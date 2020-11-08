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Утрехт
0:3
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
62' Гол
Классен Дэви
65' Желтая карточка
Тадич Душан
0:2
71' Пенальти
Тадич Душан
0:3
90' Гол
Промес Куинси
90'+3
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
8
Ван
Оверем
Йорис
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
11
Элия
Эльеро
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
23
Траоре
Лассина
10
Тадич
Душан
Утрехт
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

46'
 
Нерес Давид
Антони
62'
0:1
Классен Дэви
(Лабьяд Закария)
65'
 
Тадич Душан
68'
Ван де Стрек Сандер
Элия Эльеро
 
71'
0:2
Тадич Душан
72'
Бауссайд Отман
Ван Оверем Йорис
 
72'
Силла Мусса
Махи Мимаун
 
73'
 
Промес Куинси
Траоре Лассина
73'
 
Альварес Эдсон
Лабьяд Закария
81'
Далмау Адриан
Хоогма Джастин
 
88'
 
Клейбер Шон
Мазрауи Нуссер
90'
0:3
Промес Куинси

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 2 0.29
2. Керк Гирано 2 0.29
3. Махи Мимаун 1 0.14
4. Клейбер Шон 1 0.14
5. Рамселар Барт 1 0.14
6. Густафссон Симон 1 (1) 0.14
7. Ван дер Марел Марк 0 0
8. Вормердам Дьянго 0 0
9. Арзани Дэниел 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 6 (3) 0.75
2. Траоре Лассина 5 0.63
3. Антони 4 0.5
4. Классен Дэви 4 (1) 0.5
5. Промес Куинси 3 (1) 0.38
6. Эккеленкамп Юрген 2 0.25
7. Мартинес Лисандро 2 0.25
8. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.25
9. Лабьяд Закария 1 0.13
10. Кудус Мохаммед 1 0.13
11. Блинд Дэйли 1 0.13
12. Броббей Брайан 1 0.13
13. Гравенберх Райан 0 0
14. Тальяфико Николас 0 0
15. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
4. Рамселар Барт 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Онана Андре 1 0
7. Шуурс Перр 1 0
8. Мартинес Лисандро 1 0
9. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 0 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Аякс 9.38% (3) 9.38% (3) 21.88% (7) 12.5% (4) 25% (8) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс
Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аякс 5:1 Утрехт Товарищеские матчи Утрехт 2:0 Аякс Кубок Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Аякс 4:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
2. Витесс 3:0 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
6. Фейеноорд 0:0 Заявка 8 4 4 0 17 - 9 16
7. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
8. Утрехт Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 13 - 26 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен 0:3 Заявка 8 0 3 5 10 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
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Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.95 1.56
  28.28 7.65 1.14

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 3.55 1.27 6.60 1.12 1.52 2.42 2.85 1.39 2.12 1.72 1.04 9.00 1.90 1.90 1.70 2.15 1.02 11.00 1.22 3.70 1.07 7.50 1.07 6.80 1.07 7.50
7.40 1.05 6.65 1.08 3.54 1.28 2.91 1.41 2.13 1.79 1.70 2.15 1.47 2.60 1.25 3.62 1.18 4.20 1.07 6.60
6.58 1.13 3.11 1.39 2.78 1.47 2.32 1.65 1.86 2.02 1.56 2.51 1.41 3.01 1.93 1.95 1.68 2.27 1.53 2.59 1.17 5.30 1.62 2.38 1.65 2.35 1.53 2.64 1.32 3.51 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.23 3.90 3.40 1.29 1.31 3.25 1.47 2.60 1.05 8.50
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
2.28 1.67 1.88 2.01 1.44 2.88 1.30 3.68 1.63 2.36 1.43 2.94 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.47 1.93 1.81 1.52 2.41
5.85 1.13 5.65 1.14 2.56 1.51 1.92 1.88 1.53 2.50 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
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