Стадион: Евроборг Зрители: 17680
1:1
Конец матча
35' Желтая карточкаМемишевич Самир
0:1
45' ГолДжаханбакш Алиреза
52' Желтая карточкаВюйтенс Стейн
1:1
53' ПенальтиМахи Мимаун
54' Желтая карточкаМахи Мимаун
63' Желтая карточкаИдрисси Уссама
78' Желтая карточкаЙенсен Рубен
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 17680 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
Ritsu Doan из команды Гронинген в офсайде
92'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Падт Серджио
92'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Йенсен Рубен наказан за толчок Тил Гуус
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Соуза Дабни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
90'
89'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
86'
86'
Махи Мимаун бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
85'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Оуведжан Томас пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
83'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
82'
Падт Серджио выбил мяч на угловой.
82'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
82'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
82'
81'
Идрисси Уссама получил травму и заменен. Ludovit Reis выходит на поле.
80'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
79'
Ван Рейн Рикардо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
78'
Йенсен Рубен получает желтую карточку.
78'
Йенсен Рубен из команды Гронинген. Это Мидтше Фредрик заработал фол.
78'
Хацидиакос Пантелис получил травму и заменен. Ван Рейн Рикардо выходит на поле.
77'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
77'
Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Хацидиакос Пантелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ajdin Hrustic и мяч снова в игре
73'
73'
Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
71'
71'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
69'
69'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
68'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
66'
66'
Вегхорст Ваут имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Мемишевич Самир наказан за толчок Вегхорст Ваут
65'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
65'
64'
63'
Идрисси Уссама получает желтую карточку.
63'
Идрисси Уссама совершает грубый фол. Мидтше Фредрик был жертвой
63'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Идрисси Уссама из команды Гронинген подал угловой справа.
62'
62'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой справа.
62'
61'
61'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
57'
57'
57'
Идрисси Уссама из команды Гронинген подал угловой слева.
56'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
55'
55'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
54'
54'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Махи Мимаун получает желтую карточку.
54'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Сёнтьенс Матс.
53'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
52'
Вюйтенс Стейн получает желтую карточку.
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Вюйтенс Стейн фолит в штрафной площади. Ritsu Doan пострадал
51'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
50'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
48'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Тил Гуус заработал фол.
46'
После удара головой, который нанес Бакуна Жуниньо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Ritsu Doan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Начался второй тайм!
46'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
48'
48'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
48'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джаханбакш Алиреза вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
46'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
44'
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Вормердам Дьянго.
42'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
42'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
40'
Ritsu Doan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Тил Гуус, и мяч снова в игре
39'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
38'
36'
36'
Вюйтенс Стейн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Мемишевич Самир получает желтую карточку.
35'
Мемишевич Самир совершает грубый фол. Джаханбакш Алиреза был жертвой
34'
33'
33'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
33'
Ajdin Hrustic наказан за толчок Вюйтенс Стейн
31'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
28'
28'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
26'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
24'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
23'
22'
Райнен Этьенн совершает грубый фол. Сёнтьенс Матс был жертвой
21'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
После удара головой, который сделал Ван Оверем Йорис мяч выносится вратарем на угловой
18'
17'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
16'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
16'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Те Вирик Мик возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Те Вирик Мик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
11'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Ван Оверем Йорис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
5'
Тил Гуус не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный навес.
4'
3'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Махи Мимаун наказан за толчок Хацидиакос Пантелис
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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