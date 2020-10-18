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Андерлехт
2:2
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
7' Желтая карточка
Малинов Кристиян
35' Желтая карточка
Димата Нани
1:0
38' Гол
Версхарен Яри
2:0
45' Гол
Тау Перси
2:1
53' Гол
Дуплюс Фредерик
58' Желтая карточка
Sascha Kotysch
2:2
84' Гол
Mathieu Maertens
90'+8
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
14
Михайличенко
Богдан
55
Кана
Марко
11
Тау
Перси
8
Куллен
Джош
9
Димата
Нани
7
Нмеча
Лукас
51
Версхарен
Яри
90
Ромо
Рафаэль
19
Дуплюс
Фредерик
5
Pierre-Yves
Ngawa
23
Sascha
Kotysch
3
Шиманга
Катуку
24
Де
Норре
Каспер
14
Kamal
Sowah
10
Xavier
Mercier
29
Малинов
Кристиян
33
Mathieu
Maertens
9
Анри
Тома
Андерлехт
4-3-3
АХ Лёвен
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 3 0.33
2. Докю Жереми 2 0.22
3. Требель Адриен 2 0.22
4. Версхарен Яри 2 0.22
5. Димата Нани 2 (1) 0.22
6. Нмеча Лукас 2 (2) 0.22
7. Michael Amir Murillo2 1 0.11
8. Михайличенко Богдан 1 0.11
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.11
10. Коббо Элиас 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kamal Sowah 4 0.44
2. Xavier Mercier 3 0.33
3. Анри Тома 3 0.33
4. Mathieu Maertens 3 0.33
5. Sascha Kotysch 1 0.11
6. Дуплюс Фредерик 1 0.11
7. Oliver Myny 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
2. Требель Адриен 2 0
3. Цуль Петер 2 0
4. Люккассен Деррик 2 0
5. Димата Нани 2 0
6. Враньеш Огнен 1 0
7. Влап Михел 1 0
8. Кана Марко 1 0
9. Нмеча Лукас 1 0
10. Докю Жереми 1 0
11. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
12. Kristian Arnstad 1 0
13. Antoine Colassin 1 0
14. Michael Amir Murillo2 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Sascha Kotysch 2 0
2. Малинов Кристиян 2 0
3. Kamal Sowah 2 0
4. Toon Raemaekers 2 0
5. Юбер Давид 1 0
6. Ромо Рафаэль 1 0
7. Pierre-Yves Ngawa 1 0
8. Mathieu Maertens 1 0
9. Oliver Myny 1 0
10. Влитинк Тибо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4) 25% (4) 6.25% (1)
 АХ Лёвен 0 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге
Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Андерлехт 1:0 АХ Лёвен Кубок АХ Лёвен 1:4 Андерлехт Товарищеские матчи Андерлехт 3:2 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 0:2 Андерлехт Лига Про
АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 6 1 2 22 - 6 19
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Ройал Антверпен 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
7. АХ Лёвен 9 4 3 2 15 - 14 15
8. Кортрейк 9 4 2 3 11 - 10 14
9. Андерлехт 9 3 5 1 17 - 14 14
10. Генк 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 9 2 1 6 11 - 21 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Тау Перси бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Версхарен Яри бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Димата Нани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Малинов Кристиян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.19 5.30 27.00
7.20 1.17 12.00
1.49 4.85 6.15
1.20 5.64 30.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 12.00 1.01 3.45 1.28 4.80 1.16 6.50 1.09 2.25 1.65 1.93 1.87 2.75 1.42 1.41 2.75 1.17 4.70 1.14 5.20 1.14 7.50 1.04 9.80 1.03 10.00
12.75 1.00 12.00 1.01 5.60 1.10 4.80 1.15 2.74 1.43 2.22 1.66 1.78 2.15 1.43 2.83 1.30 3.40 1.13 5.30 1.09 5.75 1.01 9.80
3.30 1.36 2.89 1.44 2.48 1.58 2.03 1.85 5.37 1.17 1.59 2.45 3.87 1.28 2.57 1.54 2.29 1.67 1.88 1.99 1.47 2.80 1.31 3.56 1.24 4.31 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 2.75 1.42 1.18 4.50 1.29 3.40 1.02 11.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.60
1.69 2.24 1.42 2.97 1.16 5.71 1.81 2.08 1.56 2.51 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.65 2.17 1.39 2.85
5.60 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Андерлехт 2:2 АХ Лёвен онлайн

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