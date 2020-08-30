Генк
1:2
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Брюгге
0:1
22' ГолВанакен Ханс
28' Желтая карточкаДели Симон
0:1
47' Не забитый пенальтиДессерс Сириль
54' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
60' Желтая карточкаМиньоле Симон
1:1
60' ПенальтиБонгонда Тео
80' Желтая карточкаВормер Руд
81' Желтая карточкаМеле Йоаким
1:2
83' ГолБаджи Юссуф
90' Желтая карточкаУронен Йере
90' Желтая карточкаGerardo Arteaga
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
38
Куасси
Эбуэ
23
Daniel
Munoz
10
Бонгонда
Тео
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
27
Баджи
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
23 Daniel MunozПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Люка ОйнНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
22'
28'
47'
0:1
54'
60'
60'
1:1
80'
81'
83'
1:2
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.25
|2.
|Онуачу Пол
|1
|0.25
|3.
|Бонгонда Тео
|1 (1)
|0.25
|4.
|Дессерс Сириль
|1 (1)
|0.25
|5.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баджи Юссуф
|2
|0.5
|2.
|Дьятта Крепен
|2
|0.5
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0.25
|4.
|Вормер Руд
|1
|0.25
|5.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|6.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|7.
|Бонавентуре Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уронен Йере
|1
|0
|2.
|Онуачу Пол
|1
|0
|3.
|Воутерс Дрис
|1
|0
|4.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0
|6.
|Gerardo Arteaga
|1
|0
|7.
|Лукуми Джон
|1
|0
|8.
|Daniel Munoz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вормер Руд
|1
|0
|2.
|Миньоле Симон
|1
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|4.
|Дели Симон
|1
|0
|5.
|Баланта Эдер
|1
|0
|6.
|Бонавентуре Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Брюгге
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: + = -Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек
Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк Зульте-Варегем 0:3 Генк
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус
Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Генк 1:2 Брюгге Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Брюгге 2:1 Васланд-Беверен
Последние игры между собой
Генк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Брюгге: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Шарлеруа
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Брюгге
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|6.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Андерлехт
|4
|1
|3
|0
|8 - 6
|6
|9.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мехелен
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Ройал Антверпен
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Васланд-Беверен
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Эйпен
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|16.
|Остенде
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Мускрон-Перювельз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Гент
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0