис
43'
Роналду Криштиану
1:1
44'
Бентанкур Родриго
 
60'
Роналду Криштиану
(Бернардески Федерико)
2:1
60'
Ремзи Аарон
Пьянич Миралем
 
61'
 
Андерсен Йоаким
Денайер Джейсон
67'
 
Рен-Аделед Жефф
Экамби Карл Токо
67'
 
Дембеле Мусса II
Депай Мемфис
70'
Данило Луис
Куадрадо Хуан
 
70'
Дибала Пауло
Бернардески Федерико
 
76'
 
Лопеш Антони
79'
 
Корне Максвелл

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 4 (1) 0.5
2. Дибала Пауло 3 0.38
3. Игуаин Гонсало 2 0.25
4. Куадрадо Хуан 1 0.13
5. Бернардески Федерико 1 0.13
6. Матуиди Блез 1 0.13
7. Ремзи Аарон 1 0.13
8. Коста Дуглас 1 0.13
9. Алекс Сандро 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 6 (2) 0.75
2. Ауа Уссем 1 0.13
3. Тусар Люка 1 0.13
4. Траоре Бертран 1 0.13
5. Андерсен Йоаким 1 0.13
6. Терье Мартен 1 0.13
7. Дюбуа Лео 0 0
8. Корне Максвелл 0 0
9. Дембеле Мусса II 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 4 0
2. Матуиди Блез 2 0
3. Бентанкур Родриго 2 0
4. Бонуччи Леонардо 1 0
5. Коста Дуглас 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Коне Юссуф 2 0
3. Дюбуа Лео 2 0
4. Депай Мемфис 1 0
5. Марсал Фернандо 1 0
6. Мендес Тьяго 1 0
7. Андерсен Йоаким 1 0
8. Корне Максвелл 1 0
9. Дембеле Мусса II 1 0
10. Ауа Уссем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 30% (3)
 Лион 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус
Лион Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик
Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Лион: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лион 1:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:1 Лион Лига чемпионов Лион 0:1 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 2:1 Лион Лига Европы
Лион 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 2:1 Лион Товарищеские матчи Ювентус 2:1 Лион Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • Угловой
    84'
    Рен-Аделед с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, де Лихт головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    83'
    Полузащитник "Лиона" Максвелл Корне получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Судья
    82'
    Дюбуа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Щесны ошибся при игре на выходе, затем Какере сбросил мяч на Дембеле, но Муссе не дал пробить по воротам Ремзи, который выбил мяч на угловой. Игроки "Лиона" хотели пенальти, но Феликс Цвайер и судьи из комнаты VAR не зафиксировали нарушения правил. 
  • Желтая карточка
    81'
    Голкипер "Лиона" Антони Лопеш получил жёлтую карточку за затяжку времени. 
  • Угловой
    80'
    Дибала с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 79'
    Роналду вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Дюбуа Криштиану заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Роналду со стандарта вновь низом пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Лиона", которую грамотно выстроил Лопеш, а затем Криштиану нарушил правила против Дембеле. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Андерсен на своей половине поля нарушил правила против Игуаина. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту. 
  • 76'
    Корне с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Щесны. 
  • Замена
    75'
    Третью замену провёл Маурицио Сарри. Вместо Федерико Бернардески на поле вышел Пауло Дибала. 
  • Замена
    74'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Хуана Куадрадо на поле вышел Луис Данило. 
  • 73'
    Роналду при входе в штрафную площадь обыграл Дюбуа, а затем Криштиану выполнил подачу к линии вратарской, Игуаин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 72'
    Ауар со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Замена
    71'
    И третью замену провёл Руди Гарсия. Вместо Мемфиса Депая на поле вышел Мусса Дембеле. 
  • Замена
    70'
    В составе "Лиона" произошла замена. Вместо Карла Токо Экамби на поле вышел Жефф Рен-Аделед. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Де Лихт на левом фланге нарушил правила против Ауара. "Лион" в свою очередь стандарты разыгрывать не спешит. 
  • 68'
    Сандро с левого фланга вновь выполнил подачу к линии вратарской, никак Игуаин в борьбе с Андерсоном не может добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    67'
    Депай в центре поля нарушил правила против де Лихта. Вновь "Ювентус" быстро разыграл стандарт. 
  • 66'
    Сандро с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Корне головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    65'
    Бернардески с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бонуччи головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 64'
    Куадрадо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Андерсен решил не рисковать и в падении головой выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    63'
    И в составе "Лиона" произошла замена. Вместо Джейсона Денайера на поле вышел Йоаким Андерсен. 
  • Замена
    62'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Миралема Пьянича на поле вышел Аарон Ремзи. 
  • 2 гола - дубль!
    61'
    Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Роналду!!! Роналду сместился в центр с правого фланга, а затем Криштиану здорово пробил в правый угол ворот, Лопеш в прыжке достал до мяча, но тот всё же от штанги зашёл в сетку. 
  • 60'
    Куадрадо с левого фланга выполнил плохую передачу в центр на Бонуччи, Депай едва не перехватил мяч, но Леонардо всё же успел протолкнуть его на де Лихта. 
  • 59'
    Рабио с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дюбуа головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Опасный момент
