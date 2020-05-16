Прогнозы на матч Динамо Минск - Ислочь

Динамо Минск
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Ислочь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шикавка Евгений
|4 (2)
|0.44
|2.
|Бручич Карло
|2
|0.22
|3.
|Бахар Иван
|2
|0.22
|4.
|Климович Владислав
|1
|0.11
|5.
|Данило
|1
|0.11
|6.
|Козлов Михаил
|0
|0
|7.
|Шитов Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янсане Момо
|4
|0.44
|2.
|Комаровский Дмитрий
|3 (1)
|0.33
|3.
|Макась Александр
|2
|0.22
|4.
|Януш Николай
|1
|0.11
|5.
|Янушкевич Алексей
|0
|0
|6.
|Карпович Сергей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данило
|1
|1
|2.
|Горопевшек Миха
|1
|1
|3.
|Козлов Михаил
|2
|0
|4.
|Риос Алексей
|2
|0
|5.
|Климович Владислав
|2
|0
|6.
|Олехнович Эдгар
|2
|0
|7.
|Динга Доминик
|2
|0
|8.
|Данило Кампос
|1
|0
|9.
|Павловски Марко
|1
|0
|10.
|Козлов Михаил II
|1
|0
|11.
|Бахар Иван
|1
|0
|12.
|Шикавка Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Януш Николай
|2
|0
|2.
|Патоцкий Олег
|2
|0
|3.
|Янушкевич Алексей
|2
|0
|4.
|Макась Александр
|2
|0
|5.
|Концевой Сергей
|1
|0
|6.
|Рыбак Павел
|1
|0
|7.
|Комаровский Дмитрий
|1
|0
|8.
|Папуш Александр
|1
|0
|9.
|Хаткевич Егор
|1
|0
|10.
|Холодинский Александр
|1
|0
|11.
|Янсане Момо
|1
|0
|12.
|_Kontsevoj S.
|1
|0
|13.
|Глинский Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Минск
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|Ислочь
|10% (1)
|0
|60% (6)
|0
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Динамо Минск Последние 20 матчей: +5 =5 -10Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман
Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Рух Брест Зенит 1:1 Динамо Минск Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск
Ислочь Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ислочь 2:1 Белшина Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Ислочь 2:0 Витебск Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь
Последние игры между собой
Динамо Минск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ислочь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Ислочь
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|6.
|Шахтёр Солигорск
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 3
|15
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Витебск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Городея
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|12.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 10
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
Прогнозы на матч Динамо Минск - Ислочь
Исход игры
Динамо Минск
80.8% (21)
Ничья
7.7% (2)
Ислочь
11.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
44% (11)
Меньше
56% (14)
Обе команды забьют
Да
52% (13)
Нет
48% (12)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
26.9% (7)
2:0 Динамо Минск
23.1% (6)
1:0 Динамо Минск
23.1% (6)
1:2 Ислочь
11.5% (3)
1:1 Ничья
7.7% (2)
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