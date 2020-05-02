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БАТЭ
 
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Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ
Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Торпедо Минск 0:3 БАТЭ
Неман Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Неман 3:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Неман Неман 1:1 Белшина Шахтёр Солигорск 0:0 Неман
Неман 2:0 Витебск Ислочь 1:0 Неман Слуцк 2:1 Неман Неман 1:1 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Торпедо Минск Неман 3:0 Торпедо Минск Городея 1:0 Неман Неман 1:0 Минск Славия Мозырь 0:1 Неман Неман 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Неман Неман 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Неман 0:1 Динамо Минск Витебск 0:0 Неман Неман 1:1 Ислочь

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Неман: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
БАТЭ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 2:3 БАТЭ Премьер-лига
БАТЭ 3:1 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 4:0 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 7:1 Неман Премьер-лига Неман 0:1 БАТЭ Премьер-лига Неман 1:2 БАТЭ Кубок БАТЭ 1:0 Неман Кубок Неман 1:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:0 Неман Премьер-лига Неман 2:1 БАТЭ Кубок Неман 1:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:0 Неман Премьер-лига Неман 2:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 5:1 Неман Премьер-лига БАТЭ 2:1 Неман Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Неман

    До начала игры, которая состоится 03.05.2020, осталось 1 день 7 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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