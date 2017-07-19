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Бавария (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вердер 0:2 Бавария КТЛ
- 15.07.2017 Бавария 1:0 Хоффенхайм КТЛ
- 09.07.2017 Эрланген-Брюк 1:9 Бавария ТМК
- 06.07.2017 Вольфратсхаузен 1:4 Бавария ТМК
- 20.05.2017 Бавария 4:1 Фрайбург Б
- 13.05.2017 РБ Лейпциг 4:5 Бавария Б
- 06.05.2017 Бавария 1:0 Дармштадт Б
- 29.04.2017 Вольфсбург 0:6 Бавария Б
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д КГ
- 22.04.2017 Бавария 2:2 Майнц Б
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария ЛЧ
- 15.04.2017 Байер Л 0:0 Бавария Б
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Б
- 01.04.2017 Бавария 6:0 Аугсбург Б
- 19.03.2017 Боруссия М 0:1 Бавария Б
- 11.03.2017 Бавария 3:0 Айнтрахт Фр Б
- 07.03.2017 Арсенал 1:5 Бавария ЛЧ
Милан (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан СA
- 21.05.2017 Милан 3:0 Болонья СA
- 13.05.2017 Аталанта 1:1 Милан СA
- 07.05.2017 Милан 1:4 Рома СA
- 30.04.2017 Кротоне 1:1 Милан СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
- 15.04.2017 Интер Милан 2:2 Милан СA
- 09.04.2017 Милан 4:0 Палермо СA
- 02.04.2017 Пескара 1:1 Милан СA
- 18.03.2017 Милан 1:0 Дженоа СA
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан СA
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево СA
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан СA
- 19.02.2017 Милан 2:1 Фиорентина СA
- 13.02.2017 Лацио 1:1 Милан СA
- 08.02.2017 Болонья 0:1 Милан СA
- 05.02.2017 Милан 0:1 Сампдория СA
- 29.01.2017 Удинезе 2:1 Милан СA
Последние игры между собой
Бавария: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 28.07.2016 Бавария 3:3 Милан Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 04.08.2015 Бавария 3:0 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 26.07.2011 Бавария 1:1 Милан Товарищеские матчи. Сборные
- 29.07.2009 Бавария 4:1 Милан Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|3.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бавария
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|14.
|Милан
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Милан, который состоится 22.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Милан, который состоится 22.07.2017.
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Прогнозы на матч Бавария - Милан
Бавария
91.7% (122)
Ничья:
4.5% (6)
Милан
3.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бавария:
46.6% (62)
2:0 Бавария:
24.1% (32)
3:1 Бавария:
6.8% (9)
1:0 Бавария:
3.8% (5)
3:2 Бавария:
2.3% (3)
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