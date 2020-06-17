Прогнозы на матч Минай - Динамо Киев

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Минай
 
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Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Допилка Олег 1 0.33
2. Гегедош Роберт 1 0.33
3. Oleksandr Hlahola 1 0.33
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сидорчук Сергей 1 0.33
2. Цыганков Виктор 1 0.33
3. Попов Денис II 1 0.33

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Roman Nykytiuk 0 1
Динамо Киев
# Игрок      
1. Кадири Мохаммед 0 1
2. Шепелев Владимир 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Минай 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Динамо Киев 0 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар
Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев Прикарпатье 1:2 Минай Минай 2:0 Львов Волынь 1:0 Минай Минай 2:0 Авангард Краматорск Минай 1:1 Рух Львов Горняк-Спорт 1:0 Минай Минай 3:1 Черкащина-Академия Металлург Зп 0:2 Минай Минай 2:1 Агробизнес Металлист-1925 2:3 Минай Минай 2:1 Балканы Ингулец 1:1 Минай Минай 3:1 Кремень Оболонь-Бровар 4:3 Минай
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк
Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Минай 1:3 Динамо Киев Кубок
1/8 финала
5 Альянс
3 Горняк-Спорт
1 Мариуполь
0 Олимпик Донецк
2 Николаев
4 Десна
0 Колос Ковалёвка
1 Ворскла
2 Минай
0 Львов
2 Ингулец
1 Днепр-1
2 Динамо Киев
1 Шахтёр Донецк
6 Александрия
5 Заря
1/4 финала
2 Альянс
4 Мариуполь
0 Десна
1 Ворскла
7 Минай
6 Ингулец
1 Динамо Киев
0 Александрия
1/2 финала
0 Мариуполь
0 Ворскла
0 Минай
0 Динамо Киев
Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Минай - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17.06.2020, осталось 10 часов 51 минуту.


    • Прогнозы 9
    Минай 0% (0)
    X 0% (0)
    Динамо Киев 100% (9)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Минай - Динамо Киев

    Исход игры
    Минай
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Динамо Киев
    100% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (5)
    Меньше
    44.44% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    11.11% (1)
    Нет
    88.89% (8)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    44.4% (4)
    0:3 Динамо Киев
    33.3% (3)
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