Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 11511
2:2
Конец матча
0:1
23' ГолDeroy Duarte
0:2
27' ГолDeroy Duarte
37' Желтая карточкаСпирингс Стейн
1:2
46' ГолХайе Том
55' Желтая карточкаХайе Том
56' Желтая карточкаЛьюис Фернандо
2:2
57' ГолОгбече Бартоломью
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Эль-Ханкури Мохамед атакует сзади соперника. Сануси Райан пострадал.
93'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
93'
Огбече Бартоломью атакует сзади соперника. Гудвин Крейг пострадал.
93'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Ханкури Мохамед, и мяч снова в игре
92'
Аззауи Исмаил на финте ушёл от оппонента.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
90'
89'
89'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает навес
88'
Огбече Бартоломью коснулся мяча рукой.
87'
Ринстра Бен возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Ринстра Бен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Ринстра Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Deroy Duarte атакует сзади соперника. Лифтинк Эльмо пострадал.
83'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хееркенс Фреек заработал фол.
81'
80'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
76'
76'
Бройер Мишель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Хееркенс Фреек сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
75'
Гудвин Крейг имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
Гудвин Крейг на финте ушёл от оппонента.
75'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
73'
Фран Соль из команды Виллем II делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
71'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Огбече Бартоломью заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Спирингс Стейн получил травму и заменен. Ragnar Ache выходит на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
68'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
68'
66'
66'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой слева.
66'
Огбече Бартоломью имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
66'
Огбече Бартоломью оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 11511 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
64'
64'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам. Это Огбече Бартоломью заработал фол.
62'
62'
Эль-Ханкури Мохамед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
62'
61'
Тактическая замена. Nicholas Marfelt уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
60'
Хайе Том исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам делает подножку. Аззауи Исмаил заработал фол.
60'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам. Это Огбече Бартоломью заработал фол.
59'
59'
Мюрен Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
57'
Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Огбече Бартоломью записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
57'
Эль-Ханкури Мохамед на финте ушёл от оппонента.
57'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
56'
Льюис Фернандо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Льюис Фернандо атакует сзади соперника. Nicholas Marfelt пострадал.
55'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам. Это Льюис Фернандо заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Хайе Том сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
54'
Хайе Том атакует сзади соперника. Nicholas Marfelt пострадал.
53'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Roy Kortsmit получил травму и заменен. Нинхейс Леонард выходит на поле.
51'
Roy Kortsmit на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Konstantinos Tsimikas получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
49'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Аззауи Исмаил сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хайе Том отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
46'
Тактическая замена. Ван дер Линден Йоп уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
47'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает неудачный навес.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
43'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Чиривелла Педро получил травму и заменен. Эль-Ханкури Мохамед выходит на поле.
39'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II. Это Сануси Райан заработал фол.
38'
Чиривелла Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Спирингс Стейн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Спирингс Стейн атакует сзади соперника. Чиривелла Педро пострадал.
36'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Бройер Мишель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает навес
33'
33'
Kenneth Dougal имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
33'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Чиривелла Педро из команды Виллем II наносит неточный удар с лета
30'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Сануси Райан выбил мяч на угловой.
30'
Ван дер Линден Йоп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Спирингс Стейн атакует сзади соперника. Льюис Фернандо пострадал.
29'
Ван дер Линден Йоп наказан за толчок Мюрен Роберт
27'
Мюрен Роберт сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Deroy Duarte записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
27'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Мюрен Роберт сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Deroy Duarte отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
23'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
23'
22'
22'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
22'
21'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает подножку. Konstantinos Tsimikas заработал фол.
20'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II нарушает. Deroy Duarte пострадал, однако рефери не останавливает игру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
17'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает подножку. Nicholas Marfelt заработал фол.
16'
16'
Чиривелла Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Konstantinos Tsimikas нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
15'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
15'
15'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
14'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
12'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
12'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес
12'
12'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает подножку. Спирингс Стейн заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с правого угла.
9'
Ван дер Линден Йоп выбил мяч на угловой.
8'
7'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
7'
Ринстра Бен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Хееркенс Фреек наказан за толчок Мюрен Роберт
4'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Roy Kortsmit.
3'
Roy Kortsmit неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
3'
3'
Огбече Бартоломью нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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