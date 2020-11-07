АДО Ден Хааг
2:4
Конец матча
Стадион: Cars Jeans Stadion
Твенте
0:1
41' ГолМениг Квинси
0:2
59' ГолПерейра Данило II
1:2
76' Гол в свои воротаПлегесуэло Хулио
80' Желтая карточкаОстерволде Джейден
2:2
86' ГолБурар Сами
2:3
88' ГолПерейра Данило II
2:4
90' ГолВан Леувен Тейс
10
Эльмкис
Илай
18
Филипп
Давид
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Филипп ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
41'
0:1
59'
76'
1:2
86'
2:2
88'
90'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 11
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.25
|2.
|Крамер Михил
|1
|0.13
|3.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.13
|4.
|Бурар Сами
|1
|0.13
|5.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.13
|6.
|Филипп Давид
|1
|0.13
|7.
|Госсенс Джон
|0
|0
|8.
|Де Бур Кес
|0
|0
|9.
|Бесуйхен Висенте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|8 (1)
|1
|2.
|Черны Вацлав
|4
|0.5
|3.
|Мениг Квинси
|3
|0.38
|4.
|Илич Лука
|1
|0.13
|5.
|Остерволде Джейден
|1
|0.13
|6.
|Брама Вут
|1
|0.13
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.13
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.13
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Смал Гийс
|0
|0
|11.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Крамер Михил
|1
|0
|3.
|Карелис Никос
|1
|0
|4.
|Моррисон Равел
|1
|0
|5.
|Бурар Сами
|1
|0
|6.
|Пинас Шакилль
|1
|0
|7.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|8.
|Филипп Давид
|1
|0
|9.
|Де Бур Кес
|1
|0
|10.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|0
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|4.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|5.
|Черны Вацлав
|1
|0
|6.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|7.
|Пири Кик
|1
|0
|8.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|9.
|Бош Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|28.57% (2)
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Твенте
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс
Твенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте
Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Твенте Эредивизие АДО Ден Хааг 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 АДО Ден Хааг Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|7.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|10.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|15 - 12
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 24
|6
|13.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|16.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.30
|1.58
|2.00
|1.81
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.23
|3.85
|1.03
|10.00
|1.05
|7.70
|1.17
|4.70
|
|12.00
|1.00
|11.00
|1.02
|4.35
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.90
|1.16
|4.50
|1.04
|7.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.81
|1.21
|—
|—
|2.78
|1.48
|2.30
|1.67
|2.05
|1.85
|1.78
|2.12
|1.61
|2.42
|1.49
|2.71
|—
|—
|1.18
|5.22
|—
|—
|—
|—