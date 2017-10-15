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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Полман
Состав команд
12
Дросте
Вут
22
Пасвер
Ремко
37
Кашия
Гурам
10
Брюнс
Томас
25
Фор
Наварон
Хераклес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кастро Брам Вратарь
- 12 Дросте Вут Защитник
- 4 Проппер Робин Защитник
- 34 Хардевельд Джефф Защитник
- 8 Дуарте Лерин Защитник
- 29 Reuven Niemeijer Полузащитник
- 14 Пелюпесси Йоей Полузащитник
- 35 Монтейро Гамиро Полузащитник
- 17 Кювас Брандлей Нападающий
- 9 Гладон Пол Нападающий
- 7 Дарри Браим Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Зейнстра Харм Вратарь
- 28 Браувер Микаэль Вратарь
- 2 Брейкерс Тим Защитник
- 3 Вуйтенс Дрис Защитник
- 6 Ван ден Бёйс Дарио Защитник
- 20 Ван Ойен Петер Полузащитник
- 15 Навратил Ярослав Полузащитник
- 5 Ван Хинтум Барт Нападающий
- 18 Петерсон Кристофер Нападающий
- 19 Вермейж Винсент Нападающий
- Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Sebastian Jakubiak Травмирован
Витесс 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пасвер Ремко Вратарь
- 2 Дабо Фанкати Защитник
- 37 Кашия Гурам Защитник
- 5 Миазга Мэтт Защитник
- 28 Бюттнер Александер Защитник
- 10 Брюнс Томас Полузащитник
- 17 Сереро Тулани Полузащитник
- 25 Фор Наварон Полузащитник
- 7 Рашица Милот Нападающий
- 9 Матавж Тим Нападающий
- 11 Линссен Брайн Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Хаувен Йерун Вратарь
- 21 Тернес Микаэль Вратарь
- 51 Бош Джино Защитник
- 29 Леливелд Юлиан Защитник
- 43 Файе Лассана Защитник
- 23 Мухтар Али Полузащитник
- 19 Маунт Мэйсон Полузащитник
- 8 Колкетт Чарли Полузащитник
- 14 Кастаньос Люк Нападающий
- Главный тренер: Фрэзер Хенк
Предыдущие игры
Хераклес (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 29.09.2017 Твенте 2:1 Хераклес Э
- 23.09.2017 Хераклес 2:1 Рода Э
- 19.09.2017 Рейнбургс Бойс 0:2 Хераклес К
- 16.09.2017 ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Э
- 09.09.2017 Хераклес 2:4 Фейеноорд Э
- 31.08.2017 Квик-20 0:6 Хераклес ТМК
- 26.08.2017 Хераклес 2:2 Эксельсиор Э
- 19.08.2017 Херенвен 1:1 Хераклес Э
- 12.08.2017 Хераклес 2:1 Аякс Э
- 03.08.2017 Эммен 2:0 Хераклес ТМК
- 25.07.2017 Хераклес 1:3 Гранада ТМК
- 21.07.2017 Виктория Кёльн 2:0 Хераклес ТМК
- 15.07.2017 СВЗВ 1:7 Хераклес ТМК
- 08.07.2017 Алмелосе Селекти 1:17 Хераклес ТМК
- 14.05.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес Э
- 07.05.2017 Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.04.2017 ПЕК Зволле 1:2 Хераклес Э
- 14.04.2017 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 08.04.2017 Гоу Эхед Иглс 1:4 Хераклес Э
- 05.04.2017 Хераклес 0:1 Витесс Э
Витесс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.10.2017 Витесс 1:1 Утрехт Э
- 28.09.2017 Ницца 3:0 Витесс ЛЕ
- 24.09.2017 Аякс 1:2 Витесс Э
- 20.09.2017 АВВ Свифт 0:0 Витесс К
- 17.09.2017 Витесс 1:1 ВВВ-Венло Э
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 09.09.2017 Эксельсиор 0:3 Витесс Э
- 26.08.2017 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 18.08.2017 Рода 1:3 Витесс Э
- 12.08.2017 Витесс 4:1 НАК Бреда Э
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс С
- 29.07.2017 Рединг 2:3 Витесс ТМК
- 25.07.2017 Витесс 2:1 Эммен ТМК
- 20.07.2017 Спарта Прага 1:1 Витесс ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 14.05.2017 Витесс 3:0 Рода Э
- 07.05.2017 Утрехт 1:0 Витесс Э
- 30.04.2017 АЗ Алкмаар 0:2 Витесс К
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 05.04.2017 Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
- 06.11.2016 Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие
- 16.04.2016 Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие
- 13.12.2015 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 23.09.2015 Хераклес 4:1 Витесс Кубок
- 07.03.2015 Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие
- 21.12.2014 Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие
- 21.12.2013 Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие
- 04.08.2013 Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие
- 23.02.2013 Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие
- 22.09.2012 Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие
- 16.03.2012 Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
- 17.12.2011 Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие
- 26.02.2011 Хераклес 6:1 Витесс Эредивизие
- 20.11.2010 Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
- 23.01.2010 Хераклес 1:2 Витесс Эредивизие
- 24.10.2009 Витесс 0:2 Хераклес Эредивизие
- 03.05.2009 Витесс 1:0 Хераклес Премьер-лига
- 08.11.2008 Хераклес 0:0 Витесс Премьер-лига
- 19.01.2008 Витесс 2:0 Хераклес Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|2.
|Аякс
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|4.
|Витесс
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|5.
|ПЕК Зволле
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|6.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 14
|14
|7.
|Утрехт
|8
|4
|1
|3
|13 - 15
|13
|8.
|АЗ Алкмаар
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|9.
|ВВВ-Венло
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|АДО Ден Хааг
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Хераклес
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Эксельсиор
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|14.
|НАК Бреда
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|15.
|Твенте
|7
|2
|0
|5
|8 - 9
|6
|16.
|Рода
|8
|2
|0
|6
|8 - 17
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|18.
|Виллем II
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
Первый тайм
12'
Дабо Фанкати из команды Витесс. Это Дарри Браим заработал фол.
12'
12'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
12'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
10'
Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Хардевельд Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
9'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
9'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
9'
Проппер Робин выбил мяч на угловой.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Reuven Niemeijer, и мяч снова в игре
8'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает передачу за спину защитников.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает подножку. Дуарте Лерин заработал фол.
4'
3'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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