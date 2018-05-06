Стадион: Галгенваард
43' Желтая карточкаJerold Promes
Первый тайм
47'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аюб Яссин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
44'
44'
43'
Судья подбегает и показывает Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло отложенную желтую карточку за фол.
43'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
43'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
42'
42'
41'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Дессерс Сириль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
40'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
38'
Думич Дарио из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Керк Гирано из команды Утрехт делает неудачный навес.
38'
38'
36'
35'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Клейбер Шон из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Керк Гирано мяча так и не получил
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
ШАНС! Это должен был быть гол. Ван дер Марел Марк упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
31'
31'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Джеролд Промес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
29'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
28'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
27'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
26'
Думич Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
25'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
24'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
24'
Дессерс Сириль нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
22'
Судья свистит. Tristan Dekker атаковал сзади соперника. Это Ван дер Марел Марк заработал своей команде штрафной
21'
Судья свистит. Клейбер Шон атаковал сзади соперника. Это Леманс Клинт заработал своей команде штрафной
21'
Дессерс Сириль нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
16'
Ван де Стрек Сандер возвращается на поле, всё в порядке.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удивительный сейв сделал Йенсен Давид из команды Утрехт! А был бы точно гол!
15'
Плохо сыграл Янссен Виллем - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Vito van Crooy мяч отрикошетил от ворот
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
13'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
11'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Tristan Dekker
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
8'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт играет слишком грубо. Ральф Сеунтьенс оказался на газоне.
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дессерс Сириль и Аюб Яссин из команды Утрехт.
7'
7'
7'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
7'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
7'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
6'
Удар от ворот произведет Утрехт
6'
Делано Ван Круй взял и забрал мяч на выходе
6'
Клих Матеуш из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
3'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
1'
Судья свистит. Кали Анур атаковал сзади соперника. Это Лябиль Леруа заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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