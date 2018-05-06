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Стадион:
Утрехт
0:0
Перерыв
ВВВ-Венло
0'
43' Желтая карточка
Jerold Promes
Первый тайм
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аюб Яссин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
45'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
44'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
44'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
Желтая карточка
43'
Судья подбегает и показывает Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло отложенную желтую карточку за фол.
43'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
43'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
42'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
41'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Дессерс Сириль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
40'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
38'
Думич Дарио из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Керк Гирано из команды Утрехт делает неудачный навес.
38'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
35'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Клейбер Шон из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Керк Гирано мяча так и не получил
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
ШАНС! Это должен был быть гол. Ван дер Марел Марк упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
Угловой
31'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
31'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Аюб Яссин из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Джеролд Промес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
29'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
28'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
28'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
28'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
26'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
24'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
24'
Дессерс Сириль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аюб Яссин из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Tristan Dekker атаковал сзади соперника. Это Ван дер Марел Марк заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Клейбер Шон атаковал сзади соперника. Это Леманс Клинт заработал своей команде штрафной
21'
Дессерс Сириль нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой слева.
Травма, повреждение
16'
Ван де Стрек Сандер возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удивительный сейв сделал Йенсен Давид из команды Утрехт! А был бы точно гол!
15'
Плохо сыграл Янссен Виллем - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
14'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Vito van Crooy мяч отрикошетил от ворот
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
13'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Tristan Dekker
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Фол, нарушение
8'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт играет слишком грубо. Ральф Сеунтьенс оказался на газоне.
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дессерс Сириль и Аюб Яссин из команды Утрехт.
7'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
7'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
7'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
7'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
6'
Удар от ворот произведет Утрехт
6'
Делано Ван Круй взял и забрал мяч на выходе
6'
Клих Матеуш из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
3'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
Фол, нарушение
1'
Судья свистит. Кали Анур атаковал сзади соперника. Это Лябиль Леруа заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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