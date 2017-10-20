Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 24004
0:1
Конец матча
0:1
21' ГолМбенза Исаак
53' Желтая карточкаСкири Эйе
68' Желтая карточкаКонгре Даниэль
73' Желтая карточкаАмума Ромен
85' Желтая карточкаЛакруа Лео
90' Желтая карточкаЛасне Пол
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24004 болельщиков
94'
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Камара Сулейман, и мяч снова в игре
93'
93'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
93'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
93'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен в офсайде
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Кабелла Реми, и мяч снова в игре
92'
Амума Ромен исполняет штрафной удар, но его блокируют
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ласне Пол сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
90'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
90'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен в офсайде
89'
Эрнани Азеведо исполняет штрафной удар, но его блокируют
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Габриэль Сильва.
88'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Конгре Даниэль выбил мяч на угловой.
87'
87'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
87'
Самбья Саломон выбил мяч на угловой.
86'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
86'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Лакруа Лео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Мукиэле Норди.
84'
84'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
82'
Амума Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
81'
Мендеш Педру II получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
81'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Мендеш Педру II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
79'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Мендеш Педру II.
77'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
77'
77'
77'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сессеньон Стефан исполняет штрафной удар, но его блокируют
76'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Мендеш Педру II.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Мукиэле Норди заработал фол.
75'
Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
74'
Тактическая замена. Янко Саиди уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
73'
Амума Ромен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Мендеш Педру II заработал фол.
73'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
72'
Пажо Венсан выбил мяч на угловой.
71'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Конгре Даниэль.
71'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
70'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Конгре Даниэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
67'
67'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
63'
Амума Ромен коснулся мяча рукой.
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Амума Ромен, и мяч снова в игре
63'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
62'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
62'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен наносит очень неточный удар.
62'
После удара головой, который сделал Пажо Венсан мяч попадает в перекладину
62'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
62'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
61'
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
59'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
59'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
59'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
57'
57'
57'
57'
57'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Янко Саиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мбенза Исаак не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
56'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
55'
Кабелла Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
54'
Амума Ромен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Содерлунд Александер заработал фол.
53'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
51'
50'
50'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
49'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
49'
49'
49'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Амума Ромен.
49'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
47'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес
47'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Содерлунд Александер.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Агилар Рубен из команды Монпелье. Это Пажо Венсан заработал фол.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Пажо Венсан заработал фол.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Содерлунд Александер наказан за толчок Мукиэле Норди
42'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
42'
42'
41'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
40'
Кабелла Реми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
40'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
40'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Теофил-Катерин Кевин.
38'
38'
Пажо Венсан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
37'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
37'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Пажо Венсан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
37'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дьони Луа получил травму и заменен. Содерлунд Александер выходит на поле.
35'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
34'
34'
Маига Хабиб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен. Это Ласне Пол заработал фол.
32'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
30'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
27'
Илтон Виторино из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сессеньон Стефан.
26'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
25'
Пажо Венсан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
25'
24'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
23'
Сио Жованни из команды Монпелье. Это Габриэль Сильва заработал фол.
21'
Мбенза Исаак из команды Монпелье добил мяч в ворота.
21'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Сио Жованни из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
21'
Лакруа Лео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит очень неточный удар.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Скири Эйе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен наносит неточный удар с лета
19'
18'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
18'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
17'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
17'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Конгре Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
16'
Мендеш Педру II выбил мяч на угловой.
16'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
16'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Кабелла Реми.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
13'
Мукиэле Норди из команды Монпелье. Это Габриэль Сильва заработал фол.
13'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Янко Саиди выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
12'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
11'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Ласне Пол.
11'
11'
10'
Мукиэле Норди коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
9'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает пас партнеру.
9'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
8'
Габриэль Сильва выбил мяч на угловой.
8'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
6'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
6'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
5'
Лекомт Бенджамин из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
5'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Мукиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Сент-Этьен
75.3% (140)
Ничья:
18.3% (34)
Монпелье
6.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
30.6% (57)
2:1 Сент-Этьен:
28% (52)
1:1 Ничья:
14% (26)
2:0 Сент-Этьен:
10.2% (19)
1:2 Монпелье:
4.8% (9)
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