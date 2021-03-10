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Бавария
 
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Стадион:
Штуттгарт

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 32 (6) 1.28
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.4
3. Гнабри Серж 8 0.32
4. Сане Лерой 4 0.16
5. Горетцка Леон 4 0.16
6. Коман Кингсли 3 0.12
7. Мусиала Джамал 3 0.12
8. Киммих Йозуа 2 0.08
9. Алаба Давид 2 0.08
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Альфонсо Дэвис 1 0.04
13. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
14. Зюле Никлас 1 0.04
15. Толиссо Корентен 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 13 0.52
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.44
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.24
4. Дидави Даниэль 3 0.12
5. Кастро Гонсало 3 0.12
6. Эндо Ватару 2 0.08
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0.08
8. Кулибали Танги 2 0.08
9. Мангаля Орель 1 0.04
10. Клемент Филипп 1 0.04
11. Климович Матео 1 0.04
12. Фёрстер Филипп 1 0.04
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Левандовски Роберт 3 0
4. Киммих Йозуа 3 0
5. Павар Бенджамен 3 0
6. Толиссо Корентен 1 1
7. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
8. Алаба Давид 2 0
9. Сане Лерой 2 0
10. Нойер Мануэль 1 0
11. Зюле Никлас 1 0
12. Горетцка Леон 1 0
13. Коман Кингсли 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 6 0
2. Вамангитука Силла 6 0
3. Гонсалес Николас 5 0
4. Эндо Ватару 4 0
5. Мангаля Орель 4 0
6. Мавропанос Константинос 4 0
7. Штенцель Паскаль 2 1
8. Кемпф Марк-Оливер 3 0
9. Дидави Даниэль 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Каразор Атакан 2 0
12. Фёрстер Филипп 1 0
13. Соса Борна 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0
17. Кулибали Танги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 8.11% (6) 13.51% (10) 22.97% (17) 18.92% (14) 16.22% (12) 20.27% (15)
 Штуттгарт 10.87% (5) 15.22% (7) 10.87% (5) 15.22% (7) 17.39% (8) 30.43% (14)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн
Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт
Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт

Последние игры между собой

Бавария: победы: 19, ничьи: 0, поражения: 1
Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 19
Штуттгарт 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:4 Штуттгарт Бундеслига
Штуттгарт 0:1 Бавария Бундеслига Штуттгарт 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Штуттгарт Бундеслига Бавария 1:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Штуттгарт Кубок Штуттгарт 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 6:1 Штуттгарт Бундеслига Бавария 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Бавария Кубок Штуттгарт 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:6 Бавария Кубок Штуттгарт 3:5 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 18 4 3 74 - 35 58
2. РБ Лейпциг Заявка 25 16 6 3 47 - 21 54
3. Вольфсбург Заявка 25 13 9 3 43 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 25 11 11 3 48 - 34 44
5. Боруссия Д Заявка 25 13 3 9 52 - 35 42
6. Байер Л Заявка 25 11 7 7 43 - 28 40
7. Унион Берлин Заявка 25 9 11 5 38 - 27 38
8. Штуттгарт Заявка 25 9 9 7 47 - 37 36
9. Фрайбург Заявка 25 9 7 9 37 - 39 34
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 25 8 6 11 39 - 43 30
12. Вердер Заявка 25 7 9 9 30 - 36 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Арминия Заявка 25 6 4 15 20 - 44 22
15. Кёльн Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
16. Герта Заявка 25 5 6 14 28 - 45 21
17. Майнц Заявка 25 5 6 14 24 - 44 21
18. Шальке 04 Заявка 25 1 7 17 16 - 66 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 13 10 2 1 25 - 10 32
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
6. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
7. Байер Л Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Штуттгарт Заявка 12 3 6 3 21 - 17 15
12. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
13. Вердер Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
14. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 13 5 5 3 26 - 21 20
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
15. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16. Герта Заявка 13 2 4 7 15 - 21 10
17. Арминия Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штуттгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Бавария 95.7% (45)
    X 4.3% (2)
    Штуттгарт 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Штуттгарт
    1.27
    8.10
    9.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 1.25 7.70 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 8.10 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 7.40 9.90
      1.25 7.00 10.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    10.50 1.04 5.60 1.14 3.88 1.26 2.77 1.44 2.15 1.70 1.82 2.14 1.50 2.58 1.33 3.32
    8.70 1.03 8.20 1.05 4.10 1.22 3.52 1.30 2.52 1.65 1.94 1.86 1.61 2.25 1.35 2.98 1.26 3.40 1.11 5.30
    8.80 1.03 8.10 1.06 4.20 1.20 3.50 1.31 2.37 1.59 2.11 1.73 1.96 1.84 1.77 2.14 1.65 2.25 1.37 2.95 1.28 3.70 1.14 5.20 1.12 6.00 1.04 9.80
    4.31 1.24 2.45 1.60 2.20 1.72 1.96 1.93 1.75 2.16 1.62 2.40 1.25 4.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.94 1.18 2.69 1.47 1.87 1.93 1.45 2.77
    5.65 1.14 4.20 1.23 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15
    3.40 1.29 2.15 1.70 1.58 2.30 1.36 3.05
    2.79 1.48 2.20 1.72 1.91 1.98 1.59 2.45 1.45 2.91
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    8.00 1.08 3.76 1.27 2.50 1.53 1.82 1.99 1.47 2.68
    6.65 1.11 2.88 1.42 2.14 1.71 1.63 2.28 1.31 3.45
    2.80 1.41 2.08 1.68 1.62 2.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.33
    1.51 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    3.10 1.33
    Букмекер Да Нет
    2.56 1.51
    2.48 1.50
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    Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт

    Исход игры
    Бавария
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Штуттгарт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    54.35% (25)
    Нет
    45.65% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    31.9% (15)
    3:1 Бавария
    23.4% (11)
    4:1 Бавария
    12.8% (6)
    3:0 Бавария
    10.6% (5)
    2:1 Бавария
    10.6% (5)
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