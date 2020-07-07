Сирианска Эскильстуна
3:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0:1
13' ГолMoustafa Zeidan
1:1
23' ГолSamuel Nnamani
29' Желтая карточкаРосси Карим
1:2
30' ГолAmir Al-Ammari
33' Желтая карточкаAmir Al-Ammari
41' Желтая карточкаWille Jakobsson
1:2
44' Не забитый пенальтиКосица Дзенис
44' Желтая карточкаElias Gustafson
61' Желтая карточкаМаннс Йеспер
1:2
62' Не забитый пенальтиEdin Hamidovic
2:2
67' ГолFrancis Jno-Baptiste
3:2
83' ГолGovend Haidar
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Daniel Ljung
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
Ход матча
13'
0:1
23'
1:1
29'
30'
1:2
33'
41'
44'
1:2
44'
61'
62'
1:2
67'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.07
|2.
|Samuel Nnamani
|2
|0.07
|3.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|4.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|5.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Al-Ammari
|2
|0.08
|2.
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|3.
|Jesper Svensson
|1
|0.04
|4.
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|5.
|Moustafa Zeidan
|1
|0.04
|6.
|Jetmir Haliti
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росси Карим
|3
|0
|2.
|Ismet Lushaku
|1
|1
|3.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|4.
|Gustav Jarl
|1
|0
|5.
|Маннс Йеспер
|1
|0
|6.
|Adnan Kojic
|1
|0
|7.
|Де Са Лесли
|1
|0
|8.
|Abdel Diarra
|1
|0
|9.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Fredik Fendrich
|2
|1
|2.
|Amir Al-Ammari
|2
|0
|3.
|Джоханна Эрик
|1
|0
|4.
|Elias Gustafson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Йёнчёпинг
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг
Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|Сундсвалль
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Эстер
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|Хальмстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|7
|5.
|Норрбю
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Эргрюте ФФ
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|7.
|Вестерос СК
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Йёнчёпинг
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Акрополис
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Далкурд
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|11.
|Умео
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Треллеборг
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|Юнгшиле
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|14.
|Браге
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|ГАИС
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0