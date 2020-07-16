Ворскла
1:2
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Мариуполь
40' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
1:0
46' ГолПавлюк Евгений
51' Вторая желтая карточкаИгнатенко Даниил
1:1
56' ПенальтиЧурко Вячеслав
59' Желтая карточкаКулаков Андрей
66' Желтая карточкаЧелядин Артём
66' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
69' Желтая карточкаБыков Алексей
1:2
85' ГолКирюханцев Игорь
90' Вторая желтая карточкаЧелядин Артём
42
Гаджук
Илья
13
Oleh
Vlasov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Гаджук ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Oleh VlasovПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Полузащитник
-
35 Галата ДенисНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
40'
46'
1:0
51'
56'
1:1
59'
66'
66'
69'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|0.13
|2.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.13
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0.06
|4.
|Коломоец Юрий
|2
|0.06
|5.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.06
|6.
|Шехич Эдин
|2
|0.06
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.03
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|9.
|Челядин Артём
|1
|0.03
|10.
|Якубу Наджиб
|1
|0.03
|11.
|Кравчук Даниил
|1
|0.03
|12.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.03
|13.
|Павлюк Евгений
|1
|0.03
|14.
|Батиста Артур
|0
|0
|15.
|Скляр Александр
|0
|0
|16.
|Пуцлин Давид
|0
|0
|17.
|Гаджук Илья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мишнёв Дмитрий
|4 (1)
|0.13
|2.
|Чурко Вячеслав
|4 (2)
|0.13
|3.
|Топалов Дмитрий
|4
|0.13
|4.
|Фомин Руслан
|4 (1)
|0.13
|5.
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.09
|6.
|Вакула Владислав
|3
|0.09
|7.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.09
|8.
|Кащук Алексей
|3
|0.09
|9.
|Корниенко Виктор
|1
|0.03
|10.
|Федорчук Валерий
|1
|0.03
|11.
|Путря Илья
|1
|0.03
|12.
|Полегенько Павел
|0
|0
|13.
|Яворский Сергей
|0
|0
|14.
|Кулаков Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|8
|1
|2.
|Пердута Игорь
|6
|1
|3.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|4.
|Васин Денис
|7
|0
|5.
|Баенко Владимир
|5
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|6
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Сапай Вадим
|4
|0
|9.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|10.
|Батиста Артур
|4
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|12.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|13.
|Челядин Артём
|2
|1
|14.
|Кулач Владислав
|3
|0
|15.
|Петрович Тодор
|3
|0
|16.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|17.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|18.
|Ребенок Павел
|2
|0
|19.
|Габелок Артём
|2
|0
|20.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|21.
|Мельничук Максим
|2
|0
|22.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|23.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|24.
|Очигава Зураб
|1
|0
|25.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|26.
|Гаджук Илья
|1
|0
|27.
|Дубко Валерий
|1
|0
|28.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|9
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|7
|2
|3.
|Яворский Сергей
|8
|1
|4.
|Федорчук Валерий
|6
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|5
|1
|6.
|Муравский Назарий
|3
|2
|7.
|Вакула Владислав
|6
|0
|8.
|Дава Джойским
|6
|0
|9.
|Мишнёв Дмитрий
|5
|0
|10.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|11.
|Полегенько Павел
|3
|0
|12.
|Чех Максим
|3
|0
|13.
|Кулаков Андрей
|3
|0
|14.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|15.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|16.
|Путря Илья
|2
|0
|17.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|18.
|Фомин Руслан
|1
|0
|19.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|20.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|21.
|Кащук Алексей
|1
|0
|22.
|Петерман Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|Мариуполь
|10% (3)
|10% (3)
|16.67% (5)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла
Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов
Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|78 - 24
|81
|2.
|Динамо Киев
|3:1 Заявка
|31
|18
|5
|8
|65 - 33
|59
|3.
|Заря
|1:3 Заявка
|31
|17
|6
|8
|49 - 28
|57
|4.
|Десна
|1:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 30
|56
|5.
|Александрия
|1:1 Заявка
|31
|13
|7
|11
|45 - 45
|46
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|31
|9
|2
|20
|31 - 59
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|32 - 46
|36
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 45
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|25 - 55
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Ворскла 1:2 Мариуполь
Исход игры
Ворскла
53.1% (76)
Ничья
30.8% (44)
Мариуполь
16.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
32.86% (46)
Меньше
67.14% (94)
Обе команды забьют
Да
60% (84)
Нет
40% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (38)
1:0 Ворскла
25.9% (37)
2:1 Ворскла
21.7% (31)
1:2 Мариуполь
8.4% (12)
0:1 Мариуполь
5.6% (8)
2:0 Ворскла
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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