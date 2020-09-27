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Вальядолид
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сельта
0'
25' Желтая карточка
Мор Эмре
41' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
43'
13
Роберто
Хименес
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
8
Перес
Кике
20
Сан
Эметерио
Феде
12
Орельяна
Фабиан
19
Вилья
Тони
3
Карнеро
Рауль
7
Гвардиола
Серхи
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
6
Денис
Суарес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
Вальядолид
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

Ход матча

25'
 
Мор Эмре
41'
 
Пейнадо Франсиско

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мичел Мигель 1 0.33
2. Гвардиола Серхи 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 2 0.67
2. Нолито Агудо 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Хоакин Фернандес 1 0
4. Рубио Вальдо 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 2 0
2. Нолито Агудо 1 0
3. Жунка Давид 1 0
4. Олаза Лукас 1 0
5. Тапия Ренато 1 0
6. Мор Эмре 1 0
7. Пейнадо Франсиско 1 0
8. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 100% (1) 0 0 0
 Сельта 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго
Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вальядолид 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:1 Сельта Примера Сельта 3:3 Вальядолид Примера
Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
11. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Вальядолид 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Севилья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Вальядолид 22.1% (33)
X 55.7% (83)
Сельта 22.1% (33)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Сельта
3.60
2.94
2.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 2.70 2.45
3.55 2.60 2.60
2.99 2.90 2.77
2.74 3.03 2.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.22 5.00 1.18 1.85 1.95 2.14 1.71 1.81 2.03 1.25 3.90 1.21 4.70 1.06 8.80 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 19.00
5.60 1.10 4.35 1.18 2.39 1.55 1.77 2.05 1.49 2.77 1.20 4.75 1.13 5.50 1.02 10.50 1.02 10.75
4.87 1.13 4.15 1.20 2.39 1.60 1.80 2.07 1.47 2.71 1.19 4.21 1.13 4.89 1.04 10.16 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.49 2.70 1.05 9.50 1.05 9.60 1.03 12.00
2.24 1.65 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.80 1.03 11.50
2.33 1.63 1.52 2.58 1.26 3.67 1.06 8.58 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.93 1.77 1.44 2.70 1.11 5.30
2.83 1.43 1.88 1.92 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
2.26 1.62
Букмекер Да Нет
6.30 1.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Сельта

Исход игры
Вальядолид
22.1% (33)
Ничья
55.7% (83)
Сельта
22.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
27.89% (41)
Меньше
72.11% (106)
Обе команды забьют
Да
76.19% (112)
Нет
23.81% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:2 Сельта
12.1% (18)
2:1 Вальядолид
11.4% (17)
0:1 Сельта
7.4% (11)
1:0 Вальядолид
7.4% (11)
0:0 Ничья
6% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Вальядолид
1.3% (2)
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