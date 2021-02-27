Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Арминия
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|17 (1)
|0.77
|2.
|Санчо Джедон
|5
|0.23
|3.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.14
|4.
|Ройс Марко
|3
|0.14
|5.
|Джованни Рейна
|3
|0.14
|6.
|Хуммельс Матс
|3
|0.14
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.09
|8.
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.09
|9.
|Джан Эмре
|1
|0.05
|10.
|Мёнье Тома
|1
|0.05
|11.
|Брандт Юлиан
|1
|0.05
|12.
|Делани Томас
|1
|0.05
|13.
|Азар Торган
|1
|0.05
|14.
|Пасслак Феликс
|1
|0.05
|15.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|3
|0.14
|2.
|Доан Рицу
|3
|0.14
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.1
|4.
|Притль Мануэль
|1
|0.05
|5.
|Влап Михел
|1
|0.05
|6.
|Шипплок Свен
|1
|0.05
|7.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.05
|8.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.05
|9.
|Суку Себио
|1
|0.05
|10.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Пипер Амос
|1
|0.05
|12.
|Фогльзаммер Андреас
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
|14.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|15.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|16.
|Де Медина Натан
|0
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Беллингхем Джуд
|2
|0
|8.
|Ройс Марко
|1
|0
|9.
|Мёнье Тома
|1
|0
|10.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|11.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|12.
|Морей Матеу
|1
|0
|13.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунце Фабиан
|4
|0
|2.
|Шипплок Свен
|3
|0
|3.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|4.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|5.
|Де Медина Натан
|3
|0
|6.
|Клос Фабиан
|2
|0
|7.
|Суку Себио
|2
|0
|8.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|9.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|10.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|11.
|Притль Мануэль
|1
|0
|12.
|Ортега Штефан
|1
|0
|13.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|14.
|Доан Рицу
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|17.
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|2.27% (1)
|9.09% (4)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|25% (11)
|27.27% (12)
|Арминия
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге
Арминия Последние 20 матчей: +4 =3 -13Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр
Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|23
|15
|5
|3
|62 - 31
|50
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|40 - 18
|47
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|23
|11
|10
|2
|35 - 19
|43
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|6.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 31
|37
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|35 - 25
|33
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|38 - 33
|33
|9.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|23
|8
|8
|7
|40 - 35
|32
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|36 - 39
|26
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|23
|14.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 36
|22
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|22
|5
|4
|13
|18 - 38
|19
|16.
|Герта
|0:0 Заявка
|23
|4
|7
|12
|26 - 40
|19
|17.
|Майнц
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|23 - 43
|17
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|23
|1
|6
|16
|15 - 57
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|37 - 15
|25
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|17 - 8
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 14
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|0:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|16.
|Герта
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 16
|16
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Арминия
Исход игры
Боруссия Д
98% (147)
Ничья
1.3% (2)
Арминия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.74% (79)
Меньше
46.26% (68)
Обе команды забьют
Да
36.05% (53)
Нет
63.95% (94)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
42.7% (64)
3:1 Боруссия Д
21.3% (32)
3:0 Боруссия Д
18% (27)
2:1 Боруссия Д
8.7% (13)
4:1 Боруссия Д
2% (3)
1:0 Боруссия Д
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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