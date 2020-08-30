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Генк
1:2
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
22' Гол
Ванакен Ханс
28' Желтая карточка
Дели Симон
0:1
47' Не забитый пенальти
Дессерс Сириль
54' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
60' Желтая карточка
Миньоле Симон
1:1
60' Пенальти
Бонгонда Тео
80' Желтая карточка
Вормер Руд
81' Желтая карточка
Меле Йоаким
1:2
83' Гол
Баджи Юссуф
90' Желтая карточка
Уронен Йере
90' Желтая карточка
Gerardo Arteaga
90'+7
1
Вукович
Дэнни
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
38
Куасси
Эбуэ
23
Daniel
Munoz
7
Ито
Дзюнъя
10
Бонгонда
Тео
20
Дели
Матс
Мёллер
9
Дессерс
Сириль
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
42
Бонавентуре
Деннис
27
Баджи
Юссуф
21
Окереке
Давид
Генк
4-2-3-1
Брюгге
3-5-2

Ход матча

22'
0:1
Ванакен Ханс
(Бонавентуре Деннис)
28'
 
Дели Симон
47'
Дессерс Сириль
0:1
54'
Куасси Эбуэ
 
60'
 
Миньоле Симон
60'
Бонгонда Тео
1:1
75'
 
Кетеларе Шарль
Бонавентуре Деннис
79'
Люка Ойн
Дели Матс Мёллер
 
80'
 
Вормер Руд
81'
Меле Йоаким
 
82'
 
Шрейверс Сьебе
Вормер Руд
83'
1:2
Баджи Юссуф
85'
Беньямин Нюгрен
Куасси Эбуэ
 
90'
Уронен Йере
 
90'
 
Баланта Эдер
Ритс Матс
90'
Gerardo Arteaga
Уронен Йере
 
90'
Gerardo Arteaga
 

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ито Дзюнъя 1 0.25
2. Онуачу Пол 1 0.25
3. Бонгонда Тео 1 (1) 0.25
4. Дессерс Сириль 1 (1) 0.25
5. Меле Йоаким 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баджи Юссуф 2 0.5
2. Дьятта Крепен 2 0.5
3. Ванакен Ханс 1 0.25
4. Вормер Руд 1 0.25
5. Соболь Эдуард 0 0
6. Шрейверс Сьебе 0 0
7. Бонавентуре Деннис 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Уронен Йере 1 0
2. Онуачу Пол 1 0
3. Воутерс Дрис 1 0
4. Куасси Эбуэ 1 0
5. Меле Йоаким 1 0
6. Gerardo Arteaga 1 0
7. Лукуми Джон 1 0
8. Daniel Munoz 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Вормер Руд 1 0
2. Миньоле Симон 1 0
3. Соболь Эдуард 1 0
4. Дели Симон 1 0
5. Баланта Эдер 1 0
6. Бонавентуре Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)
 Брюгге 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: + = -
Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек
Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк Зульте-Варегем 0:3 Генк
Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус
Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Брюгге 2:1 Васланд-Беверен

Последние игры между собой

Генк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Брюгге: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Генк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Генк Первый дивизион А Брюгге 3:2 Генк Первый дивизион А Генк 3:1 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Стандард 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Шарлеруа 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Беерсхот-Вильрейк 0:1 4 3 0 1 6 - 3 9
4. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Брюгге 4 2 0 2 6 - 3 6
6. Зульте-Варегем 4 2 0 2 7 - 6 6
7. Серкль Брюгге 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Андерлехт 4 1 3 0 8 - 6 6
9. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
10. АХ Лёвен 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Сент-Трюйден 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мехелен 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Ройал Антверпен 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Васланд-Беверен 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Эйпен 4 0 3 1 2 - 6 3
16. Остенде 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Мускрон-Перювельз 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Гент 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Дели Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
6.40 1.50 4.40
74.00 10.50 1.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 10.50 1.03 4.05 1.20 3.25 1.31 2.31 1.57 1.93 1.87 1.70 2.15 1.13 5.40 1.21 4.10 1.03 10.00 1.06 8.30 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.17 1.69 1.72 2.05 1.17 4.70 1.10 6.25
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.35 1.29 1.86 1.88 1.42 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.39
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