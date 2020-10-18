Андерлехт
2:2
Конец матча
Стадион: Lotto Park
АХ Лёвен
7' Желтая карточкаМалинов Кристиян
35' Желтая карточкаДимата Нани
1:0
38' ГолВерсхарен Яри
2:0
45' ГолТау Перси
2:1
53' ГолДуплюс Фредерик
58' Желтая карточкаSascha Kotysch
2:2
84' ГолMathieu Maertens
20
Миазга
Мэтт
55
Кана
Марко
11
Тау
Перси
90
Ромо
Рафаэль
14
Kamal
Sowah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Theo Leoni
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Kamal SowahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Oliver MynyПолузащитник
-
38 Oregan Ravet
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
35'
38'
45'
2:0
53'
2:1
58'
84'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|3
|0.33
|2.
|Докю Жереми
|2
|0.22
|3.
|Требель Адриен
|2
|0.22
|4.
|Версхарен Яри
|2
|0.22
|5.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.22
|6.
|Нмеча Лукас
|2 (2)
|0.22
|7.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0.11
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.11
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.11
|10.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kamal Sowah
|4
|0.44
|2.
|Xavier Mercier
|3
|0.33
|3.
|Анри Тома
|3
|0.33
|4.
|Mathieu Maertens
|3
|0.33
|5.
|Sascha Kotysch
|1
|0.11
|6.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.11
|7.
|Oliver Myny
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|2.
|Требель Адриен
|2
|0
|3.
|Цуль Петер
|2
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|5.
|Димата Нани
|2
|0
|6.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|7.
|Влап Михел
|1
|0
|8.
|Кана Марко
|1
|0
|9.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|10.
|Докю Жереми
|1
|0
|11.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|12.
|Kristian Arnstad
|1
|0
|13.
|Antoine Colassin
|1
|0
|14.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Sascha Kotysch
|2
|0
|2.
|Малинов Кристиян
|2
|0
|3.
|Kamal Sowah
|2
|0
|4.
|Toon Raemaekers
|2
|0
|5.
|Юбер Давид
|1
|0
|6.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|7.
|Pierre-Yves Ngawa
|1
|0
|8.
|Mathieu Maertens
|1
|0
|9.
|Oliver Myny
|1
|0
|10.
|Влитинк Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|25% (4)
|25% (4)
|6.25% (1)
|АХ Лёвен
|0
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +11 =6 -3Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|22 - 6
|19
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|6
|0
|3
|22 - 20
|18
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|Ройал Антверпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|7.
|АХ Лёвен
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|9
|3
|5
|1
|17 - 14
|14
|10.
|Генк
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|3.45
|1.28
|—
|—
|4.80
|1.16
|—
|—
|6.50
|1.09
|—
|—
|2.25
|1.65
|1.93
|1.87
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.41
|2.75
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.14
|5.20
|1.14
|7.50
|1.04
|9.80
|1.03
|10.00
|12.75
|1.00
|12.00
|1.01
|5.60
|1.10
|—
|—
|4.80
|1.15
|—
|—
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.30
|3.40
|1.13
|5.30
|1.09
|5.75
|1.01
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.36
|2.89
|1.44
|2.48
|1.58
|2.03
|1.85
|5.37
|1.17
|1.59
|2.45
|3.87
|1.28
|2.57
|1.54
|2.29
|1.67
|1.88
|1.99
|1.47
|2.80
|1.31
|3.56
|1.24
|4.31
|—
|—
|1.14
|6.01
|—
|—
|—
|—