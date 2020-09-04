Словакия
1:3
Конец матча
Стадион: National Football Stadium
Чехия
4' Желтая карточкаДарида Владимир
0:1
48' ГолЦоуфал Владимир
49' Желтая карточкаБоженик Роберт
53' Желтая карточкаДьомбер Норберт
0:2
53' ПенальтиДочкал Борек
75' Желтая карточкаКуцка Юрай
0:3
86' ГолКрменчик Михал
1:3
88' ГолШранц Иван
19
Куцка
Юрай
18
Боржил
Ян
21
Крал
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
18 Сабо ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дюриш МихалНападающий
-
10 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
-
11 Беро МатушНападающий
-
15 Зреляк АдамНападающий
-
Главный тренер: Гапал Павел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
19 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шевчик ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
48'
0:1
49'
53'
53'
0:2
75'
86'
88'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
0 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шранц Иван
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоуфал Владимир
|1
|1
|2.
|Крменчик Михал
|1
|1
|3.
|Дочкал Борек
|1 (1)
|1
|4.
|Дарида Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|1
|0
|2.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|3.
|Боженик Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дарида Владимир
|1
|0
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: + = -Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс
Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ
Чехия Последние 20 матчей: + = -Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Чехия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Прогнозы на матч Словакия 1:3 Чехия
Исход игры
Словакия
20.6% (34)
Ничья
50.9% (84)
Чехия
28.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
31.06% (50)
Меньше
68.94% (111)
Обе команды забьют
Да
75.16% (121)
Нет
24.84% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (72)
1:2 Чехия
18.2% (30)
1:0 Словакия
10.9% (18)
0:1 Чехия
8.5% (14)
2:1 Словакия
7.9% (13)
0:0 Ничья
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.44
|1.20
|6.70
|1.08
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|2.37
|1.63
|1.96
|1.90
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.10
|7.30
|1.05
|9.50
|1.01
|13.00
|1.02
|13.00
|8.00
|1.04
|6.95
|1.07
|—
|—
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.25
|3.78
|1.08
|6.75
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|7.23
|1.06
|5.65
|1.08
|—
|—
|2.96
|1.39
|—
|—
|2.28
|1.65
|—
|—
|1.69
|2.21
|—
|—
|1.33
|3.22
|—
|—
|1.23
|3.81
|1.07
|6.02
|1.06
|6.86
|1.02
|13.22
|1.02
|13.66
|5.26
|1.18
|3.12
|1.40
|2.21
|1.72
|1.85
|2.05
|1.61
|2.44
|1.37
|3.30
|1.65
|2.34
|1.57
|2.53
|1.34
|3.46
|1.97
|1.93
|1.62
|2.42
|1.45
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—