Стадион: Галгенваард Зрители: 18336
3:1
Конец матча
1:0
8' ГолДессерс Сириль
40' Желтая карточкаЭлберс Стэнли
2:0
56' ГолАюб Яссин
3:0
64' ГолЯнссен Виллем
3:1
88' ГолЭль-Аззузи Закария
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Клейбер Шон и мяч снова в игре
93'
Nick Venema бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
93'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гёртлер Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает подножку. Гёртлер Лукас заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
90'
88'
Матей Юрген сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Аззузи Закария отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
88'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
88'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
88'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
88'
87'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
86'
86'
Nick Venema из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
86'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Nick Venema
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Эль-Аззузи Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
84'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
84'
Трупе Джованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
83'
Элберс Стэнли попал в створ, но вратарь справился с ударом.
83'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
83'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
81'
Клейбер Шон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Кристинссон Огмундур из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Тактическая замена. Milan Massop уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
79'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает подножку. Эль-Аззузи Закария заработал фол.
77'
77'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
77'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
76'
Файк Хишам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
76'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
74'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
73'
Эль-Аззузи Закария имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Йенсен Давид ошибается в защите.
71'
Элберс Стэнли совершает грубый фол. Клейбер Шон был жертвой
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
71'
Элберс Стэнли нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
68'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
[player1] наказан за толчок [player2]
64'
Аюб Яссин сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Янссен Виллем из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
63'
Колвейк Райан выбил мяч на угловой.
63'
61'
61'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Штридер Рико из команды Утрехт делает навес
61'
Матей Юрген атакует сзади соперника. Керк Гирано пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Трупе Джованни из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
59'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
58'
Milan Massop из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Штридер Рико сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Аюб Яссин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Кристинссон Огмундур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Аюб Яссин исполняет штрафной удар, но его блокируют
49'
Файк Хишам совершает грубый фол. Ван де Стрек Сандер был жертвой
48'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
48'
48'
Янссен Виллем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Эмануэльсон Урби получил травму и заменен. Трупе Джованни выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Колвейк Райан атакует сзади соперника. Аюб Яссин пострадал.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает подножку. Элберс Стэнли заработал фол.
44'
43'
Сегодняшная посещаемость составляет 18336 болельщиков
43'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
42'
41'
Элберс Стэнли имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
41'
Файк Хишам бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
41'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
40'
Элберс Стэнли получает желтую карточку.
40'
Элберс Стэнли совершает грубый фол. Штридер Рико был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Дёйнен Майк, и мяч снова в игре
38'
38'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
37'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой слева.
37'
Клейбер Шон выбил мяч на угловой.
37'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
36'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Milan Massop из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Керк Гирано из команды Утрехт. Это Milan Massop заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает подножку. Матей Юрген заработал фол.
33'
32'
Аюб Яссин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
31'
Колвейк Райан наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
30'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
29'
28'
Янссен Виллем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Дессерс Сириль из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Вейс Йорди выбил мяч на угловой.
27'
Аюб Яссин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
26'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
26'
После дальнего удара, который нанес Ван де Стрек Сандер мяч отбит вратарем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
23'
23'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
23'
22'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
22'
22'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
21'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
21'
20'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
19'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
16'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
13'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Дессерс Сириль из команды Утрехт. Это Колвейк Райан заработал фол.
10'
10'
Штридер Рико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
8'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Дессерс Сириль отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
8'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
7'
Матей Юрген ошибается в защите.
6'
6'
5'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор. Это Дессерс Сириль заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
4'
4'
Матей Юрген из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
4'
4'
Янссен Виллем выбил мяч на угловой.
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация