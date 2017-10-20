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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 24004
Сент-Этьен
0:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
21' Гол
Мбенза Исаак
53' Желтая карточка
Скири Эйе
68' Желтая карточка
Конгре Даниэль
73' Желтая карточка
Амума Ромен
85' Желтая карточка
Лакруа Лео
90' Желтая карточка
Ласне Пол
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24004 болельщиков
94'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94'
Вратарь парирует удар, который нанес Камара Сулейман, и мяч снова в игре
93'
Удар от ворот произведет Монпелье
93'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
93'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
93'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
92'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен в офсайде
92'
Вратарь парирует удар, который нанес Кабелла Реми, и мяч снова в игре
92'
Амума Ромен исполняет штрафной удар, но его блокируют
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Ласне Пол сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
91'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Маига Хабиб.
90'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
90'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
89'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен в офсайде
89'
Эрнани Азеведо исполняет штрафной удар, но его блокируют
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
88'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Габриэль Сильва.
88'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
87'
Конгре Даниэль выбил мяч на угловой.
87'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
Угловой
87'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
87'
Самбья Саломон выбил мяч на угловой.
86'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
86'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
85'
Лакруа Лео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
85'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Мукиэле Норди.
84'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
84'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
83'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Удар от ворот произведет Монпелье
82'
Амума Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
82'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
81'
Мендеш Педру II получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
81'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Мендеш Педру II получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
79'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Мендеш Педру II.
Фол, нарушение
77'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
77'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
77'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сессеньон Стефан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
76'
Эрнани Азеведо из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Мендеш Педру II.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
75'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Мукиэле Норди заработал фол.
75'
Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
75'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
74'
Тактическая замена. Янко Саиди уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
Желтая карточка
73'
Амума Ромен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает подножку. Мендеш Педру II заработал фол.
73'
Ласне Пол из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
73'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
72'
Пажо Венсан выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
71'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Конгре Даниэль.
71'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
70'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
70'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Конгре Даниэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
68'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
67'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
65'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
64'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Амума Ромен коснулся мяча рукой.
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Амума Ромен, и мяч снова в игре
63'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
62'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
62'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен наносит очень неточный удар.
62'
После удара головой, который сделал Пажо Венсан мяч попадает в перекладину
62'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
62'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
61'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Кабелла Реми на финте ушёл от оппонента.
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
59'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
59'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает навес
59'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
57'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает навес
57'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает навес
57'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Янко Саиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мбенза Исаак не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
56'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Удар от ворот произведет Монпелье
55'
Кабелла Реми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
54'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
54'
Амума Ромен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
53'
Скири Эйе из команды Монпелье был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
53'
Конгре Даниэль из команды Монпелье делает подножку. Содерлунд Александер заработал фол.
53'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
52'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
51'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
50'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
49'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
49'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Амума Ромен.
Фол, нарушение
49'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
47'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
47'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Содерлунд Александер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
47'
Агилар Рубен из команды Монпелье. Это Пажо Венсан заработал фол.
47'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
45'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает подножку. Пажо Венсан заработал фол.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Янко Саиди из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
42'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
41'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
Кабелла Реми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
40'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
40'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Теофил-Катерин Кевин.
38'
Удар от ворот произведет Монпелье
38'
Пажо Венсан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
37'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
37'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Пажо Венсан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
37'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дьони Луа получил травму и заменен. Содерлунд Александер выходит на поле.
Фол, нарушение
35'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
34'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
34'
Удар от ворот произведет Монпелье
34'
Маига Хабиб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен. Это Ласне Пол заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
30'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
29'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
27'
Илтон Виторино из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сессеньон Стефан.
26'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Удар от ворот произведет Монпелье
25'
Пажо Венсан имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
25'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Сио Жованни из команды Монпелье. Это Габриэль Сильва заработал фол.
Описание гола
21'
Мбенза Исаак из команды Монпелье добил мяч в ворота.
21'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Сио Жованни из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
21'
Лакруа Лео сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит очень неточный удар.
21'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает навес
21'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля
20'
Скири Эйе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Удар от ворот произведет Монпелье
19'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен наносит неточный удар с лета
19'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
18'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес
18'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
Фол, нарушение
17'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
17'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Конгре Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
17'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
16'
Мендеш Педру II выбил мяч на угловой.
16'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Кабелла Реми.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
Фол, нарушение
13'
Мукиэле Норди из команды Монпелье. Это Габриэль Сильва заработал фол.
13'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Янко Саиди выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
Фол, нарушение
12'
Дьони Луа из команды Сент-Этьен делает подножку. Илтон Виторино заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Ласне Пол.
11'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
10'
Мукиэле Норди коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
10'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
9'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает пас партнеру.
9'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой справа.
8'
Габриэль Сильва выбил мяч на угловой.
8'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
8'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Скири Эйе из команды Монпелье сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
6'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
6'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает неудачный навес.
Травма, повреждение
6'
Мукиэле Норди возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лекомт Бенджамин из команды Монпелье отвел угрозу отличным подкатом
5'
Амума Ромен на финте ушёл от оппонента.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Мукиэле Норди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
3'
Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Сент-Этьен
75.3% (140)
Ничья:
18.3% (34)
Монпелье
6.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
30.6% (57)
Сент-Этьен:
28% (52)
Ничья:
14% (26)
Сент-Этьен:
10.2% (19)
Монпелье:
4.8% (9)
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