Унион Берлин
2:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Айнтрахт Фр
1:0
2' ГолАндрих Роберт
2:0
6' ПенальтиКрузе Макс
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
1:0
6'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|4 (2)
|0.44
|2.
|Андрих Роберт
|3
|0.33
|3.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.22
|4.
|Фридрих Марвин
|2
|0.22
|5.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.22
|6.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.11
|7.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.11
|8.
|Авонийи Тайво
|1
|0.11
|9.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.11
|10.
|Эндо Кейта
|1
|0.11
|11.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.11
|12.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|13.
|Гогия Акакий
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|5 (2)
|0.56
|2.
|Дост Бас
|2
|0.22
|3.
|Камада Даити
|1
|0.11
|4.
|Баркок Аймен
|1
|0.11
|5.
|Абрахам Давид
|1
|0.11
|6.
|Роде Себастьян
|1
|0.11
|7.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|3
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|3.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|4.
|Луте Андреас
|1
|0
|5.
|Гисельман Нико
|1
|0
|6.
|Андрих Роберт
|1
|0
|7.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хасебе Макото
|2
|0
|2.
|Дост Бас
|2
|0
|3.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|4.
|Абрахам Давид
|2
|0
|5.
|Роде Себастьян
|2
|0
|6.
|Баркок Аймен
|2
|0
|7.
|Цубер Стивен
|1
|0
|8.
|Юнес Амин
|1
|0
|9.
|Дурм Эрик
|1
|0
|10.
|Туре Альмами
|1
|0
|11.
|Камада Даити
|1
|0
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Айнтрахт Фр
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|54.55% (6)
|0
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =7 -6Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 12
|20
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 7
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 8
|17
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|16 - 12
|12
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 13
|12
|11.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|13 - 15
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 18
|7
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 19
|7
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 21
|4
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 14
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|3.
|Бавария
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|18 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 4
|8
|6.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|12.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Арминия
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|11.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 10
|5
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Унион Берлин
40.8% (62)
Ничья
40.1% (61)
Айнтрахт Фр
19.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
51.01% (76)
Меньше
48.99% (73)
Обе команды забьют
Да
82.55% (123)
Нет
17.45% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (47)
2:1 Унион Берлин
24.3% (37)
1:2 Айнтрахт Фр
11.8% (18)
1:0 Унион Берлин
11.2% (17)
2:2 Ничья
7.9% (12)
3:1 Унион Берлин
2.6% (4)
0:1 Айнтрахт Фр
2% (3)
0:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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