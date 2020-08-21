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Кортрейк
0:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
30' Желтая карточка
Мусона Ноуледж
72' Желтая карточка
Faiz Selemani IV
88' Желтая карточка
Аджагун Абдул
90' Желтая карточка
Jens Cools
90'+6
1
Якубех
Адам
4
Gilles
Dewaele
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
2
Petar
Golubovic
51
Оканси
Эрик
15
Christophe
Lepoint
25
Макаренко
Евгений
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Pape
Habib
Gueye
7
Номбе
Мбойо
1
Де
Волф
Ортвин
18
Nils
Schouterden
5
Амат
Хорди
6
Пулен
Бенуа
28
Jonathan
Heris
8
Петерс
Стеф
26
Jens
Cools
10
Мусона
Ноуледж
29
Isaac
Nuhu
7
Нгой
Жульен
34
Jocelyn
Кортрейк
5-3-2
Эйпен
4-3-3

Ход матча

30'
 
Мусона Ноуледж
46'
Faiz Selemani IV
Pape Habib Gueye
 
55'
Аджагун Абдул
Christophe Lepoint
 
64'
 
Коне Мамаду
Нгой Жульен
72'
Faiz Selemani IV
 
72'
 
Эмбало Карлос
Isaac Nuhu
88'
Аджагун Абдул
 
90'
 
Jens Cools

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 1 (1) 0.33
2. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.33
3. Terem Moffi 1 0.33
4. Christophe Lepoint 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isaac Nuhu 1 0.33

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Faiz Selemani IV 2 0
2. Макаренко Евгений 1 0
3. Christophe Lepoint 1 0
4. Аджагун Абдул 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 1 0
2. Мусона Ноуледж 1 0
3. Jens Cools 1 0
4. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Эйпен 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис
Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эйпен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Эйпен Кубок Кортрейк 1:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:3 Эйпен Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Эйпен 3:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:3 Эйпен Лига Про Эйпен 1:0 Кортрейк Лига Про Эйпен 4:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 1:1 Эйпен Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Шарлеруа 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Андерлехт 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Кортрейк 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Брюгге 2 1 0 1 4 - 1 3
9. Васланд-Беверен 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Серкль Брюгге 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сент-Трюйден 2 1 0 1 3 - 4 3
12. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Эйпен 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ройал Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Гент 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Зульте-Варегем 2 0 0 2 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Мусона Ноуледж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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3.90 1.97 3.15
3.95 2.10 3.10
6.90 1.38 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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