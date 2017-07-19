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Бавария
 
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Милан
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Милан, который состоится 22.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Милан
Бавария
91.7% (122)
Ничья:
4.5% (6)
Милан
3.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
46.6% (62)
Бавария:
24.1% (32)
Бавария:
6.8% (9)
Бавария:
3.8% (5)
Бавария:
2.3% (3)
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