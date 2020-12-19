Ваалвейк
1:4
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
ПСВ
0:1
11' ГолГакпо Коди
0:2
14' ГолИхаттарен Мохаммед
59' Желтая карточкаМакс Филипп
63' Желтая карточкаНгонж Сириль
0:3
71' ПенальтиДюмфрис Дензел
78' Желтая карточкаРосарио Пабло
1:3
86' ГолШтоккерс Финн
1:4
90' ГолМадуэке Нони
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
11
Джон
Ола
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Полузащитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
14'
59'
63'
71'
0:3
78'
86'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|4
|0.31
|2.
|Домашкан Виталий
|2
|0.15
|3.
|Нгонж Сириль
|2
|0.15
|4.
|Джон Ола
|1
|0.08
|5.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.08
|6.
|Тоуба Ахмед
|1
|0.08
|7.
|Бакари Саид
|1
|0.08
|8.
|Тахири Анас
|0
|0
|9.
|Анита Вурнон
|0
|0
|10.
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Ольсак Николас
|0
|0
|13.
|Азхиль Айман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|7
|0.54
|2.
|Мадуэке Нони
|5
|0.38
|3.
|Гакпо Коди
|4
|0.31
|4.
|Гётце Марио
|3
|0.23
|5.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.15
|6.
|Ихаттарен Мохаммед
|2
|0.15
|7.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.08
|8.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.08
|9.
|Томас Райян
|1
|0.08
|10.
|Боскальи Оливье
|1
|0.08
|11.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.08
|12.
|Пиру Йоэл
|1
|0.08
|13.
|Росарио Пабло
|0
|0
|14.
|Файн Адриан
|0
|0
|15.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|3
|0
|2.
|Со Силла
|2
|0
|3.
|Бакари Саид
|2
|0
|4.
|Нгонж Сириль
|2
|0
|5.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|6.
|Тахири Анас
|1
|0
|7.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|8.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|9.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|10.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|11.
|Азхиль Айман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|5
|0
|2.
|Макс Филипп
|2
|0
|3.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|4.
|Тезе Джордан
|2
|0
|5.
|Брума Арминду
|1
|0
|6.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|7.
|Гакпо Коди
|1
|0
|8.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|9.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|0
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|ПСВ
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|3.45% (1)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Гронинген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен
Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
ПСВ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 14
|26
|6.
|Твенте
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 16
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 16
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 23
|15
|10.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 17
|13
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 22
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|19 - 38
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|16 - 14
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 25
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Твенте
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|4.
|Гронинген
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|17 - 11
|12
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Фортуна Ситтард
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|Утрехт
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
Победитель
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