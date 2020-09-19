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  3. Украина
Динамо Киев
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Львов
0'
21' Желтая карточка
Грисьо Максим
25' Желтая карточка
Borislav Topic II
48' Желтая карточка
Клименчук Егор
1:0
48' Пенальти
Цыганков Виктор
59' Желтая карточка
Кравчук Юрий
1:1
62' Гол
Maks Juraj Celic
70' Желтая карточка
Шапаренко Николай
73' Желтая карточка
Maroine Mihoubi
74'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
11
Цитаишвили
Георгий
17
Леднёв
Богдан
7
Вербич
Беньямин
89
Супряга
Владислав
1
Литовченко
Сергей
Сергеевич
47
Грисьо
Максим
6
Maks
Juraj
Celic
5
Кравчук
Юрий
99
Maroine
Mihoubi
20
Клименчук
Егор
9
Кошман
Игорь
33
Борзенко
Сергей
8
Borislav
Topic
II
77
Луис
Филипе
13
Ныч
Назарий
Динамо Киев
Львов

Ход матча

21'
 
Грисьо Максим
25'
 
Borislav Topic II
46'
Буяльский Виталий
Леднёв Богдан
 
46'
Шапаренко Николай
Шепелев Владимир
 
46'
Сидорчук Сергей
Андриевский Александр
 
46'
Цыганков Виктор
Цитаишвили Георгий
 
48'
 
Клименчук Егор
48'
Цыганков Виктор
1:0
59'
 
Кравчук Юрий
62'
1:1
Maks Juraj Celic
65'
 
Комарец Максим
Грисьо Максим
67'
Кравец Артём
Вербич Беньямин
 
70'
Шапаренко Николай
 
73'
 
Maroine Mihoubi

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 2 (1) 0.67
2. Буяльский Виталий 1 0.33
3. Супряга Владислав 1 0.33
4. Караваев Александр 0 0
5. Родригес Жерсон 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Де Пена Карлос 1 0
2. Забарный Илья 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 2 0
2. Богунов Ярослав 1 0
3. Клименчук Егор 1 0
4. Borislav Topic II 1 0
5. Maroine Mihoubi 1 0
6. Кравчук Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Львов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев
Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Львов Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов
Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Динамо Киев 4:0 Львов Премьер-лига Львов 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Динамо Киев 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
4. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Львов 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Михкель Айнсалу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Грисьо Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Динамо Киев 97.4% (150)
X 1.9% (3)
Львов 0.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Львов
1.38
8.60
20.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Динамо Киев 1:1 Львов

Исход игры
Динамо Киев
97.4% (150)
Ничья
1.9% (3)
Львов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
15.79% (24)
Нет
84.21% (128)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.1% (71)
3:0 Динамо Киев
24.7% (38)
3:1 Динамо Киев
7.1% (11)
1:0 Динамо Киев
6.5% (10)
2:1 Динамо Киев
5.8% (9)
4:0 Динамо Киев
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.13 8.70 19.00
1.67 2.60 14.00
1.11 8.60 20.00
1.14 7.64 16.08
1.29 4.43 15.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.20 1.66 1.65 2.22 3.00 1.38 1.97 1.82 1.87 1.93 1.44 2.75 1.14 5.55 1.10 6.80 1.11 5.70 1.09 6.30 1.02 11.00
5.50 1.10 4.60 1.15 2.65 1.42 2.16 1.65 1.75 2.13 1.40 2.81 1.28 3.34 1.12 5.25 1.09 5.85 1.01 9.90
14.00 1.01 5.49 1.12 4.70 1.16 2.70 1.42 2.15 1.64 1.69 2.07 1.39 2.81 1.28 3.40 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
2.76 1.44 2.15 1.71 1.86 1.96 3.60 1.28 2.40 1.57 1.96 1.87 1.70 2.15 1.45 2.73 1.62 2.29 1.50 2.59 1.55 2.48 1.29 3.61 1.11 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.85 1.28 3.60 1.16 5.10 1.28 3.45
2.77 1.41 1.71 2.06 1.30 3.32
3.82 1.23 2.70 1.42 1.69 2.07 1.28 3.40 1.19 4.26 1.05 8.16 1.04 8.81
1.67 2.22 1.40 2.95 2.07 1.77 1.64 2.26 1.74 2.12 1.51 2.58
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.52 2.52 1.37 3.25
4.10 1.21 2.13 1.67 1.59 2.27

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
2.24 1.59
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
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