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Стадион: Зрители: 17680
Гронинген
1:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
35' Желтая карточка
Мемишевич Самир
0:1
45' Гол
Джаханбакш Алиреза
52' Желтая карточка
Вюйтенс Стейн
1:1
53' Пенальти
Махи Мимаун
54' Желтая карточка
Махи Мимаун
63' Желтая карточка
Идрисси Уссама
78' Желтая карточка
Йенсен Рубен
90'+5
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 17680 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
93'
Ritsu Doan из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
92'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Падт Серджио
92'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Вюйтенс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Йенсен Рубен наказан за толчок Тил Гуус
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Соуза Дабни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
89'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
88'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Фол, нарушение
88'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
Офсайд
86'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
86'
Махи Мимаун бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
85'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Удар от ворот произведет Гронинген
85'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Оуведжан Томас пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
83'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
83'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
82'
Падт Серджио выбил мяч на угловой.
Угловой
82'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
82'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
82'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
81'
Идрисси Уссама получил травму и заменен. Ludovit Reis выходит на поле.
80'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Удар от ворот произведет Гронинген
79'
Ван Рейн Рикардо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
78'
Йенсен Рубен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Йенсен Рубен из команды Гронинген. Это Мидтше Фредрик заработал фол.
78'
Хацидиакос Пантелис получил травму и заменен. Ван Рейн Рикардо выходит на поле.
77'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
77'
Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Хацидиакос Пантелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ajdin Hrustic и мяч снова в игре
73'
Удар от ворот произведет Гронинген
73'
Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
71'
Бизот Марко вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Удар от ворот произведет Гронинген
69'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Удар от ворот произведет Гронинген
68'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
66'
Удар от ворот произведет Гронинген
66'
Вегхорст Ваут имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
66'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
65'
Мемишевич Самир наказан за толчок Вегхорст Ваут
65'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
64'
Удар от ворот произведет Гронинген
Желтая карточка
63'
Идрисси Уссама получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Идрисси Уссама совершает грубый фол. Мидтше Фредрик был жертвой
63'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Идрисси Уссама из команды Гронинген подал угловой справа.
62'
Бизот Марко вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
62'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой справа.
Офсайд
62'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
61'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
61'
Махи Мимаун отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
57'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Идрисси Уссама из команды Гронинген подал угловой слева.
56'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
55'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Гронинген
54'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
54'
Махи Мимаун получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Махи Мимаун из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Сёнтьенс Матс.
Описание гола
53'
Г О О О О О Л - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает пенальти
Желтая карточка
52'
Вюйтенс Стейн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
ПЕНАЛЬТИ! – Вюйтенс Стейн фолит в штрафной площади. Ritsu Doan пострадал
51'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
50'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
48'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
48'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает подножку. Тил Гуус заработал фол.
46'
После удара головой, который нанес Бакуна Жуниньо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Ritsu Doan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Фол, нарушение
46'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
48'
Бизот Марко вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
48'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
48'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Джаханбакш Алиреза вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
46'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
46'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Вормердам Дьянго.
Фол, нарушение
42'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
42'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
40'
Ritsu Doan бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Вратарь парирует удар, который нанес Тил Гуус, и мяч снова в игре
39'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
Удар от ворот произведет Гронинген
36'
Вюйтенс Стейн бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
35'
Мемишевич Самир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Мемишевич Самир совершает грубый фол. Джаханбакш Алиреза был жертвой
Офсайд
34'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Гронинген
33'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
Фол, нарушение
33'
Ajdin Hrustic наказан за толчок Вюйтенс Стейн
31'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
28'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
28'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
28'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
26'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
26'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
24'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
24'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
22'
Райнен Этьенн совершает грубый фол. Сёнтьенс Матс был жертвой
21'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
18'
После удара головой, который сделал Ван Оверем Йорис мяч выносится вратарем на угловой
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
17'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
16'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
16'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
14'
Те Вирик Мик возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Те Вирик Мик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
11'
Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Удар от ворот произведет Гронинген
8'
Ван Оверем Йорис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
5'
Удар от ворот произведет Гронинген
5'
Тил Гуус не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный навес.
4'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
3'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Гронинген
1'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Фол, нарушение
1'
Махи Мимаун наказан за толчок Хацидиакос Пантелис
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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