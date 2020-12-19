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  3. Голландия
Ваалвейк
1:4
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
11' Гол
Гакпо Коди
0:2
14' Гол
Ихаттарен Мохаммед
59' Желтая карточка
Макс Филипп
63' Желтая карточка
Нгонж Сириль
0:3
71' Пенальти
Дюмфрис Дензел
78' Желтая карточка
Росарио Пабло
1:3
86' Гол
Штоккерс Финн
1:4
90' Гол
Мадуэке Нони
90'+6
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
7
Нгонж
Сириль
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
10
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
19
Гакпо
Коди
Ваалвейк
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

4'
Данеелс Леннерд
Джон Ола
 
11'
0:1
Гакпо Коди
(Гётце Марио)
14'
0:2
Ихаттарен Мохаммед
(Росарио Пабло)
59'
 
Макс Филипп
61'
Азхиль Айман
Анита Вурнон
 
61'
Лутонда Тьерри
Пол Куастен
 
63'
Нгонж Сириль
 
67'
 
Пиру Йоэл
Мален Дониэлл
67'
 
Мадуэке Нони
Гакпо Коди
71'
0:3
Дюмфрис Дензел
72'
Гаари Жюрьен
Бакари Саид
 
72'
Со Силла
Ван дер Венне Рихард
 
78'
 
Росарио Пабло
86'
Штоккерс Финн
(Азхиль Айман)
1:3
89'
 
Хендрикс Йоррит
Сангаре Ибрахим
89'
 
Файн Адриан
Гётце Марио
90'
 
Fredrik Oppegard
Макс Филипп
90'
1:4
Мадуэке Нони
(Файн Адриан)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 4 0.31
2. Домашкан Виталий 2 0.15
3. Нгонж Сириль 2 0.15
4. Джон Ола 1 0.08
5. Данеелс Леннерд 1 0.08
6. Тоуба Ахмед 1 0.08
7. Бакари Саид 1 0.08
8. Тахири Анас 0 0
9. Анита Вурнон 0 0
10. Ван дер Венне Рихард 0 0
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Ольсак Николас 0 0
13. Азхиль Айман 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 7 0.54
2. Мадуэке Нони 5 0.38
3. Гакпо Коди 4 0.31
4. Гётце Марио 3 0.23
5. Макс Филипп 2 (1) 0.15
6. Ихаттарен Мохаммед 2 0.15
7. Захави Эран 1 (1) 0.08
8. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.08
9. Томас Райян 1 0.08
10. Боскальи Оливье 1 0.08
11. Ромеро Максимильяно 1 0.08
12. Пиру Йоэл 1 0.08
13. Росарио Пабло 0 0
14. Файн Адриан 0 0
15. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 3 0
2. Со Силла 2 0
3. Бакари Саид 2 0
4. Нгонж Сириль 2 0
5. Ваутерс Луук 0 1
6. Тахири Анас 1 0
7. Ван дер Венне Рихард 1 0
8. Домашкан Виталий 1 0
9. Гаари Жюрьен 1 0
10. Тоуба Ахмед 1 0
11. Азхиль Айман 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 5 0
2. Макс Филипп 2 0
3. Дюмфрис Дензел 2 0
4. Тезе Джордан 2 0
5. Брума Арминду 1 0
6. Сангаре Ибрахим 1 0
7. Гакпо Коди 1 0
8. Ледесма Ричард 1 0
9. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 33.33% (4) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)
 ПСВ 20.69% (6) 20.69% (6) 10.34% (3) 13.79% (4) 3.45% (1) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ
Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Ваалвейк 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:2 ПСВ Товарищеские матчи Ваалвейк 2:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 2:1 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:2 ПСВ Эредивизие Ваалвейк 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 5:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 13 8 2 3 18 - 14 26
6. Твенте Заявка 13 7 3 3 26 - 16 24
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 5 5 1 25 - 16 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 13 4 3 6 22 - 23 15
10. Утрехт 1:1 Заявка 12 2 7 3 13 - 17 13
11. ПЕК Зволле Заявка 13 2 7 4 14 - 22 13
12. Ваалвейк Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. ВВВ-Венло Заявка 13 2 3 8 19 - 38 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 13 0 5 8 13 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. Утрехт 1:1 Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. ПЕК Зволле Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
10. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Спарта Роттердам Заявка 7 2 2 3 16 - 14 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
15. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 7 1 2 4 8 - 25 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Твенте Заявка 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
4. Гронинген Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
5. АЗ Алкмаар Заявка 6 3 3 0 17 - 11 12
6. ПСВ Заявка 7 3 3 1 15 - 8 12
7. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Фортуна Ситтард 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
12. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Утрехт 1:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 20.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 6.15 1.27
  10.01 5.82 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.16 4.20 1.20 2.26 1.64 1.95 1.85 2.20 1.62 1.42 2.75 1.20 4.20 1.14 6.10 1.02 11.00 1.02 9.70 1.08 7.00 1.01 12.60
5.65 1.10 4.85 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
7.01 1.12 3.94 1.26 3.30 1.35 2.65 1.50 1.97 1.90 1.89 1.97 1.56 2.48 1.24 4.13 1.17 5.13 1.42 2.93 1.49 2.69 1.32 3.46 1.63 2.33 1.52 2.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.75 1.47 1.71 2.21 1.29 3.40 1.60 2.25 1.07 7.50 1.07 7.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.19 4.80
4.25 1.22 3.57 1.29 2.89 1.42 2.07 1.78 1.74 2.13 1.51 2.58 1.29 3.60 1.37 3.12 1.20 4.57 1.60 2.37 1.39 3.03 1.28 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.18 1.63 1.63 2.20 1.37 3.25
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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