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Стадион:
Германия
 
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Чили
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Германия - Чили, который состоится 22.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Германия - Чили
Германия
74.3% (136)
Ничья:
12% (22)
Чили
13.7% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
31.1% (57)
Германия:
13.1% (24)
Германия:
8.7% (16)
Германия:
7.7% (14)
Ничья:
7.7% (14)
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