    58'
    Бруно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 57'
    Ауар выполнил передачу к левому углу штрафной площади "Ювентуса" на ход Депаю, де Лихт прочитал момент и перехватил мяч без особого труда. 
  • 56'
    В среднем темпе проходит игра, это очень сильно помогает "Лиону" отбиваться от позиционных атак "Ювентуса". 
  • 55'
    Рабио прошёл вперёд по левому флангу, а затем Адриен выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Лиона" спокойно перехватили мяч. 
  • 54'
    Бернардески с правого фланга выполнил неудачный прострел к линии вратарской, будет удар от ворот. 
  • 53'
    Пьянич со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Лопеш сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в аут. 
  • 52'
    Бруно на левом фланге нарушил правила против Сандро. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту. 
  • 51'
    Куадрадо ошибся с передачей на левый фланг из центра поля, Сандро ждал передачу в ноги, а не на ход вперёд. 
  • 50'
    Игроки "Лиона" отвели игру в центр поля, но пока перехватить контроль над мячом гости никак не могут. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Марсал в центре поля нарушил правила против Игуаина в борьбе за верховой мяч. "Ювентус" очень быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Бернардески перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Лиона", правила были нарушены против Корне. 
  • 47'
    Роналду попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади после отскока, но в самый последний момент Криштиану успел накрыть Какере. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "Лион" наверняка и дальше будет пытаться играть по счёту, но при этом французскому клубу важно сильно не прижиматься к своей штрафной площади, именно из-за этого в конце первого тайма команды Руди Гарсии и получила ответный гол в свои ворота. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Лион" в Турине играет вничью с "Ювентусом" 1:1 и на данный момент выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов. Начало матча для команды Маурицио Сарри получилось крайне неудачным, но затем "Ювентус" смог перестроиться и перехватить инициативу. Напоминаем, что "Ювентусу" нужно забивать ещё как минимум два мяча и при этом не пропускать, а иначе в следующую стадию турнира пройдёт "Лион". 
  • 45'
    Куадрадо с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, никого и партнёров по команде там не оказалось, будет удар от ворот. 
  • Офсайд
    45'
    Куадрадо из центра поля отправил в забег по правому флангу Роналду, Криштиану и на этот раз умудрился попасть в офсайд. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Феликс Цвайер к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Депай со стандарта выполнил мягкую подачу к правому углу штрафной площади, Марсело в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Бонуччи. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур получил жёлтую карточку за грубую игру против Экамби на левом фланге. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Лиона" Мемфис Депай также получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади. 
  • Пенальти
    44'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Роналду!!! Криштиану Роналду с "точки" пробил в правый угол ворот, Лопеш гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
  • Пенальти!
    43'
    Пенальти назначается в ворота "Лиона"! Пьянич со стандарта пробил в левый угол ворот, Депай, который стоял в "стенке" неудачно сыграл рукой, Феликс Цвайер дал свисток и указал на "точку". 
  • Фол, нарушение
    42'
    Бруно у своей штрафной площади на этот раз сбил Роналду. Продолжает "Ювентус" зарабатывать опасные стандарты. 
  • Опасный момент
    41'
    Роналду со стандарта технично перебросил "стенку" и отправил мяч в левый угол ворот, но Лопеш также сыграл блестяще и в прыжке потянул очень непростой удар. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Лиона" Лео Дюбуа получил жёлтую карточку за грубую игру у самой линии штрафной площади против Бентанкура. 
  • Опасный момент
    39'
    Куадрадо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Игуаин головой пробил в левый угол ворот, Лопеш в прыжке в два приёма поймал мяч. 
  • 38'
    Роналду со стандарта низом пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Лиона", которую грамотно выстроил Лопеш. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Бруно нарушил правила против Рабио у своей штрафной площади. "Ювентус" заработал достаточно опасный стандарт. 
  • 36'
    Пьянич из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Рабио, Денайер грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Офсайд
    35'
    Никак "Ювентусу" не удаётся грамотно разыгрывать атаки у штрафной площади "Лиона", регулярно игроки туринского клуба продолжают попадать в офсайд. 
  • 34'
    Депай со стандарта закрутил мяч к правому углу вратарской, Щесны сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    33'
    Феликс Цвайер немного подумал, а затем показал Хуану Куадрадо жёлтую карточку, теперь фланговому защитнику "Ювентуса" нужно быть осторожнее. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Куадрадо на левом фланге у своей штрафной площади зацепил Ауара. "Лион" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 31'
    Депай и Ауар немного не поняли друг друга при входе в штрафную площадь с левого фланга, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Де Лихт в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Депая. Игроки "Лиона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 29'
