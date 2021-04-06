Вольфсбург

Выигрывать 1:0 и потом безвольно скатиться на ничью у себя дома с Унион Берлином 1:1... я разочарован... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|18 (2)
|0.64
|2.
|Баку Ридле
|6
|0.21
|3.
|Штеффен Ренато
|5
|0.18
|4.
|Брекало Йосип
|4
|0.14
|5.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.11
|6.
|Филипп Максимилиан
|2
|0.07
|7.
|Брукс Джон
|2
|0.07
|8.
|Бялек Бартош
|2
|0.07
|9.
|Герардт Янник
|1
|0.04
|10.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.04
|11.
|Лакруа Максанс
|1
|0.04
|12.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|13.
|Руссийон Жером
|0
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|15.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|35 (6)
|1.25
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.36
|3.
|Гнабри Серж
|9
|0.32
|4.
|Горецка Леон
|5
|0.18
|5.
|Сане Лерой
|4
|0.14
|6.
|Мусиала Джамал
|4
|0.14
|7.
|Коман Кингсли
|3
|0.11
|8.
|Киммих Йозуа
|2
|0.07
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.07
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.04
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.04
|12.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.04
|13.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.04
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|15.
|Толиссо Корентен
|1
|0.04
|16.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|17.
|Сарр Буна
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|5
|1
|2.
|Отавио Пауло
|5
|1
|3.
|Шлагер Ксавер
|6
|0
|4.
|Брукс Джон
|5
|0
|5.
|Лакруа Максанс
|5
|0
|6.
|Мбабу Кевин
|4
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|3
|0
|9.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|10.
|Герардт Янник
|3
|0
|11.
|Понграчич Марин
|1
|1
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Брекало Йосип
|1
|0
|14.
|Бялек Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|5
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|4
|0
|4.
|Левандовски Роберт
|3
|0
|5.
|Павар Бенджамен
|3
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|1
|1
|7.
|Альфонсо Дэвис
|1
|1
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|9.
|Алаба Давид
|2
|0
|10.
|Сане Лерой
|2
|0
|11.
|Эрнандес Люка
|2
|0
|12.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|13.
|Сарр Буна
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Коман Кингсли
|1
|0
|16.
|Горецка Леон
|1
|0
|17.
|Рока Марк
|1
|0
|18.
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|11.11% (5)
|26.67% (12)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|8.89% (4)
|20% (9)
|Бавария
|7.5% (6)
|16.25% (13)
|23.75% (19)
|17.5% (14)
|16.25% (13)
|18.75% (15)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|80 - 36
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|52 - 23
|60
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|59 - 40
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|45 - 32
|44
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 43
|40
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|42 - 34
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|50 - 44
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 42
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 47
|31
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|27 - 50
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|18 - 71
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4