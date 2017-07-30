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Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Бавария
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бавария, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д
27.5% (22)
Ничья:
11.3% (9)
Бавария
61.3% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
41.3% (33)
Боруссия Д:
17.5% (14)
Ничья:
8.8% (7)
Бавария:
6.3% (5)
Бавария:
3.8% (3)
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