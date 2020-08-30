Сафонов отправил мяч на правую бровку на Кайо, но вышло слишком сильно и футбольный снаряд вылетел за боковую линию.

Чернов от углового флага прострелил в центр вратарской, где Сафонов, находясь в одиночестве, спокойно зафиксировал круглого.

Козлов подключился в атаку, сыграл на Ерёменко, но тот под прессингом соперника сыграл назад на Осипенко.

Де Вильена после перехвата мяча, пошёл вперёд, метров с тридцати нанёс удар по воротам, но мяч попал в игроков "Ростова".

Байрамян выполнил проникающий пас на Шомуродова, который с острого угла бил в дальний угол и мяч от ноги Сафонова вылетел за пределы поля!

13' Байрамян с линии штрафной загрузил мяч над владением Песьякова, который вышел из ворот и в прыжке зафиксировал сферу.

12' Мартынович поставил спину Шомуродову на левом краю, после чего сделал передачу назад Сафонову, который сильным ударом отправил мяч в центральный круг.

11' Ионов выполнил подачу в центр штрафной и теперь игроки "быков" выбили игровой снаряд за пределы штрафной.

10' Ионов разыграл мяч с Черновым, который выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда кто-то из игроков хозяев выбил сферу снова за пределы поля.

9' Берг с острого угла с левого края нанёс удар по воротам из-под Хаджикадунича, но мяч пролетел на метр выше перекладины.

8' Чернов покатил мяч в центр штрафной "Краснодара", откуда Шомуродов в падении через себя пробил по воротам и Сафонов на ленточке зафиксировал сферу.

7' Ерёменко с правого фланга загрузил мяч в штрафную площадь, после серии рекошетов, Чернов ушёл в лицевую и прострелил в центр, но "быки" вновь выбили сферу за пределы штрафной.

6' Петров пяткой с линии штрафной сделал передачу на Вандерсона, который забегал в лицевую, но вышло слишком слишком сильно и мяч выкатился за линию ворот.

5' Чернов подключился в атаку, прострелил на линию штрафной, но мяч от спины Газинского отскочил к Де Вильене.

4' Петров подключился в атаку, метров с тридцати пяти нанёс удар по воротам, случился ещё рикошет в штрафной, но Песьяков всё равно сумел зафиксировать сферу.

3' Мартынович сделал длинную передачу вперёд, но мяч попал в руку Байрамяна и арбитр зафиксировал фол.

2' Защитники "Краснодара" с первых минут матча взяли игровой снаряд под свой контроль, правда ростовчане организовывают высокий прессинг.