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Вольфсбург
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 18 (2) 0.64
2. Баку Ридле 6 0.21
3. Штеффен Ренато 5 0.18
4. Брекало Йосип 4 0.14
5. Арнольд Максимилиан 3 0.11
6. Филипп Максимилиан 2 0.07
7. Брукс Джон 2 0.07
8. Бялек Бартош 2 0.07
9. Герардт Янник 1 0.04
10. Шлагер Ксавер 1 0.04
11. Лакруа Максанс 1 0.04
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 35 (6) 1.25
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.36
3. Гнабри Серж 9 0.32
4. Горецка Леон 5 0.18
5. Сане Лерой 4 0.14
6. Мусиала Джамал 4 0.14
7. Коман Кингсли 3 0.11
8. Киммих Йозуа 2 0.07
9. Алаба Давид 2 0.07
10. Боатенг Жером 1 0.04
11. Коста Дуглас 1 0.04
12. Альфонсо Дэвис 1 0.04
13. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.04
14. Зюле Никлас 1 0.04
15. Толиссо Корентен 1 0.04
16. Эрнандес Люка 0 0
17. Сарр Буна 0 0
18. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 5 1
2. Отавио Пауло 5 1
3. Шлагер Ксавер 6 0
4. Брукс Джон 5 0
5. Лакруа Максанс 5 0
6. Мбабу Кевин 4 0
7. Гилавоги Жошуа 3 0
8. Штеффен Ренато 3 0
9. Вегхорст Ваут 3 0
10. Герардт Янник 3 0
11. Понграчич Марин 1 1
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 5 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 4 0
4. Левандовски Роберт 3 0
5. Павар Бенджамен 3 0
6. Толиссо Корентен 1 1
7. Альфонсо Дэвис 1 1
8. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
9. Алаба Давид 2 0
10. Сане Лерой 2 0
11. Эрнандес Люка 2 0
12. Нойер Мануэль 1 0
13. Сарр Буна 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Коман Кингсли 1 0
16. Горецка Леон 1 0
17. Рока Марк 1 0
18. Ньянзу Танги 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 11.11% (5) 26.67% (12) 15.56% (7) 17.78% (8) 8.89% (4) 20% (9)
 Бавария 7.5% (6) 16.25% (13) 23.75% (19) 17.5% (14) 16.25% (13) 18.75% (15)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Кёльн Вердер 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:0 Шальке 04
Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург
Бавария Последние 20 матчей: +15 =2 -3
ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио Вердер 1:3 Бавария Бавария 4:2 Боруссия Д Бавария 5:1 Кёльн Лацио 1:4 Бавария Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:0 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 1:3 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 5 3 80 - 36 65
2. РБ Лейпциг Заявка 28 18 6 4 52 - 23 60
3. Вольфсбург Заявка 28 15 9 4 49 - 26 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 14 11 3 59 - 40 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 28 12 8 8 45 - 32 44
7. Боруссия М Заявка 28 10 10 8 48 - 43 40
8. Унион Берлин Заявка 28 9 13 6 42 - 34 40
9. Штуттгарт Заявка 28 10 9 9 50 - 44 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург Заявка 28 9 5 14 29 - 42 32
12. Хоффенхайм Заявка 28 8 7 13 41 - 47 31
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 Заявка 28 2 7 19 18 - 71 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
12. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Вольфсбург 6% (3)
    X 16% (8)
    Бавария 78% (39)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Выигрывать 1:0 и потом безвольно скатиться на ничью у себя дома с Унион Берлином 1:1... я разочарован... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Бавария
    3.97
    4.00
    2.02
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    6% (3)
    Ничья
    16% (8)
    Бавария
    78% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (42)
    Меньше
    14.29% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    56% (28)
    1:3 Бавария
    8% (4)
    2:2 Ничья
    8% (4)
    2:1 Вольфсбург
    4% (2)
    0:2 Бавария
    4% (2)
    0:1 Бавария
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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