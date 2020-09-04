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Словакия
1:3
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
4' Желтая карточка
Дарида Владимир
0:1
48' Гол
Цоуфал Владимир
49' Желтая карточка
Боженик Роберт
53' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
0:2
53' Пенальти
Дочкал Борек
75' Желтая карточка
Куцка Юрай
0:3
86' Гол
Крменчик Михал
1:3
88' Гол
Шранц Иван
90'+5
23
Грейф
Доминик
2
Пекарик
Петер
6
Штетина
Лукаш
14
Шкриньяр
Милан
3
Дьомбер
Норберт
13
Грошовски
Патрик
22
Лоботка
Станислав
19
Куцка
Юрай
8
Дуда
Ондрей
17
Гараслин
Лукаш
9
Боженик
Роберт
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
3
Челюстка
Ондржей
6
Калаш
Томаш
18
Боржил
Ян
8
Дарида
Владимир
21
Крал
Алекс
12
Масопуст
Лукаш
9
Дочкал
Борек
14
Янкто
Якуб
19
Гложек
Адам
Словакия
4-2-3-1
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Дарида Владимир
17'
Зреляк Адам
Дуда Ондрей
 
32'
Вальент Мартин
Штетина Лукаш
 
48'
0:1
Цоуфал Владимир
49'
Боженик Роберт
 
53'
Дьомбер Норберт
 
53'
0:2
Дочкал Борек
65'
Шранц Иван
Боженик Роберт
 
68'
 
Провод Лукас
Янкто Якуб
72'
 
Крменчик Михал
Гложек Адам
75'
Куцка Юрай
 
86'
 
Шевчик Петр
Масопуст Лукаш
86'
0:3
Крменчик Михал
(Дарида Владимир)
88'
Шранц Иван
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шранц Иван 1 1
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоуфал Владимир 1 1
2. Крменчик Михал 1 1
3. Дочкал Борек 1 (1) 1
4. Дарида Владимир 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Дьомбер Норберт 1 0
3. Боженик Роберт 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Дарида Владимир 1 0

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: + = -
Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс
Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ
Чехия Последние 20 матчей: + = -
Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия
Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия

Последние игры между собой

Словакия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Чехия: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Чехия 1:0 Словакия Лига наций УЕФА Словакия 1:2 Чехия Лига наций УЕФА Словакия 1:0 Чехия Товарищеские матчи Чехия 3:0 Словакия Международные матчи
Словакия 2:2 Чехия Чемпионат Мира Чехия 1:2 Словакия Чемпионат Мира Чехия 3:1 Словакия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Шотландия 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Израиль 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Словакия 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 165
Словакия 20.6% (34)
X 50.9% (84)
Чехия 28.5% (47)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словакия 1:3 Чехия

Исход игры
Словакия
20.6% (34)
Ничья
50.9% (84)
Чехия
28.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
31.06% (50)
Меньше
68.94% (111)
Обе команды забьют
Да
75.16% (121)
Нет
24.84% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (72)
1:2 Чехия
18.2% (30)
1:0 Словакия
10.9% (18)
0:1 Чехия
8.5% (14)
2:1 Словакия
7.9% (13)
0:0 Ничья
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
37.00 24.00 1.03
65.00 19.00 1.02
3.20 3.32 2.43
2.72 3.19 2.64
5.56 2.82 2.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.44 1.20 6.70 1.08 1.80 2.00 2.37 1.63 1.96 1.90 1.85 1.95 1.36 3.15 1.12 6.10 1.10 7.30 1.05 9.50 1.01 13.00 1.02 13.00
8.00 1.04 6.95 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.74 2.21 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
7.23 1.06 5.65 1.08 2.96 1.39 2.28 1.65 1.69 2.21 1.33 3.22 1.23 3.81 1.07 6.02 1.06 6.86 1.02 13.22 1.02 13.66
5.26 1.18 3.12 1.40 2.21 1.72 1.85 2.05 1.61 2.44 1.37 3.30 1.65 2.34 1.57 2.53 1.34 3.46 1.97 1.93 1.62 2.42 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.62 2.30 1.03 12.00 1.08 7.70 1.02 13.00
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
2.69 1.47 1.75 2.12 1.34 3.18 1.08 5.68 1.06 7.19
1.27 3.97 1.14 6.15 1.29 3.76 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
1.84 1.92
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
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