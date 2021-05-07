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Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
35
Хитц
Mapвин
26
Пищек
Лукаш
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
22
Мукиэле
Норди
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
10
Форсберг
Эмиль
19
Сорлот
Александр
Боруссия Д
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 25 (2) 0.81
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.19
3. Ройс Марко 5 0.16
4. Хуммельс Матс 5 0.16
5. Геррейро Рафаэль 4 0.13
6. Джованни Рейна 4 0.13
7. Мукоко Юссуфа 3 0.1
8. Брандт Юлиан 2 0.06
9. Аканджи Мануэль 2 0.06
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Беллингхем Джуд 1 0.03
12. Азар Торган 1 0.03
13. Делани Томас 1 0.03
14. Мёнье Тома 1 0.03
15. Дауд Махмуд 1 0.03
16. Кнауфф Ансгар 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 7 (2) 0.23
2. Забитцер Марсель 7 (3) 0.23
3. Нкунку Кристофер 6 0.19
4. Поульсен Юссуф 5 0.16
5. Сорлот Александр 5 0.16
6. Ольмо Дани 4 (1) 0.13
7. Анхелиньо Хосе 4 0.13
8. Орбан Вилли 4 0.13
9. Мукиэле Норди 3 0.1
10. Хайдара Амаду 3 0.1
11. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.06
12. Адамс Тайлер 1 0.03
13. Юпамекано Део 1 0.03
14. Клюйверт Джастин 1 0.03
15. Конате Ибраима 1 0.03
16. Кампль Кевин 0 0
17. Хенрихс Бенджамин 0 0
18. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Беллингхем Джуд 5 1
2. Делани Томас 6 0
3. Хуммельс Матс 5 0
4. Джан Эмре 5 0
5. Витсель Аксель 4 0
6. Аканджи Мануэль 4 0
7. Мёнье Тома 3 0
8. Дауд Махмуд 2 0
9. Холанн Эрлинг 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Шульц Нико 1 0
12. Хитц Mapвин 1 0
13. Геррейро Рафаэль 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 6 0
2. Забитцер Марсель 6 0
3. Юпамекано Део 6 0
4. Мукиэле Норди 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хайдара Амаду 3 0
8. Хальстенберг Марсель 2 0
9. Сорлот Александр 2 0
10. Клостерманн Лукас 2 0
11. Хенрихс Бенджамин 2 0
12. Анхелиньо Хосе 2 0
13. Нкунку Кристофер 2 0
14. Хи-Чан Хван 2 0
15. Клюйверт Джастин 2 0
16. Поульсен Юссуф 1 0
17. Ольмо Дани 1 0
18. Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 7.69% (5) 9.23% (6) 13.85% (9) 23.08% (15) 18.46% (12) 27.69% (18)
 РБ Лейпциг 7.41% (4) 16.67% (9) 20.37% (11) 22.22% (12) 18.52% (10) 14.81% (8)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм
Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 86 - 40 71
2. РБ Лейпциг Заявка 31 19 7 5 55 - 25 64
3. Вольфсбург Заявка 31 16 9 6 54 - 32 57
4. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 11 5 62 - 47 56
5. Боруссия Д Заявка 31 17 4 10 66 - 42 55
6. Байер Л Заявка 31 14 8 9 51 - 35 50
7. Боруссия М Заявка 31 12 10 9 59 - 46 46
8. Унион Берлин Заявка 31 11 13 7 47 - 38 46
9. Штуттгарт Заявка 32 11 9 12 54 - 52 42
10. Фрайбург Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
11. Хоффенхайм Заявка 31 9 9 13 45 - 50 36
12. Майнц Заявка 31 9 8 14 34 - 50 35
13. Аугсбург Заявка 32 9 6 17 32 - 49 33
14. Вердер Заявка 31 7 9 15 34 - 51 30
15. Арминия Заявка 31 8 6 17 23 - 51 30
16. Герта Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
17. Кёльн Заявка 31 7 8 16 32 - 56 29
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 16 11 3 2 27 - 11 36
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 15 9 4 2 27 - 13 31
5. Боруссия Д Заявка 15 9 2 4 34 - 17 29
6. Унион Берлин Заявка 16 7 8 1 30 - 17 29
7. Байер Л Заявка 16 8 4 4 33 - 21 28
8. Боруссия М Заявка 16 8 4 4 31 - 17 28
9. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 31 - 21 26
10. Штуттгарт Заявка 16 5 6 5 27 - 24 21
11. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 26 - 21 21
12. Аугсбург Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
13. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15. Майнц Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Вердер Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 1 4 33 - 21 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Боруссия Д Заявка 16 8 2 6 32 - 25 26
4. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
5. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 5 5 29 - 29 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 16 6 3 7 27 - 28 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Кёльн Заявка 16 5 3 8 14 - 29 18
11. Унион Берлин Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
12. Вердер Заявка 16 4 5 7 20 - 27 17
13. Фрайбург Заявка 15 4 3 8 14 - 25 15
14. Хоффенхайм Заявка 16 3 6 7 19 - 29 15
15. Аугсбург Заявка 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Герта Заявка 15 2 6 7 17 - 23 12
17. Арминия Заявка 15 2 5 8 11 - 29 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2021, осталось 11 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 92
    Боруссия Д 69.6% (64)
    X 23.9% (22)
    РБ Лейпциг 6.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.32
    3.96
    3.18
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия Д
    69.6% (64)
    Ничья
    23.9% (22)
    РБ Лейпциг
    6.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (70)
    Меньше
    23.08% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.01% (81)
    Нет
    10.99% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    54.3% (50)
    1:1 Ничья
    12% (11)
    2:2 Ничья
    8.7% (8)
    3:2 Боруссия Д
    5.4% (5)
    1:2 РБ Лейпциг
    5.4% (5)
    1:0 Боруссия Д
    5.4% (5)
    2:0 Боруссия Д
    4.3% (4)
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