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  3. Германия
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Арминия
0' 12'
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
8
Дауд
Махмуд
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
4
Нильссон
Йоаким
2
Пипер
Амос
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Кунце
Фабиан
19
Притль
Мануэль
18
Кордова
Серхио
8
Доан
Рицу
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Боруссия Д
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 17 (1) 0.77
2. Санчо Джедон 5 0.23
3. Геррейро Рафаэль 3 0.14
4. Ройс Марко 3 0.14
5. Джованни Рейна 3 0.14
6. Хуммельс Матс 3 0.14
7. Аканджи Мануэль 2 0.09
8. Мукоко Юссуфа 2 0.09
9. Джан Эмре 1 0.05
10. Мёнье Тома 1 0.05
11. Брандт Юлиан 1 0.05
12. Делани Томас 1 0.05
13. Азар Торган 1 0.05
14. Пасслак Феликс 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.14
2. Доан Рицу 3 0.14
3. Кордова Серхио 2 0.1
4. Притль Мануэль 1 0.05
5. Влап Михел 1 0.05
6. Шипплок Свен 1 0.05
7. Эдмундссон Йоан 1 0.05
8. Ябо Рейнольд 1 0.05
9. Суку Себио 1 0.05
10. Гебауэр Кристиан 1 0.05
11. Пипер Амос 1 0.05
12. Фогльзаммер Андреас 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
15. Бруннер Седрик 0 0
16. Де Медина Натан 0 0
17. Зойферт Нильс 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Аканджи Мануэль 4 0
5. Хуммельс Матс 3 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Беллингхем Джуд 2 0
8. Ройс Марко 1 0
9. Мёнье Тома 1 0
10. Геррейро Рафаэль 1 0
11. Дауд Махмуд 1 0
12. Морей Матеу 1 0
13. Джованни Рейна 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Кунце Фабиан 4 0
2. Шипплок Свен 3 0
3. Ван дер Хорн Майк 3 0
4. Бруннер Седрик 3 0
5. Де Медина Натан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Суку Себио 2 0
8. Лукоки Андерсон 2 0
9. Нильссон Йоаким 1 0
10. Ябо Рейнольд 1 0
11. Притль Мануэль 1 0
12. Ортега Штефан 1 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
14. Доан Рицу 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Зойферт Нильс 1 0
17. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 2.27% (1) 9.09% (4) 13.64% (6) 22.73% (10) 25% (11) 27.27% (12)
 Арминия 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Арминия Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр
Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Арминия 0:2 Боруссия Д Бундеслига Арминия 0:2 Боруссия Д Товарищеские матчи Боруссия Д 6:0 Арминия Бундеслига Арминия 0:0 Боруссия Д Бундеслига
Арминия 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 23 15 5 3 62 - 31 50
2. РБ Лейпциг Заявка 22 14 5 3 40 - 18 47
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 23 11 10 2 35 - 19 43
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
6. Боруссия Д 0:0 Заявка 23 11 4 8 45 - 31 37
7. Унион Берлин Заявка 22 8 9 5 35 - 25 33
8. Боруссия М Заявка 22 8 9 5 38 - 33 33
9. Штуттгарт 1:0 Заявка 23 8 8 7 40 - 35 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм Заявка 22 7 5 10 36 - 39 26
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн 0:0 Заявка 23 5 7 11 20 - 36 22
15. Арминия 0:0 Заявка 22 5 4 13 18 - 38 19
16. Герта 0:0 Заявка 23 4 7 12 26 - 40 19
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 0:1 Заявка 23 1 6 16 15 - 57 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария 0:0 Заявка 11 7 4 0 37 - 15 25
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 6 5 0 17 - 8 23
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 14 18
9. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия 0:0 Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт 1:0 Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 0:1 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт 1:0 Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Кёльн 0:0 Заявка 12 4 4 4 9 - 16 16
9. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 17 11
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия 0:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
18. Шальке 04 0:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Офсайд
    12'
    Еще одна атака от гостей, последовала разрезающая передача на Кунце, но он уже был в положении "вне игры". 
  • Опасный момент
    11'
    Ох! Вот это момент у гостей! Удалось им провести свою атаку, мяч получил Кунце и шикарно пробил под перекладину - вратарь выручил свою команду! 
  • 9'
    Пока вынуждены отсиживаться на своей половине поля футболисты гостевой команды. Хозяева постоянно агрессируют. 
  • 8'
    Активно начали эту встречу футболисты "Боруссии", явно хотят с первых минут завладеть инициативой и выйти вперед в счете. 
  • 6'
    Рейна из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, но вот поразить цель ему не удалось - выше. 
  • Опасный момент
    4'
    Вот и первый момент в нашем матче. Беллингхем вырвался на ударную позицию и мощно пробил, лишь защитник смог спасти свои владения. 
  • 3'
    Большими фаворитами в этом матче считаются футболисты "Боруссии", коэффициент на их победу - 1.22, а на гостей - почти 14. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Поехали! 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.40 13.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.30 12.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.00 12.00
  1.24 6.60 13.68

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.45 1.11 4.55 1.15 2.67 1.45 2.14 1.71 1.73 2.18 1.41 2.91 1.29 3.46 1.12 5.55 1.08 6.20 1.01 9.80
14.00 1.01 5.40 1.13 4.60 1.18 2.65 1.45 2.14 1.73 1.87 1.99 1.70 2.18 1.38 2.95 1.28 3.55 1.15 5.70 1.13 6.30 1.04 9.90 1.03 10.00 0.00 14.00
6.00 1.15 2.78 1.47 2.49 1.58 2.19 1.73 1.91 1.98 1.72 2.21 1.55 2.57 1.27 3.98 1.10 7.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.83 1.43 1.74 2.09 1.33 3.32 1.20 4.60
2.65 1.45 1.69 2.18 1.31 3.75
3.51 1.33 2.81 1.48 2.03 1.86 1.70 2.24 1.49 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.70 1.14 4.25 1.22 2.15 1.73 1.59 2.36 1.36 3.12 1.16 5.30
2.12 1.67 1.59 2.26 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.94
Букмекер Да Нет
4.60 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Арминия

Исход игры
Боруссия Д
98% (147)
Ничья
1.3% (2)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.74% (79)
Меньше
46.26% (68)
Обе команды забьют
Да
36.05% (53)
Нет
63.95% (94)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
42.7% (64)
3:1 Боруссия Д
21.3% (32)
3:0 Боруссия Д
18% (27)
2:1 Боруссия Д
8.7% (13)
4:1 Боруссия Д
2% (3)
1:0 Боруссия Д
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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