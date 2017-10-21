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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
1:0
Второй тайм: 90'
Лилль
0'
1:0
6' Гол
Буриго Бенжамен
20' Желтая карточка
Мендес Тьяго
38' Желтая карточка
Балло Фоде
78' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
86' Красная карточка
Мендиль Хамза
90'
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
89'
Мендес Тьяго наказан за толчок Эну Адриен
89'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
89'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тьяго Маия из команды Лилль делает навес
88'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Балули Фарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Силики Джеймс из команды Ренн делает подножку. Балули Фарес заработал фол.
Травма, повреждение
88'
Траоре Амари возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Фигейреду Афоншу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Траоре Амари получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
86'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
УДАЛЕНИЕ! Мендиль Хамза получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
86'
Мендиль Хамза совершает грубый фол. Траоре Амари был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Ренн
83'
После дальнего удара, который нанес Мауасса Фет мяч отбит вратарем
83'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
81'
Фигейреду Афоншу из команды Ренн подал угловой слева.
81'
Траоре Амари бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Удар от ворот произведет Лилль
79'
Мубеле Фирмин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
79'
Пепе Николя наказан за толчок Ньяньон Жорис
78'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
78'
Бенсебаини Рами получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Бенсебаини Рами совершает грубый фол. Пепе Николя был жертвой
Фол, нарушение
77'
Ие Эдгар из команды Лилль делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
76'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой слева.
76'
Андре Бенжамин выбил мяч на угловой.
76'
Балули Фарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
Удар от ворот произведет Лилль
74'
Андре Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
74'
Балули Фарес из команды Лилль в офсайде
73'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Араужо Луис из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Ие Эдгар наказан за толчок Силики Джеймс
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
Удар от ворот произведет Ренн
69'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
69'
Удар от ворот произведет Лилль
68'
Прчич Саньин получил травму и заменен. Силики Джеймс выходит на поле.
Травма, повреждение
67'
Прчич Саньин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
65'
Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Балули Фарес из команды Лилль делает навес
65'
Балули Фарес на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
Офсайд
64'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
Офсайд
63'
Биссума Ив из команды Лилль в офсайде
60'
Тактическая замена. Жанвье Николя уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
60'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Балули Фарес из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
59'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Тьяго Маия из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
58'
Мендес Тьяго из команды Лилль. Это Бааль Людовик заработал фол.
58'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фигейреду Афоншу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
Офсайд
56'
Балули Фарес из команды Лилль в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Фигейреду Афоншу попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Ньяньон Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Ие Эдгар из команды Лилль бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой слева.
54'
Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Балули Фарес нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
53'
Балули Фарес на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
51'
Биссума Ив совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
50'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Ньяньон Жорис выбил мяч на угловой.
49'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Биссума Ив атакует сзади соперника. Фигейреду Афоншу пострадал.
Офсайд
47'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
46'
Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Балули Фарес
46'
Тактическая замена. Балло Фоде уходит с поля и его заменяет Мендиль Хамза
46'
Буриго Бенжамен получил травму и заменен. Фигейреду Афоншу выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
48'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
48'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес
47'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
47'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
47'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ньяньон Жорис выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Ньяньон Жорис выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Ие Эдгар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
46'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой слева.
46'
Траоре Амари выбил мяч на угловой.
46'
Пепе Николя из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
41'
Буриго Бенжамен возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
39'
Буриго Бенжамен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Балло Фоде получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Балло Фоде совершает грубый фол. Буриго Бенжамен был жертвой
37'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Бенсебаини Рами из команды Ренн. Это Пепе Николя заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
32'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тьяго Маия из команды Лилль делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
25'
Мауасса Фет возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Удар от ворот произведет Ренн
24'
Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
24'
Бенсебаини Рами ошибается в защите.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
23'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
23'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Мауасса Фет.
21'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
20'
Мендес Тьяго совершает грубый фол. Бенсебаини Рами был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
19'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
18'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает навес
16'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мендес Тьяго бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Бенсебаини Рами из команды Ренн. Это Пепе Николя заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Ренн
12'
Тьяго Маия из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
После дальнего удара, который нанес Мауасса Фет мяч отбит вратарем
11'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
10'
Буриго Бенжамен наказан за толчок Бензия Яссин
10'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
Угловой
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
9'
Буриго Бенжамен бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
9'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
9'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Мауасса Фет сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Буриго Бенжамен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
2'
После дальнего удара, который нанес Бенсебаини Рами мяч отбит вратарем
2'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Балло Фоде из команды Лилль делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает подножку. Балло Фоде заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Араужо Луис совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лилль
Ренн
48% (86)
Ничья:
41.9% (75)
Лилль
10.1% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.6% (62)
Ренн:
26.8% (48)
Ренн:
19% (34)
Лилль:
6.7% (12)
Ничья:
4.5% (8)
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