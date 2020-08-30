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Краснодар
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ростов
0' 18'
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Панталеао
4
Мартынович
Александр
6
Рамирес
Кристьян
8
Газинский
Юрий
52
Де
Вильена
Тонни
14
Олссон
Кристоффер
10
Вандерсон
Кампос
33
Берг
Маркус
16
Классон
Виктор
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
6
Хасимото
Кэнто
7
Ерёменко
Роман
11
Ионов
Алексей
17
Норманн
Матиас
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
Краснодар
4-3-3
Ростов
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 2 0.33
2. Кабелла Реми 2 0.33
3. Вандерсон Кампос 1 0.17
4. Петров Сергей 1 0.17
5. Газинский Юрий 0 0
6. Олссон Кристоффер 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 2 0.33
2. Мамаев Павел 1 0.17
3. Осипенко Максим 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 3 0
2. Кайо Панталеао 1 1
3. Берг Маркус 2 0
4. Петров Сергей 2 0
5. Рамирес Кристьян 2 0
6. Уткин Даниил 2 0
7. Газинский Юрий 1 0
8. Классон Виктор 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Чернов Евгений 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Норманн Матиас 2 0
4. Попов Ивелин 1 0
5. Байрамян Хорен 1 0
6. Шомуродов Элдор 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)
 Ростов 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит
Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Ростов Товарищеские матчи Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига
Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Зенит Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
3. Сочи 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Ахмат Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ростов 0:0 Заявка 6 3 1 2 3 - 4 10
8. Краснодар 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 3 8
9. Локомотив Москва Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Рубин Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
11. Урал 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
12. Арсенал Тула Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Тамбов Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Химки Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
16. Ротор Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    18'
    Байрамян выполнил проникающий пас на Шомуродова, который с острого угла бил в дальний угол и мяч от ноги Сафонова вылетел за пределы поля!
  • 17'
    Де Вильена после перехвата мяча, пошёл вперёд, метров с тридцати нанёс удар по воротам, но мяч попал в игроков "Ростова".
  • 16'
    Козлов подключился в атаку, сыграл на Ерёменко, но тот под прессингом соперника сыграл назад на Осипенко.
  • 15'
    Чернов от углового флага прострелил в центр вратарской, где Сафонов, находясь в одиночестве, спокойно зафиксировал круглого.
  • 14'
    Сафонов отправил мяч на правую бровку на Кайо, но вышло слишком сильно и футбольный снаряд вылетел за боковую линию.
  • 13'
    Байрамян с линии штрафной загрузил мяч над владением Песьякова, который вышел из ворот и в прыжке зафиксировал сферу.
  • 12'
    Мартынович поставил спину Шомуродову на левом краю, после чего сделал передачу назад Сафонову, который сильным ударом отправил мяч в центральный круг.
  • Угловой
    11'
    Ионов выполнил подачу в центр штрафной и теперь игроки "быков" выбили игровой снаряд за пределы штрафной.
  • Угловой
    10'
    Ионов разыграл мяч с Черновым, который выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда кто-то из игроков хозяев выбил сферу снова за пределы поля.
  • 9'
    Берг с острого угла с левого края нанёс удар по воротам из-под Хаджикадунича, но мяч пролетел на метр выше перекладины.
  • 8'
    Чернов покатил мяч в центр штрафной "Краснодара", откуда Шомуродов в падении через себя пробил по воротам и Сафонов на ленточке зафиксировал сферу.
  • 7'
    Ерёменко с правого фланга загрузил мяч в штрафную площадь, после серии рекошетов, Чернов ушёл в лицевую и прострелил в центр, но "быки" вновь выбили сферу за пределы штрафной.
  • 6'
    Петров пяткой с линии штрафной сделал передачу на Вандерсона, который забегал в лицевую, но вышло слишком слишком сильно и мяч выкатился за линию ворот.
  • 5'
    Чернов подключился в атаку, прострелил на линию штрафной, но мяч от спины Газинского отскочил к Де Вильене.
  • 4'
    Петров подключился в атаку, метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам, случился ещё рикошет в штрафной, но Песьяков всё равно сумел зафиксировать сферу.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мартынович сделал длинную передачу вперёд, но мяч попал в руку Байрамяна и арбитр зафиксировал фол.
  • 2'
    Защитники "Краснодара" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль, правда ростовчане организовывают высокий прессинг.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Ростов

Исход игры
Краснодар
70.1% (117)
Ничья
22.2% (37)
Ростов
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.75% (86)
Меньше
46.25% (74)
Обе команды забьют
Да
70% (112)
Нет
30% (48)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
37.7% (63)
1:0 Краснодар
17.4% (29)
1:1 Ничья
16.2% (27)
2:0 Краснодар
8.4% (14)
2:2 Ничья
4.2% (7)
1:2 Ростов
4.2% (7)
3:1 Краснодар
1.8% (3)
0:1 Ростов
1.8% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.85 3.60 4.40
1.92 3.50 4.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.30 1.06 3.20 1.35 2.50 1.55 2.03 1.84 1.79 2.10 1.40 2.95 1.28 3.70 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 12.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.42 1.85 2.01 1.37 3.10 1.12 6.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
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