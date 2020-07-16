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Ворскла
1:2
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
40' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
1:0
46' Гол
Павлюк Евгений
51' Вторая желтая карточка
Игнатенко Даниил
1:1
56' Пенальти
Чурко Вячеслав
59' Желтая карточка
Кулаков Андрей
66' Желтая карточка
Челядин Артём
66' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
69' Желтая карточка
Быков Алексей
1:2
85' Гол
Кирюханцев Игорь
90' Вторая желтая карточка
Челядин Артём
90'+4
21
Ткаченко
Александр
43
Taras
Dmytruk
18
Павлюк
Евгений
37
Дубко
Валерий
45
Мельничук
Максим
5
Якубу
Наджиб
42
Гаджук
Илья
38
Челядин
Артём
16
Козыренко
Юрий
13
Oleh
Vlasov
14
Кравчук
Даниил
1
Гальчук
Евгений
4
Чоботенко
Сергей
37
Муравский
Назарий
2
Быков
Алексей
8
Полегенько
Павел
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
75
Корниенко
Виктор
9
Мишнёв
Дмитрий
20
Кащук
Алексей
77
Кулаков
Андрей
Ворскла
Мариуполь

Ход матча

23'
 
Дава Джойским
Чоботенко Сергей
40'
 
Игнатенко Даниил
46'
Daniil Siemiliet
Якубу Наджиб
 
46'
 
Чурко Вячеслав
Кащук Алексей
46'
Павлюк Евгений
(Челядин Артём)
1:0
51'
 
Игнатенко Даниил
56'
1:1
Чурко Вячеслав
57'
 
Топалов Дмитрий
Корниенко Виктор
59'
 
Кулаков Андрей
66'
Челядин Артём
 
66'
 
Мишнёв Дмитрий
69'
 
Быков Алексей
78'
 
Кирюханцев Игорь
Быков Алексей
81'
Галата Денис
Козыренко Юрий
 
85'
1:2
Кирюханцев Игорь
(Полегенько Павел)
88'
Radion Posievkin
Гаджук Илья
 
89'
Белый Артём II
Oleh Vlasov
 
90'
Челядин Артём
 
90'
Bohdan Chuiev
Дубко Валерий
 

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.13
2. Васин Денис 4 (3) 0.13
3. Пердута Игорь 2 0.06
4. Коломоец Юрий 2 0.06
5. Кулач Владислав 2 (1) 0.06
6. Шехич Эдин 2 0.06
7. Баенко Владимир 1 0.03
8. Кане Ибрахим 1 0.03
9. Челядин Артём 1 0.03
10. Якубу Наджиб 1 0.03
11. Кравчук Даниил 1 0.03
12. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
13. Павлюк Евгений 1 0.03
14. Батиста Артур 0 0
15. Скляр Александр 0 0
16. Пуцлин Давид 0 0
17. Гаджук Илья 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мишнёв Дмитрий 4 (1) 0.13
2. Чурко Вячеслав 4 (2) 0.13
3. Топалов Дмитрий 4 0.13
4. Фомин Руслан 4 (1) 0.13
5. Кирюханцев Игорь 3 0.09
6. Вакула Владислав 3 0.09
7. Чоботенко Сергей 3 0.09
8. Кащук Алексей 3 0.09
9. Корниенко Виктор 1 0.03
10. Федорчук Валерий 1 0.03
11. Путря Илья 1 0.03
12. Полегенько Павел 0 0
13. Яворский Сергей 0 0
14. Кулаков Андрей 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 8 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 5 1
6. Чеснаков Владимир 6 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Челядин Артём 2 1
14. Кулач Владислав 3 0
15. Петрович Тодор 3 0
16. Пуцлин Давид 3 0
17. Н'Диай Папе Алиун 3 0
18. Ребенок Павел 2 0
19. Габелок Артём 2 0
20. Якубу Наджиб 2 0
21. Мельничук Максим 2 0
22. Степанюк Руслан 1 0
23. Кравченко Дмитрий 1 0
24. Очигава Зураб 1 0
25. Стрижак Андрей 1 0
26. Гаджук Илья 1 0
27. Дубко Валерий 1 0
28. Кравчук Даниил 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 9 1
2. Игнатенко Даниил 7 2
3. Яворский Сергей 8 1
4. Федорчук Валерий 6 1
5. Чоботенко Сергей 5 1
6. Муравский Назарий 3 2
7. Вакула Владислав 6 0
8. Дава Джойским 6 0
9. Мишнёв Дмитрий 5 0
10. Тищенко Игорь 4 0
11. Полегенько Павел 3 0
12. Чех Максим 3 0
13. Кулаков Андрей 3 0
14. Танковский Вячеслав 1 1
15. Чурко Вячеслав 2 0
16. Путря Илья 2 0
17. Кирюханцев Игорь 2 0
18. Фомин Руслан 1 0
19. Горбунов Сергей Олегович 1 0
20. Топалов Дмитрий 1 0
21. Кащук Алексей 1 0
22. Петерман Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)
 Мариуполь 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла
Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов
Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мариуполь 1:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига
Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев 3:1 Заявка 31 18 5 8 65 - 33 59
3. Заря 1:3 Заявка 31 17 6 8 49 - 28 57
4. Десна 1:1 Заявка 31 17 5 9 58 - 30 56
5. Александрия 1:1 Заявка 31 13 7 11 45 - 45 46
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 29 9 9 11 32 - 46 36
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 29 7 7 15 23 - 45 28
5. Львов Заявка 31 5 9 17 25 - 55 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Чоботенко Сергей уходит с поля. Дава Джойским выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Ворскла 53.1% (76)
X 30.8% (44)
Мариуполь 16.1% (23)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ворскла 1:2 Мариуполь

Исход игры
Ворскла
53.1% (76)
Ничья
30.8% (44)
Мариуполь
16.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
32.86% (46)
Меньше
67.14% (94)
Обе команды забьют
Да
60% (84)
Нет
40% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (38)
1:0 Ворскла
25.9% (37)
2:1 Ворскла
21.7% (31)
1:2 Мариуполь
8.4% (12)
0:1 Мариуполь
5.6% (8)
2:0 Ворскла
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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