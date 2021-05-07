Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
РБ Лейпциг
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|25 (2)
|0.81
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.19
|3.
|Ройс Марко
|5
|0.16
|4.
|Хуммельс Матс
|5
|0.16
|5.
|Геррейро Рафаэль
|4
|0.13
|6.
|Джованни Рейна
|4
|0.13
|7.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|8.
|Брандт Юлиан
|2
|0.06
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.03
|12.
|Азар Торган
|1
|0.03
|13.
|Делани Томас
|1
|0.03
|14.
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|15.
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|16.
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|17.
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|18.
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|19.
|Морей Матеу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|7 (2)
|0.23
|2.
|Забитцер Марсель
|7 (3)
|0.23
|3.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.19
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|5.
|Сорлот Александр
|5
|0.16
|6.
|Ольмо Дани
|4 (1)
|0.13
|7.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.13
|8.
|Орбан Вилли
|4
|0.13
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.1
|10.
|Хайдара Амаду
|3
|0.1
|11.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.06
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.03
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.03
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.03
|16.
|Кампль Кевин
|0
|0
|17.
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|18.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллингхем Джуд
|5
|1
|2.
|Делани Томас
|6
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|5
|0
|4.
|Джан Эмре
|5
|0
|5.
|Витсель Аксель
|4
|0
|6.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|7.
|Мёнье Тома
|3
|0
|8.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Шульц Нико
|1
|0
|12.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|13.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|14.
|Морей Матеу
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|6
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|6
|0
|3.
|Юпамекано Део
|6
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|5
|0
|5.
|Орбан Вилли
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хайдара Амаду
|3
|0
|8.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|9.
|Сорлот Александр
|2
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|11.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|12.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|13.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|14.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|15.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|16.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
|18.
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|7.69% (5)
|9.23% (6)
|13.85% (9)
|23.08% (15)
|18.46% (12)
|27.69% (18)
|РБ Лейпциг
|7.41% (4)
|16.67% (9)
|20.37% (11)
|22.22% (12)
|18.52% (10)
|14.81% (8)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм
Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|86 - 40
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|55 - 25
|64
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|54 - 32
|57
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|15
|11
|5
|62 - 47
|56
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|17
|4
|10
|66 - 42
|55
|6.
|Байер Л
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|51 - 35
|50
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|59 - 46
|46
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|47 - 38
|46
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|54 - 52
|42
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|45 - 50
|36
|12.
|Майнц
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|34 - 50
|35
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|32 - 49
|33
|14.
|Вердер
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 51
|30
|15.
|Арминия
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|23 - 51
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|17.
|Кёльн
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|32 - 56
|29
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|18 - 76
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|27 - 11
|36
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|27 - 13
|31
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 17
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|30 - 17
|29
|7.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 21
|28
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 21
|26
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 24
|21
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 21
|21
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Майнц
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|33 - 21
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|32 - 25
|26
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|29 - 29
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|27 - 28
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 29
|18
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|12.
|Вердер
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 27
|17
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|14 - 25
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 29
|15
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Герта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 23
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 29
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|9 - 47
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия Д
69.6% (64)
Ничья
23.9% (22)
РБ Лейпциг
6.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (70)
Меньше
23.08% (21)
Обе команды забьют
Да
89.01% (81)
Нет
10.99% (10)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
54.3% (50)
1:1 Ничья
12% (11)
2:2 Ничья
8.7% (8)
3:2 Боруссия Д
5.4% (5)
1:2 РБ Лейпциг
5.4% (5)
1:0 Боруссия Д
5.4% (5)
2:0 Боруссия Д
4.3% (4)
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