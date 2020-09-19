Динамо Киев
1:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Львов
21' Желтая карточкаГрисьо Максим
25' Желтая карточкаBorislav Topic II
48' Желтая карточкаКлименчук Егор
1:0
48' ПенальтиЦыганков Виктор
59' Желтая карточкаКравчук Юрий
1:1
62' ГолMaks Juraj Celic
70' Желтая карточкаШапаренко Николай
73' Желтая карточкаMaroine Mihoubi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравец АртёмНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Луис ФилипеПолузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
-
11 ВелвесПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
21'
48'
48'
1:0
59'
62'
1:1
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.67
|2.
|Буяльский Виталий
|1
|0.33
|3.
|Супряга Владислав
|1
|0.33
|4.
|Караваев Александр
|0
|0
|5.
|Родригес Жерсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|2.
|Забарный Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|2
|0
|2.
|Богунов Ярослав
|1
|0
|3.
|Клименчук Егор
|1
|0
|4.
|Borislav Topic II
|1
|0
|5.
|Maroine Mihoubi
|1
|0
|6.
|Кравчук Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев
Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов
Львов Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов
Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|Динамо Киев
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Львов
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев 1:1 Львов
Исход игры
Динамо Киев
97.4% (150)
Ничья
1.9% (3)
Львов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
15.79% (24)
Нет
84.21% (128)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.1% (71)
3:0 Динамо Киев
24.7% (38)
3:1 Динамо Киев
7.1% (11)
1:0 Динамо Киев
6.5% (10)
2:1 Динамо Киев
5.8% (9)
4:0 Динамо Киев
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.97
|1.82
|1.87
|1.93
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.10
|6.80
|1.11
|5.70
|1.09
|6.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.50
|1.10
|—
|—
|4.60
|1.15
|—
|—
|2.65
|1.42
|—
|—
|2.16
|1.65
|—
|—
|1.75
|2.13
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.28
|3.34
|1.12
|5.25
|1.09
|5.85
|1.01
|9.90
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.01
|—
|—
|5.49
|1.12
|—
|—
|4.70
|1.16
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|2.15
|1.64
|—
|—
|1.69
|2.07
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.28
|3.40
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|2.76
|1.44
|2.15
|1.71
|1.86
|1.96
|3.60
|1.28
|2.40
|1.57
|1.96
|1.87
|1.70
|2.15
|1.45
|2.73
|1.62
|2.29
|1.50
|2.59
|1.55
|2.48
|—
|—
|1.29
|3.61
|—
|—
|1.11
|6.82
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.41
|—
|—
|1.71
|2.06
|—
|—
|1.30
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.23
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.69
|2.07
|—
|—
|1.28
|3.40
|1.19
|4.26
|1.05
|8.16
|1.04
|8.81
|1.67
|2.22
|1.40
|2.95
|2.07
|1.77
|1.64
|2.26
|1.74
|2.12
|1.51
|2.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—