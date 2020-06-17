Минай
Позже
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Допилка Олег
|1
|0.33
|2.
|Гегедош Роберт
|1
|0.33
|3.
|Oleksandr Hlahola
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|0.33
|2.
|Цыганков Виктор
|1
|0.33
|3.
|Попов Денис II
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Roman Nykytiuk
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Кадири Мохаммед
|0
|1
|2.
|Шепелев Владимир
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Минай
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Динамо Киев
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +12 =3 -5Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар
Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев Прикарпатье 1:2 Минай Минай 2:0 Львов Волынь 1:0 Минай Минай 2:0 Авангард Краматорск Минай 1:1 Рух Львов Горняк-Спорт 1:0 Минай Минай 3:1 Черкащина-Академия Металлург Зп 0:2 Минай Минай 2:1 Агробизнес Металлист-1925 2:3 Минай Минай 2:1 Балканы Ингулец 1:1 Минай Минай 3:1 Кремень Оболонь-Бровар 4:3 Минай
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк
Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Минай - Динамо Киев
Исход игры
Минай
0% (0)
Ничья
0% (0)
Динамо Киев
100% (9)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (5)
Меньше
44.44% (4)
Обе команды забьют
Да
11.11% (1)
Нет
88.89% (8)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
44.4% (4)
0:3 Динамо Киев
33.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!