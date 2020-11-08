Утрехт
0:3
Конец матча
Стадион: Галгенваард
Аякс
0:1
62' ГолКлассен Дэви
65' Желтая карточкаТадич Душан
0:2
71' ПенальтиТадич Душан
0:3
90' ГолПромес Куинси
19
Махи
Мимаун
11
Элия
Эльеро
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
46'
62'
0:1
65'
71'
0:2
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.29
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.29
|3.
|Махи Мимаун
|1
|0.14
|4.
|Клейбер Шон
|1
|0.14
|5.
|Рамселар Барт
|1
|0.14
|6.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.14
|7.
|Ван дер Марел Марк
|0
|0
|8.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|9.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|6 (3)
|0.75
|2.
|Траоре Лассина
|5
|0.63
|3.
|Антони
|4
|0.5
|4.
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.5
|5.
|Промес Куинси
|3 (1)
|0.38
|6.
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.25
|7.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.25
|8.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2 (1)
|0.25
|9.
|Лабьяд Закария
|1
|0.13
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.13
|11.
|Блинд Дэйли
|1
|0.13
|12.
|Броббей Брайан
|1
|0.13
|13.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|14.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|15.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Онана Андре
|1
|0
|7.
|Шуурс Перр
|1
|0
|8.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|9.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|0
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Аякс
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|25% (8)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =7 -3Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс
Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|2.
|Витесс
|3:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|6.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|15 - 12
|8
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|0:3 Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|6.50
|1.09
|—
|—
|3.55
|1.27
|—
|—
|6.60
|1.12
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|2.85
|1.39
|2.12
|1.72
|1.04
|9.00
|1.90
|1.90
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.22
|3.70
|1.07
|7.50
|1.07
|6.80
|1.07
|7.50
|
|—
|—
|—
|—
|7.40
|1.05
|—
|—
|6.65
|1.08
|—
|—
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.25
|3.62
|1.18
|4.20
|1.07
|6.60
|—
|—
|
|6.58
|1.13
|3.11
|1.39
|2.78
|1.47
|2.32
|1.65
|1.86
|2.02
|1.56
|2.51
|1.41
|3.01
|1.93
|1.95
|1.68
|2.27
|1.53
|2.59
|1.17
|5.30
|1.62
|2.38
|1.65
|2.35
|1.53
|2.64
|1.32
|3.51
|—
|—
|1.19
|5.06
|—
|—
|—
|—