    Возобновляется наша игра, пока "Лион" грамотно играет по счёту, но один гол туринского клуба может очень сильно всё изменить. 
  • Судья
    28'
    Феликс Цвайер дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух. Сегодня днём в Турине было очень жарко. 
  • 27'
    Напомним, что теперь "Ювентусу" для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов нужно забивать три мяча и больше не пропускать. 
  • 26'
    Рабио в очередной раз прошёл вперёд по левому флангу, а затем Адриен выполнил подачу к правому углу вратарской, Лопеш вновь грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Опасный момент
    25'
    Рабио с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    24'
    Пьянич с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Бентанкур не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    23'
    Бернардески с правого фланга ворвался в штрафную площадь, ушёл от Марсала, уложил Лопеша на газон и едва с мячом не зашёл в ворота, но в последний момент в ноги Федерико бросился Марсело, который выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    22'
    Полузащитник "Ювентуса" Уссем Ауар получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 21'
    Регулярно игроки "Ювентуса" стараются прессинговать Лопеша, но голкипер "Лиона" пока играет без ошибок и спокойно выносит мяч к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Депай в центре поля достаточно грубо сыграл против Куадрадо, но Феликс Цвайер пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Офсайд
    19'
    Бонуччи из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Роналду, могло быть очень опасно, но Криштиану вновь оказался в офсайде. 
  • 18'
    Пьянич разогнал атаку по центру, а затем Миралем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Лопеш удачно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Корне перестарался в борьбе за мяч на левом фланге и нарушил правила против Куадрадо. 
  • 16'
    Корне с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" оказались первыми на мяче и выбили его в аут. 
  • 15'
    Очень интересно начинается наша игра, посмотрим, как будет спасать это противостояние туринский "Ювентус". 
  • Пенальти
    14'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Депай!!! Мемфис Депай с "точки" пробил "паненкой" по центру, Щесны гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
  • Пенальти!
    13'
    Пенальти назначается в ворота "Ювентуса"! Активный Ауар ворвался в штрафную площадь, а на левом её углу неудачно в подкате сыграл Бентанкур, который в итоге сбил Уссема, Феликс Цвайер дал свисток и указал на "точку". 
  • Угловой
    12'
    Депай с углового выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться. 
  • Опасный момент
    11'
    Экамби вновь прошёл вперёд по левому флангу, на этот раз Карл обыграл де Лихта, но ему пришлось отдать передачу немного назад на Депая, Мемфис выполнил подачу в центр штрафной площади, Сандро в борьбе с Какере выбил мяч к линии штрафной, а уже оттуда в левый угол ворот пробил Ауар, Щесны в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Офсайд
    10'
    Игуаин сместился немного в центр с левого фланга, а затем Гонсало выполнил передачу к линии штрафной площади на Роналду, который также сейчас оказался в офсайде. 
  • 9'
    Рабио с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, защитники "Лиона" оказались первыми на мяче. 
  • Офсайд
    8'
    Пьянич со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Сандро сбросил мяч к левому углу штрафной на де Лихта, который забрался в офсайд. 
  • Судья
    7'
    Роналду наткнулся на одного из соперников при подготовке к стандарту и сразу же упал на газон, Феликс Цвайер показал одному из лидеров "Ювентуса", что просто так падать не надо, если что, VAR всё подскажет. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Какере нарушил правила на своей половине поля против Сандро. "Ювентус" готовится к стандарту. 
  • 5'
    Игроки "Ювентуса" больше времени проводят с мячом, но пока им очень трудно пройти дальше центра поля, "Лион" плотно играет в обороне. 
  • Угловой
    4'
    Игроки "Лиона" решили разыграть угловой, но ничего интересного по итогу гости придумать так и не смогли. 
  • 3'
    Экамби попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл де Лихт и выбил мяч на угловой. 
  • 2'
    Марсал из глубины поля выполнил сильную передачу вперёд, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная игра, в первом матче, который был очень давно, "Лион" на своём поле переиграл "Ювентус" 1:0, но во Франции чемпионат из-за COVID-19 так и не был доигран, что безусловно скажется на команде Руди Гарсии, которая лишь недавно провела свой первый официальный матч против "ПСЖ", где уступила в серии пенальти. "Ювентус" в свою очередь выиграл чемпионат Италии сезона 2019/20, но в конце сезона команда Маурицио Сарри также смотрелась временами достаточно сумбурно, а поэтому сегодня яным фаворитом туринский клуб считать нельзя. 
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ювентус 2:1 Лион

Исход игры
Ювентус
93.4% (156)
Ничья
4.8% (8)
Лион
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.75% (64)
Меньше
60.25% (97)
Обе команды забьют
Да
40.37% (65)
Нет
59.63% (96)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
41.3% (69)
2:1 Ювентус
23.4% (39)
1:0 Ювентус
12.6% (21)
3:1 Ювентус
9% (15)
1:1 Ничья
3.6% (6)
3:0 Ювентус
2.4% (4)
1:2 Лион
1.8% (3)
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