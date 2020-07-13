  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Далкурд
1:1
Конец матча
Эстер
0'
19' Желтая карточка
Клемон Уилли
0:1
35' Гол
Кин Джеймс
1:1
45' Гол
Оффия Генри
60' Желтая карточка
Кин Джеймс
73' Желтая карточка
John Stenberg
73' Вторая желтая карточка
Клемон Уилли
90' Желтая карточка
Kerfala Cissoko
90'+5
1
Filip
Anger
8
Emil
Berger
2
Johan
Falkmar
4
John
Stenberg
3
Kadir
Hodzic
13
Hampus
Finndell
15
Daniel
Stensson
14
Берггрен
Густав
11
Клемон
Уилли
90
Оффия
Генри
10
Джуниор
Джон
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
14
Сильверхолт
Оливер
88
Ахмед
Аммар
9
Рочестер
Соренсен
Марк
18
Jonathan
Drott
7
Carl
Johansson
III
28
Кин
Джеймс
2
Mattias
Pavic
Далкурд
4-3-3
Эстер
4-3-3

Ход матча

19'
Клемон Уилли
 
35'
0:1
Кин Джеймс
(Filip Oernblom)
40'
Кабаши Ариан
Джуниор Джон
 
45'
Оффия Генри
(Kadir Hodzic)
1:1
58'
Oscar Danielsson
Emil Berger
 
60'
 
Кин Джеймс
66'
 
Alexander Henningsson
Mattias Pavic
68'
 
Liridon Silka
Ахмед Аммар
73'
John Stenberg
 
73'
Клемон Уилли
 
77'
Kerfala Cissoko
Оффия Генри
 
77'
 
Simon Alexandersson
Кин Джеймс
77'
 
Нордстрём Билли
Рочестер Соренсен Марк
90'
Kerfala Cissoko
 

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Stenberg 3 0.12
2. Оффия Генри 2 0.08
3. Irfan Jasarevic 1 0.04
4. Patriot Sejdiu 1 0.04
5. Kerfala Cissoko 1 (1) 0.04
6. Hampus Finndell 0 0
7. Daniel Stensson 0 0
8. Джуниор Джон 0 0
9. Kadir Hodzic 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 2 0.08
2. Petar Petrovic 2 (1) 0.08
3. Fredrik Lundgren II 1 0.04
4. Carl Johansson III 1 0.04
5. Перссон Юхан 0 0
6. Filip Oernblom 0 0

Карточки

Далкурд
# Игрок      
1. Hampus Finndell 3 0
2. Клемон Уилли 1 1
3. Irfan Jasarevic 2 0
4. Джуниор Джон 2 0
5. Emil Berger 1 0
6. Daniel Stensson 1 0
7. Kadir Hodzic 1 0
8. Johan Falkmar 1 0
9. Kerfala Cissoko 1 0
10. Оффия Генри 1 0
11. Christoffer Styffe 1 0
12. John Stenberg 1 0
13. Oscar Danielsson 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 3 0
2. Перссон Юхан 3 0
3. Jonathan Drott 1 0
4. Карлссон Монц 1 0
5. Fredrik Lundgren II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Далкурд 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Эстер 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: + = -
ГАИС 2:1 Далкурд Далкурд 1:2 Дегерфорс Сундсвалль 1:1 Далкурд Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна
Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер
Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Далкурд 2:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 1:2 Далкурд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Хальмстад 6 4 1 1 10 - 1 13
3. Дегерфорс 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Эстер 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Браге 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Вестерос СК 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Треллеборг 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Норрбю 6 2 2 2 8 - 8 8
9. ГАИС 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Акрополис 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Йёнчёпинг 6 2 0 4 7 - 10 6
12. Эргрюте ФФ 6 2 0 4 5 - 12 6
13. Далкурд 6 1 3 2 9 - 6 6
14. Умео 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Юнгшиле 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Сирианска Эскильстуна 6 1 0 5 6 - 15 3
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Оффия Генри бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Джуниор Джон уходит с поля. Кабаши Ариан выходит вместо него
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кин Джеймс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Willie Clemons получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Далкурд 1:1 Эстер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный