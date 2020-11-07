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АДО Ден Хааг
2:4
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
41' Гол
Мениг Квинси
0:2
59' Гол
Перейра Данило II
1:2
76' Гол в свои ворота
Плегесуэло Хулио
80' Желтая карточка
Остерволде Джейден
2:2
86' Гол
Бурар Сами
2:3
88' Гол
Перейра Данило II
2:4
90' Гол
Ван Леувен Тейс
90'+5
1
Копманс
Люк
7
Ратиу
Андрей
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
19
Пинас
Шакилль
4
Кемпер
Бой
10
Эльмкис
Илай
6
Риго
Данте
18
Филипп
Давид
17
Карелис
Никос
9
Арвайлер
Йонас
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
32
Бош
Йессе
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
АДО Ден Хааг
5-3-2
Твенте
4-3-3

Ход матча

41'
0:1
Мениг Квинси
(Черны Вацлав)
58'
Бурар Сами
Филипп Давид
 
58'
Госсенс Джон
Эльмкис Илай
 
59'
0:2
Перейра Данило II
66'
Чатич Амар
Карелис Никос
 
68'
Улд-Ших Биляль
Ратиу Андрей
 
75'
Крамер Михил
Арвайлер Йонас
 
76'
Плегесуэло Хулио
1:2
80'
 
Остерволде Джейден
86'
 
Дервисоглу Халил
Черны Вацлав
86'
 
Илич Лука
Бош Йессе
86'
 
Смал Гийс
Остерволде Джейден
86'
Бурар Сами
(Крамер Михил)
2:2
88'
2:3
Перейра Данило II
90'
 
Ван Леувен Тейс
Мениг Квинси
90'
2:4
Ван Леувен Тейс
(Илич Лука)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинас Шакилль 2 (2) 0.25
2. Крамер Михил 1 0.13
3. Ван Эвейк Милан 1 0.13
4. Бурар Сами 1 0.13
5. Арвайлер Йонас 1 0.13
6. Филипп Давид 1 0.13
7. Госсенс Джон 0 0
8. Де Бур Кес 0 0
9. Бесуйхен Висенте 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 8 (1) 1
2. Черны Вацлав 4 0.5
3. Мениг Квинси 3 0.38
4. Илич Лука 1 0.13
5. Остерволде Джейден 1 0.13
6. Брама Вут 1 0.13
7. Еремеефф Александер 1 0.13
8. Ван Леувен Тейс 1 0.13
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Смал Гийс 0 0
11. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Карелис Никос 1 0
4. Моррисон Равел 1 0
5. Бурар Сами 1 0
6. Пинас Шакилль 1 0
7. Ван Эвейк Милан 1 0
8. Филипп Давид 1 0
9. Де Бур Кес 1 0
10. Бесуйхен Висенте 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 0
2. Мениг Квинси 1 0
3. Эбюэхи Тайронн 1 0
4. Лампру Лазарос 1 0
5. Черны Вацлав 1 0
6. Плегесуэло Хулио 1 0
7. Пири Кик 1 0
8. Зерруки Рамиз 1 0
9. Бош Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 28.57% (2) 0 0 0 28.57% (2) 42.86% (3)
 Твенте 25% (5) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 5% (1) 20% (4)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс
Твенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте
Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Эредивизие
Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Твенте Эредивизие АДО Ден Хааг 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Твенте 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 АДО Ден Хааг Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
6. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хераклес 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
10. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
11. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 24 6
13. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
14. Ваалвейк Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
16. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
17. Спарта Роттердам Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 1.25 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 10.50 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 4.85 4.10 1.66
  4.72 4.50 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 11.00 1.02 4.50 1.18 3.45 1.28 2.30 1.58 2.00 1.81 1.76 2.06 1.27 3.55 1.23 3.85 1.03 10.00 1.05 7.70 1.17 4.70
12.00 1.00 11.00 1.02 4.35 1.20 3.52 1.30 2.26 1.71 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70
4.81 1.21 2.78 1.48 2.30 1.67 2.05 1.85 1.78 2.12 1.61 2.42 1.49 2.71 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 2.23 1.65 1.14 5.20 1.18 4.50 1.11 5.80
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.70
3.39 1.35 2.93 1.44 2.30 1.67 1.78 2.14 1.54 2.59 1.37 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.91 1.84 1.42 2.70
4.65 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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