  1. Футбол
  2. Матчи
Молдова
 
Позже

Стадион:
Словения

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.33
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вучкич Харис 1 0.33
2. Бохар Дамьян 1 0.33
3. Стоянович Петар 0 0
4. Ловрич Санди 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 1 1
2. Раку Петр 1 0
3. Армаш Игорь 1 0
4. Ионице Артур 1 0
5. Раца Вадим 1 0
6. Плэтикэ Сергиу 1 0
7. Николаеску Йон 1 0
8. Каймаков Михаил 1 0
Словения
# Игрок      
1. Стоянович Петар 2 0
2. Блажич Миха 1 0
3. Коутер Нино 1 0
4. Зайц Миха 1 0
5. Бийол Яка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 0 100% (1) 0 0 0 0
 Словения 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: + = -
Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово
Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино
Словения Последние 20 матчей: + = -
Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция
Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения 1:0 Молдова Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Словения Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Косово Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Молдова Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Молдова 4% (2)
    X 20% (10)
    Словения 76% (38)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Молдова - Словения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Молдова - Словения

    Исход игры
    Молдова
    4% (2)
    Ничья
    20% (10)
    Словения
    76% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Словения
    34% (17)
    0:1 Словения
    18% (9)
    0:2 Словения
    18% (9)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный