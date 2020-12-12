Серкль Брюгге
0:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Остенде
0:1
29' ГолВандандриш Кевин
39' Желтая карточкаОмоло Джоханна
52' Желтая карточкаБейтс Дэвид
62' Желтая карточкаВанхутт Шарль
87' Вторая желтая карточкаБейтс Дэвид
24
Марселен
Жан
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
28
Юбер
Гийом
23
Скуласон
Ари
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Запасные игроки
-
18 Гобле МервейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
29'
39'
52'
62'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|8 (1)
|0.5
|2.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.25
|3.
|Мусаба Антони
|3
|0.19
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.13
|5.
|Азар Килиан
|1
|0.06
|6.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.06
|7.
|Кануте Франк
|1
|0.06
|8.
|Марселен Жан
|1
|0.06
|9.
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|10.
|Оггас Кевин
|0
|0
|11.
|Таравель Жереми
|0
|0
|12.
|Велковски Димитар
|0
|0
|13.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|5 (1)
|0.31
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.31
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.19
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.13
|5.
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.06
|7.
|Хендри Джек
|1
|0.06
|8.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.06
|9.
|Танье Антон
|1
|0.06
|10.
|Теате Артур
|1
|0.06
|11.
|Батай Йелле
|0
|0
|12.
|Квасина Марко
|0
|0
|13.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|3
|1
|3.
|Таравель Жереми
|3
|0
|4.
|Хотич Дино
|3
|0
|5.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|6.
|Азар Килиан
|2
|0
|7.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|8.
|Кануте Франк
|2
|0
|9.
|Марселен Жан
|2
|0
|10.
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|11.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|12.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|13.
|Угбо Ике
|1
|0
|14.
|Оггас Кевин
|1
|0
|15.
|Декостере Роббе
|1
|0
|16.
|Мусаба Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|6
|2
|2.
|Гейе Махтар
|6
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|7.
|Теате Артур
|3
|0
|8.
|Скуласон Ари
|2
|0
|9.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|10.
|Квасина Марко
|2
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|2
|0
|12.
|Танье Антон
|2
|0
|13.
|Хендри Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
|Остенде
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +8 =1 -11АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге
Остенде Последние 20 матчей: +8 =4 -8Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен
Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|2.
|Брюгге
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 11
|30
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 25
|28
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|6.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|9.
|Остенде
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|22 - 28
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|15.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|12.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров