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Стадион:
Хераклес
0:0
Первый тайм: 13'
Витесс
0' 13'
Первый тайм
Фол, нарушение
12'
Дабо Фанкати из команды Витесс. Это Дарри Браим заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
12'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
12'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
10'
Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
9'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
Угловой
9'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
9'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Reuven Niemeijer, и мяч снова в игре
8'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает передачу за спину защитников.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
5'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает подножку. Дуарте Лерин заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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