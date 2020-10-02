Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вучкич Харис
|1
|0.33
|2.
|Бохар Дамьян
|1
|0.33
|3.
|Стоянович Петар
|0
|0
|4.
|Ловрич Санди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|1
|1
|2.
|Раку Петр
|1
|0
|3.
|Армаш Игорь
|1
|0
|4.
|Ионице Артур
|1
|0
|5.
|Раца Вадим
|1
|0
|6.
|Плэтикэ Сергиу
|1
|0
|7.
|Николаеску Йон
|1
|0
|8.
|Каймаков Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стоянович Петар
|2
|0
|2.
|Блажич Миха
|1
|0
|3.
|Коутер Нино
|1
|0
|4.
|Зайц Миха
|1
|0
|5.
|Бийол Яка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Словения
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: + = -Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино
Словения Последние 20 матчей: + = -Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция
Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Молдова - Словения
Исход игры
Молдова
4% (2)
Ничья
20% (10)
Словения
76% (38)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
58.33% (28)
Нет
41.67% (20)
Популярный счёт
1:2 Словения
34% (17)
0:1 Словения
18% (9)
0:2 Словения
18% (9)
1:1 Ничья
16% (8)
2:2 Ничья
4% (2)
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