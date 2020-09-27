Вальядолид
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Хосе Сорилья
Сельта
25' Желтая карточкаМор Эмре
41' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
19
Вилья
Тони
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
-
27 Куки ХосеНападающий
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Домингес ЯгоВратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Бланко Рауль
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0.33
|2.
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|2
|0.67
|2.
|Нолито Агудо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|4.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|2.
|Нолито Агудо
|1
|0
|3.
|Жунка Давид
|1
|0
|4.
|Олаза Лукас
|1
|0
|5.
|Тапия Ренато
|1
|0
|6.
|Мор Эмре
|1
|0
|7.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|8.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Сельта
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +6 =10 -4Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго
Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Севилья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.20
|1.22
|5.00
|1.18
|1.85
|1.95
|2.14
|1.71
|1.81
|2.03
|1.25
|3.90
|1.21
|4.70
|1.06
|8.80
|1.03
|9.90
|1.02
|10.50
|0.00
|19.00
|5.60
|1.10
|4.35
|1.18
|2.39
|1.55
|—
|—
|1.77
|2.05
|1.49
|2.77
|1.20
|4.75
|1.13
|5.50
|1.02
|10.50
|1.02
|10.75
|—
|—
|4.87
|1.13
|4.15
|1.20
|2.39
|1.60
|—
|—
|1.80
|2.07
|1.47
|2.71
|1.19
|4.21
|1.13
|4.89
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|—
|—
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Сельта
Исход игры
Вальядолид
22.1% (33)
Ничья
55.7% (83)
Сельта
22.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
27.89% (41)
Меньше
72.11% (106)
Обе команды забьют
Да
76.19% (112)
Нет
23.81% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:2 Сельта
12.1% (18)
2:1 Вальядолид
11.4% (17)
0:1 Сельта
7.4% (11)
1:0 Вальядолид
7.4% (11)
0:0 Ничья
6% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Вальядолид
1.3% (2)
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