1:0
14' ГолМакс Филипп
2:0
21' ГолГётце Марио
40' Желтая карточкаРосарио Пабло
63' Красная карточкаКён Деррик
3:0
82' ГолМален Дониэлл
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
21'
2:0
40'
63'
82'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|4
|0.5
|2.
|Мален Дониэлл
|4
|0.5
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.38
|4.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.25
|5.
|Гётце Марио
|2
|0.25
|6.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.13
|7.
|Томас Райян
|1
|0.13
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.13
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.13
|10.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|11.
|Росарио Пабло
|0
|0
|12.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.38
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.13
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.13
|4.
|Нуннели Че
|1
|0.13
|5.
|Замора Джон
|1
|0.13
|6.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|3
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|2.
|Нелом Микел
|2
|0
|3.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|4.
|Саглам Геркем
|2
|0
|5.
|Кён Деррик
|0
|1
|6.
|Льонч Поль
|1
|0
|7.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|8.
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|9.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|10.
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
|Виллем II
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд
Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|ПСВ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Виллем II
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|4.20
|1.20
|1.97
|1.77
|—
|—
|2.02
|1.76
|1.78
|2.04
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.10
|5.90
|1.27
|6.25
|1.02
|11.50
|1.01
|12.60
|
|5.00
|1.12
|4.25
|1.19
|2.52
|1.50
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.25
|3.78
|1.10
|6.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|6.30
|1.14
|—
|—
|1.75
|2.13
|1.46
|2.79
|2.28
|1.66
|1.77
|2.10
|1.55
|2.52
|1.93
|1.96
|1.61
|2.40
|1.46
|2.84
|1.59
|2.44
|—
|—
|1.11
|7.25
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.07
|7.50
|
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.18
|4.85
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.61
|1.32
|2.73
|1.49
|2.00
|1.88
|2.35
|1.63
|1.93
|1.95
|1.49
|2.73
|1.34
|3.40
|1.18
|5.11
|—
|—