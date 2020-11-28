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  3. Германия
Унион Берлин
2:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
2' Гол
Андрих Роберт
2:0
6' Пенальти
Крузе Макс
8'
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
32
Ингвартсен
Маркус
14
Авонийи
Тайво
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
3
Ильзанкер
Штефан
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Унион Берлин
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

2'
Андрих Роберт
1:0
6'
Крузе Макс
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 4 (2) 0.44
2. Андрих Роберт 3 0.33
3. Похьянпало Йоэль 2 0.22
4. Фридрих Марвин 2 0.22
5. Тойхерт Седрик 2 0.22
6. Бекер Шеральдо 1 0.11
7. Ингвартсен Маркус 1 0.11
8. Авонийи Тайво 1 0.11
9. Бюльтер Мариус 1 0.11
10. Эндо Кейта 1 0.11
11. Шлоттербек Нико 1 0.11
12. Триммель Кристофер 0 0
13. Гогия Акакий 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 5 (2) 0.56
2. Дост Бас 2 0.22
3. Камада Даити 1 0.11
4. Баркок Аймен 1 0.11
5. Абрахам Давид 1 0.11
6. Роде Себастьян 1 0.11
7. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 2 0
3. Ингвартсен Маркус 2 0
4. Луте Андреас 1 0
5. Гисельман Нико 1 0
6. Андрих Роберт 1 0
7. Прёмель Гриша 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хасебе Макото 2 0
2. Дост Бас 2 0
3. Ильзанкер Штефан 2 0
4. Абрахам Давид 2 0
5. Роде Себастьян 2 0
6. Баркок Аймен 2 0
7. Цубер Стивен 1 0
8. Юнес Амин 1 0
9. Дурм Эрик 1 0
10. Туре Альмами 1 0
11. Камада Даити 1 0
12. Соу Джибриль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Айнтрахт Фр 0 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 54.55% (6) 0

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Унион Берлин 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига 2 Айнтрахт Фр 3:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 9 6 2 1 28 - 12 20
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 6 1 2 20 - 7 19
3. Байер Л Заявка 8 5 3 0 16 - 9 18
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 5 18
5. Вольфсбург Заявка 9 4 5 0 14 - 8 17
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 8 16
7. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 2 6 1 16 - 12 12
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 13 12
11. Вердер Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Герта Заявка 8 2 1 5 15 - 18 7
14. Фрайбург 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 19 7
15. Арминия 0:0 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
16. Майнц Заявка 8 1 1 6 10 - 21 4
17. Кёльн 0:0 Заявка 9 0 4 5 8 - 14 4
18. Шальке 04 Заявка 8 0 3 5 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Вольфсбург Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
3. Бавария 0:0 Заявка 4 3 1 0 18 - 4 10
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 4 8
6. Байер Л Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Аугсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Боруссия М Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вердер Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 8 - 8 4
12. Штуттгарт 0:0 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
13. Арминия 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Фрайбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
15. Шальке 04 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
16. Майнц Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
17. Герта Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
18. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
2. Бавария 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Штуттгарт 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Герта Заявка 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Боруссия М Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Вольфсбург Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Вердер Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
11. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Аугсбург 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 10 5
14. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Майнц Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Кёльн 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Арминия 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 17 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Унион Берлин 40.8% (62)
X 40.1% (61)
Айнтрахт Фр 19.1% (29)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Айнтрахт Фр
2.50
3.80
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.45 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.80 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.58 2.94
  2.39 3.56 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 9.30 1.04 4.10 1.23 3.20 1.35 2.11 1.78 1.89 1.97 1.67 2.30 1.44 2.85 1.20 4.50 1.15 5.10 1.05 8.70 1.04 9.30 1.01 15.50 0.00 14.50
12.00 1.04 10.50 1.05 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.66 2.25 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.70
4.42 1.24 2.54 1.57 2.12 1.79 1.90 2.01 1.66 2.34 1.53 2.67 1.43 2.98 1.16 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.14 1.71 1.50 2.60 1.17 5.00
3.15 1.36 2.14 1.71 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20
3.43 1.35 2.82 1.48 2.22 1.74 1.72 2.22 1.51 2.71 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00 1.29 3.35
4.55 1.20 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Унион Берлин
40.8% (62)
Ничья
40.1% (61)
Айнтрахт Фр
19.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
51.01% (76)
Меньше
48.99% (73)
Обе команды забьют
Да
82.55% (123)
Нет
17.45% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (47)
2:1 Унион Берлин
24.3% (37)
1:2 Айнтрахт Фр
11.8% (18)
1:0 Унион Берлин
11.2% (17)
2:2 Ничья
7.9% (12)
3:1 Унион Берлин
2.6% (4)
0:1 Айнтрахт Фр
2% (3)
0:2 Айнтрахт Фр
2% (3)
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