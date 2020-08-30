33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|2
|0.33
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0.33
|3.
|Вандерсон Кампос
|1
|0.17
|4.
|Петров Сергей
|1
|0.17
|5.
|Газинский Юрий
|0
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|2
|0.33
|2.
|Мамаев Павел
|1
|0.17
|3.
|Осипенко Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|2.
|Кайо Панталеао
|1
|1
|3.
|Берг Маркус
|2
|0
|4.
|Петров Сергей
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Газинский Юрий
|1
|0
|8.
|Классон Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чернов Евгений
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Норманн Матиас
|2
|0
|4.
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|6.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|Ростов
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит
Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ростов: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Краснодар 3:0 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига Ростов 1:0 Краснодар Кубок Краснодар 2:2 Ростов Кубок Краснодар 2:2 Ростов Премьер-лига Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Ростов Кубок Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|Сочи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Ахмат
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ростов
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 3
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Рубин
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Тамбов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Ростов
Исход игры
Краснодар
70.1% (117)
Ничья
22.2% (37)
Ростов
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.75% (86)
Меньше
46.25% (74)
Обе команды забьют
Да
70% (112)
Нет
30% (48)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
37.7% (63)
1:0 Краснодар
17.4% (29)
1:1 Ничья
16.2% (27)
2:0 Краснодар
8.4% (14)
2:2 Ничья
4.2% (7)
1:2 Ростов
4.2% (7)
3:1 Краснодар
1.8% (3)
0:1 Ростов
1.8% (3)
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