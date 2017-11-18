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Стадион: Зрители: 11511
Виллем II
2:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
23' Гол
Deroy Duarte
0:2
27' Гол
Deroy Duarte
37' Желтая карточка
Спирингс Стейн
1:2
46' Гол
Хайе Том
55' Желтая карточка
Хайе Том
56' Желтая карточка
Льюис Фернандо
2:2
57' Гол
Огбече Бартоломью
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гудвин Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
94'
Эль-Ханкури Мохамед атакует сзади соперника. Сануси Райан пострадал.
93'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
93'
Огбече Бартоломью атакует сзади соперника. Гудвин Крейг пострадал.
93'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Ханкури Мохамед, и мяч снова в игре
92'
Аззауи Исмаил на финте ушёл от оппонента.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Хайе Том из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает навес
90'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
88'
Огбече Бартоломью коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
87'
Ринстра Бен возвращается на поле, всё в порядке.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
87'
Ринстра Бен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Ринстра Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
84'
Deroy Duarte атакует сзади соперника. Лифтинк Эльмо пострадал.
Фол, нарушение
83'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает подножку. Хееркенс Фреек заработал фол.
81'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
79'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Виллем II
76'
Бройер Мишель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Хееркенс Фреек сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
76'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
75'
Гудвин Крейг имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
75'
Гудвин Крейг на финте ушёл от оппонента.
75'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
73'
Фран Соль из команды Виллем II делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Огбече Бартоломью заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Спирингс Стейн получил травму и заменен. Ragnar Ache выходит на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
70'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
70'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
Угловой
69'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
68'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
68'
Хайе Том из команды Виллем II сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II подал угловой слева.
66'
Огбече Бартоломью имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
66'
Огбече Бартоломью оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
66'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 11511 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает навес
Фол, нарушение
64'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам. Это Огбече Бартоломью заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
62'
Эль-Ханкури Мохамед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает навес
61'
Тактическая замена. Nicholas Marfelt уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
60'
Хайе Том исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
60'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам делает подножку. Аззауи Исмаил заработал фол.
60'
Nicholas Marfelt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам. Это Огбече Бартоломью заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет Виллем II
59'
Мюрен Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает отличный навес.
57'
Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Огбече Бартоломью записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
57'
Эль-Ханкури Мохамед на финте ушёл от оппонента.
57'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
56'
Льюис Фернандо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Льюис Фернандо атакует сзади соперника. Nicholas Marfelt пострадал.
Фол, нарушение
55'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам. Это Льюис Фернандо заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
55'
Хайе Том сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
54'
Хайе Том атакует сзади соперника. Nicholas Marfelt пострадал.
53'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Roy Kortsmit получил травму и заменен. Нинхейс Леонард выходит на поле.
Травма, повреждение
51'
Roy Kortsmit на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Konstantinos Tsimikas получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
Травма, повреждение
49'
Konstantinos Tsimikas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
48'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
46'
Аззауи Исмаил сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хайе Том отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
46'
Тактическая замена. Ван дер Линден Йоп уходит с поля и его заменяет Аззауи Исмаил
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
47'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает неудачный навес.
47'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
43'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
42'
Удар от ворот произведет Виллем II
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Чиривелла Педро получил травму и заменен. Эль-Ханкури Мохамед выходит на поле.
Фол, нарушение
39'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II. Это Сануси Райан заработал фол.
Травма, повреждение
38'
Чиривелла Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
37'
Спирингс Стейн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
37'
Спирингс Стейн атакует сзади соперника. Чиривелла Педро пострадал.
36'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес
36'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Бройер Мишель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
34'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает навес
33'
Удар от ворот произведет Виллем II
33'
Kenneth Dougal имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
33'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Чиривелла Педро из команды Виллем II наносит неточный удар с лета
30'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
30'
Сануси Райан выбил мяч на угловой.
30'
Ван дер Линден Йоп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Спирингс Стейн атакует сзади соперника. Льюис Фернандо пострадал.
Фол, нарушение
29'
Ван дер Линден Йоп наказан за толчок Мюрен Роберт
27'
Мюрен Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Deroy Duarte записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
27'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
27'
Хайе Том из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Мюрен Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Deroy Duarte отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
23'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
23'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
22'
Фран Соль из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
22'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
22'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает подножку. Konstantinos Tsimikas заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II нарушает. Deroy Duarte пострадал, однако рефери не останавливает игру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает подножку. Nicholas Marfelt заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
16'
Чиривелла Педро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Konstantinos Tsimikas нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
15'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
Угловой
15'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
15'
Nicholas Marfelt выбил мяч на угловой.
15'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
14'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
14'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
Офсайд
12'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
12'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес
12'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает подножку. Спирингс Стейн заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
10'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с правого угла.
9'
Ван дер Линден Йоп выбил мяч на угловой.
8'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
8'
Фран Соль из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
Угловой
7'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
7'
Ринстра Бен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
5'
Хееркенс Фреек наказан за толчок Мюрен Роберт
Фол, нарушение
4'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Roy Kortsmit.
3'
Roy Kortsmit неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
3'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
3'
Огбече Бартоломью нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
3'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает навес
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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