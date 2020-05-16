Прогнозы на матч Динамо Минск - Ислочь

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Динамо Минск
 
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Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шикавка Евгений 4 (2) 0.44
2. Бручич Карло 2 0.22
3. Бахар Иван 2 0.22
4. Климович Владислав 1 0.11
5. Данило 1 0.11
6. Козлов Михаил 0 0
7. Шитов Игорь 0 0
Ислочь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янсане Момо 4 0.44
2. Комаровский Дмитрий 3 (1) 0.33
3. Макась Александр 2 0.22
4. Януш Николай 1 0.11
5. Янушкевич Алексей 0 0
6. Карпович Сергей 0 0

Карточки

Динамо Минск
# Игрок      
1. Данило 1 1
2. Горопевшек Миха 1 1
3. Козлов Михаил 2 0
4. Риос Алексей 2 0
5. Климович Владислав 2 0
6. Олехнович Эдгар 2 0
7. Динга Доминик 2 0
8. Данило Кампос 1 0
9. Павловски Марко 1 0
10. Козлов Михаил II 1 0
11. Бахар Иван 1 0
12. Шикавка Евгений 1 0
Ислочь
# Игрок      
1. Януш Николай 2 0
2. Патоцкий Олег 2 0
3. Янушкевич Алексей 2 0
4. Макась Александр 2 0
5. Концевой Сергей 1 0
6. Рыбак Павел 1 0
7. Комаровский Дмитрий 1 0
8. Папуш Александр 1 0
9. Хаткевич Егор 1 0
10. Холодинский Александр 1 0
11. Янсане Момо 1 0
12. _Kontsevoj S. 1 0
13. Глинский Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Минск 10% (1) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1) 30% (3)
 Ислочь 10% (1) 0 60% (6) 0 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Динамо Минск Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман
Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Минск 3:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Рух Брест Зенит 1:1 Динамо Минск Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск
Ислочь Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ислочь 2:1 Белшина Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Ислочь 2:0 Витебск Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь

Последние игры между собой

Динамо Минск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ислочь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ислочь 1:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 1:0 Ислочь Премьер-лига Ислочь 0:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 0:0 Ислочь Премьер-лига
Ислочь 1:5 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 1:0 Ислочь Премьер-лига Динамо Минск 1:0 Ислочь Премьер-лига Ислочь 3:1 Динамо Минск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 0 3 12 - 9 18
2. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3. БАТЭ Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
4. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
5. Ислочь Заявка 8 5 0 3 11 - 12 15
6. Шахтёр Солигорск 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 3 15
7. Динамо-Брест Заявка 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Рух Брест Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Витебск Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
10. Славия Мозырь 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Городея Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
12. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Динамо Минск Заявка 8 3 0 5 11 - 10 9
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 8 0 3 5 6 - 14 3
16. Белшина Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Ислочь

    До начала игры, которая состоится 17.05.2020, осталось 22 часа 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Динамо Минск - Ислочь

    Исход игры
    Динамо Минск
    80.8% (21)
    Ничья
    7.7% (2)
    Ислочь
    11.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (11)
    Меньше
    56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (13)
    Нет
    48% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    26.9% (7)
    2:0 Динамо Минск
    23.1% (6)
    1:0 Динамо Минск
    23.1% (6)
    1:2 Ислочь
    11.5% (3)
    1:1 Ничья
    7.7% (2)
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