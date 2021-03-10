Бавария
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Стадион: Аллианц Арена
Штуттгарт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|32 (6)
|1.28
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.4
|3.
|Гнабри Серж
|8
|0.32
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.16
|5.
|Горетцка Леон
|4
|0.16
|6.
|Коман Кингсли
|3
|0.12
|7.
|Мусиала Джамал
|3
|0.12
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.08
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.08
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.04
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.04
|12.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.04
|13.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.04
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.04
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|13
|0.52
|2.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.44
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.24
|4.
|Дидави Даниэль
|3
|0.12
|5.
|Кастро Гонсало
|3
|0.12
|6.
|Эндо Ватару
|2
|0.08
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.08
|8.
|Кулибали Танги
|2
|0.08
|9.
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|10.
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|11.
|Климович Матео
|1
|0.04
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.04
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|14.
|Томми Эрик
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|3
|0
|4.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|5.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|8.
|Алаба Давид
|2
|0
|9.
|Сане Лерой
|2
|0
|10.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0
|12.
|Горетцка Леон
|1
|0
|13.
|Коман Кингсли
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|6
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|6
|0
|3.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|4.
|Эндо Ватару
|4
|0
|5.
|Мангаля Орель
|4
|0
|6.
|Мавропанос Константинос
|4
|0
|7.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|8.
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0
|9.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|11.
|Каразор Атакан
|2
|0
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|13.
|Соса Борна
|1
|0
|14.
|Калайджич Саша
|1
|0
|15.
|Климович Матео
|1
|0
|16.
|Массимо Роберто
|1
|0
|17.
|Кулибали Танги
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|8.11% (6)
|13.51% (10)
|22.97% (17)
|18.92% (14)
|16.22% (12)
|20.27% (15)
|Штуттгарт
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|30.43% (14)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн
Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт
Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт
Последние игры между собой
Бавария: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Штуттгарт 0:1 Бавария Бундеслига Штуттгарт 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Штуттгарт Бундеслига Бавария 1:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Штуттгарт Кубок Штуттгарт 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Штуттгарт Бундеслига Бавария 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Бавария Кубок Штуттгарт 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:6 Бавария Кубок Штуттгарт 3:5 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|74 - 35
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|43 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|48 - 34
|44
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|52 - 35
|42
|6.
|Байер Л
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|38 - 27
|38
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|47 - 37
|36
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 39
|34
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|39 - 43
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 36
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Арминия
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 44
|22
|15.
|Кёльн
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|28 - 45
|21
|17.
|Майнц
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 44
|21
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 66
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 10
|32
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|7.
|Байер Л
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|14.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 21
|20
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 21
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт
Исход игры
Бавария
95.7% (45)
Ничья
4.3% (2)
Штуттгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
54.35% (25)
Нет
45.65% (21)
Популярный счёт
2:0 Бавария
31.9% (15)
3:1 Бавария
23.4% (11)
4:1 Бавария
12.8% (6)
3:0 Бавария
10.6% (5)
2:1 Бавария
10.6% (5)
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