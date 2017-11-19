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Стадион: Зрители: 18336
Утрехт
3:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
8' Гол
Дессерс Сириль
40' Желтая карточка
Элберс Стэнли
2:0
56' Гол
Аюб Яссин
3:0
64' Гол
Янссен Виллем
3:1
88' Гол
Эль-Аззузи Закария
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Клейбер Шон и мяч снова в игре
Угловой
93'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
93'
Nick Venema бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Удар от ворот произведет Эксельсиор

93'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гёртлер Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает подножку. Гёртлер Лукас заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
90'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Матей Юрген сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Аззузи Закария отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
88'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
88'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
88'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
88'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
87'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
86'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Nick Venema из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Удар от ворот произведет Утрехт
86'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Nick Venema
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Эль-Аззузи Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
84'
Трупе Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
83'
Элберс Стэнли попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
82'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
81'
Клейбер Шон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Кристинссон Огмундур из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
81'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Тактическая замена. Milan Massop уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
Фол, нарушение
79'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Эль-Аззузи Закария заработал фол.
77'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
77'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
76'
Файк Хишам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
76'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
76'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Удар от ворот произведет Утрехт
74'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Удар от ворот произведет Утрехт
73'
Эль-Аззузи Закария имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Йенсен Давид ошибается в защите.
Фол, нарушение
71'
Элберс Стэнли совершает грубый фол. Клейбер Шон был жертвой
Угловой
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
71'
Элберс Стэнли нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
65'
[player1] наказан за толчок [player2]
64'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Янссен Виллем из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
64'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
63'
Колвейк Райан выбил мяч на угловой.
63'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
61'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Штридер Рико из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
61'
Матей Юрген атакует сзади соперника. Керк Гирано пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Трупе Джованни из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
59'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Удар от ворот произведет Утрехт
58'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
58'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
58'
Milan Massop из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Штридер Рико сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Аюб Яссин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Кристинссон Огмундур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Аюб Яссин исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
49'
Файк Хишам совершает грубый фол. Ван де Стрек Сандер был жертвой
Офсайд
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
48'
Янссен Виллем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Эмануэльсон Урби получил травму и заменен. Трупе Джованни выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
46'
Колвейк Райан атакует сзади соперника. Аюб Яссин пострадал.
46'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает подножку. Элберс Стэнли заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
43'
Сегодняшная посещаемость составляет 18336 болельщиков
Офсайд
43'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Утрехт
41'
Элберс Стэнли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Файк Хишам бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
41'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
Желтая карточка
40'
Элберс Стэнли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Элберс Стэнли совершает грубый фол. Штридер Рико был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Дёйнен Майк, и мяч снова в игре
38'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
37'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой слева.
37'
Клейбер Шон выбил мяч на угловой.
37'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
36'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Milan Massop из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
35'
Керк Гирано из команды Утрехт. Это Milan Massop заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
34'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает подножку. Матей Юрген заработал фол.
33'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Аюб Яссин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
31'
Колвейк Райан наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
30'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
29'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Янссен Виллем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
28'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
28'
Дессерс Сириль из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
27'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
Угловой
27'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
27'
Аюб Яссин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
26'
После дальнего удара, который нанес Ван де Стрек Сандер мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
23'
Удар от ворот произведет Утрехт
23'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
22'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
22'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
21'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
21'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
Угловой
19'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
19'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
Удар от ворот произведет Утрехт
13'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
12'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
11'
Дессерс Сириль из команды Утрехт. Это Колвейк Райан заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
10'
Штридер Рико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дессерс Сириль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
8'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
7'
Матей Юрген ошибается в защите.
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
6'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор. Это Дессерс Сириль заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
4'
Матей Юрген из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
Угловой
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
4'
Янссен Виллем выбил мяч на угловой.
4'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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