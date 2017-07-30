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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 15.07.2017 Урава Редс 2:3 Боруссия Д ТМК
- 11.07.2017 Рот-Вайсс Эссен 3:2 Боруссия Д ТМК
- 27.05.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Боруссия Д КГ
- 20.05.2017 Боруссия Д 4:3 Вердер Б
- 13.05.2017 Аугсбург 1:1 Боруссия Д Б
- 06.05.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 29.04.2017 Боруссия Д 0:0 Кёльн Б
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д КГ
- 22.04.2017 Боруссия М 2:3 Боруссия Д Б
- 19.04.2017 Монако 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 15.04.2017 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 12.04.2017 Боруссия Д 2:3 Монако ЛЧ
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
- 04.04.2017 Боруссия Д 3:0 Гамбург Б
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Б
- 17.03.2017 Боруссия Д 1:0 Ингольштадт Б
Бавария (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Бавария 0:4 Милан МКЧ
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вердер 0:2 Бавария КТЛ
- 15.07.2017 Бавария 1:0 Хоффенхайм КТЛ
- 09.07.2017 Эрланген-Брюк 1:9 Бавария ТМК
- 06.07.2017 Вольфратсхаузен 1:4 Бавария ТМК
- 20.05.2017 Бавария 4:1 Фрайбург Б
- 13.05.2017 РБ Лейпциг 4:5 Бавария Б
- 06.05.2017 Бавария 1:0 Дармштадт Б
- 29.04.2017 Вольфсбург 0:6 Бавария Б
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д КГ
- 22.04.2017 Бавария 2:2 Майнц Б
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария ЛЧ
- 15.04.2017 Байер Л 0:0 Бавария Б
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Германии
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига
- 14.08.2016 Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок
- 21.05.2016 Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Германии
- 05.03.2016 Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига
- 04.10.2015 Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига
- 28.04.2015 Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Германии
- 04.04.2015 Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига
- 01.11.2014 Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 13.08.2014 Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок
- 17.05.2014 Боруссия Д 0:2 Бавария Кубок Германии
- 12.04.2014 Бавария 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 23.11.2013 Боруссия Д 0:3 Бавария Бундеслига
- 27.07.2013 Боруссия Д 4:2 Бавария Суперкубок
- 25.05.2013 Боруссия Д 1:2 Бавария Лига чемпионов
- 04.05.2013 Боруссия Д 1:1 Бавария Бундеслига
- 27.02.2013 Бавария 1:0 Боруссия Д Кубок Германии
- 01.12.2012 Бавария 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 12.08.2012 Бавария 2:1 Боруссия Д Суперкубок
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бавария, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бавария, который состоится 05.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д
27.5% (22)
Ничья:
11.3% (9)
Бавария
61.3% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
41.3% (33)
2:1 Боруссия Д:
17.5% (14)
1:1 Ничья:
8.8% (7)
1:3 Бавария:
6.3% (5)
2:3 Бавария:
3.8% (3)
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