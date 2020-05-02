Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =5 -4БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ
Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Торпедо Минск 0:3 БАТЭ
Неман Последние 20 матчей: +7 =5 -8Неман 3:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Неман Неман 1:1 Белшина Шахтёр Солигорск 0:0 Неман
Неман 2:0 Витебск Ислочь 1:0 Неман Слуцк 2:1 Неман Неман 1:1 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Торпедо Минск Неман 3:0 Торпедо Минск Городея 1:0 Неман Неман 1:0 Минск Славия Мозырь 0:1 Неман Неман 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Неман Неман 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Неман 0:1 Динамо Минск Витебск 0:0 Неман Неман 1:1 Ислочь
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Неман: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
БАТЭ 3:1 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 4:0 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 7:1 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига Неман 1:2 БАТЭ Кубок БАТЭ 1:0 Неман Кубок Неман 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Неман Премьер-лига Неман 2:1 БАТЭ Кубок Неман 1:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Неман Премьер-лига Неман 2:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 5:1 Неман Премьер-лига БАТЭ 2:1 Неман Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2