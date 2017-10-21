Стадион: Роазон Парк
1:0
6' ГолБуриго Бенжамен
20' Желтая карточкаМендес Тьяго
38' Желтая карточкаБалло Фоде
78' Желтая карточкаБенсебаини Рами
86' Красная карточкаМендиль Хамза
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
89'
Мендес Тьяго наказан за толчок Эну Адриен
89'
89'
89'
89'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
88'
Балули Фарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Силики Джеймс из команды Ренн делает подножку. Балули Фарес заработал фол.
88'
Траоре Амари возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Фигейреду Афоншу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Траоре Амари получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
86'
Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
УДАЛЕНИЕ! Мендиль Хамза получил жёлтую карточку и покинул поле.
86'
Мендиль Хамза совершает грубый фол. Траоре Амари был жертвой
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
84'
83'
После дальнего удара, который нанес Мауасса Фет мяч отбит вратарем
83'
81'
Меньян Майк вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Фигейреду Афоншу из команды Ренн подал угловой слева.
81'
Траоре Амари бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
79'
Мубеле Фирмин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Пепе Николя наказан за толчок Ньяньон Жорис
78'
78'
Бенсебаини Рами получает желтую карточку.
78'
Бенсебаини Рами совершает грубый фол. Пепе Николя был жертвой
77'
Ие Эдгар из команды Лилль делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
76'
76'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой слева.
76'
Андре Бенжамин выбил мяч на угловой.
76'
Балули Фарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
74'
74'
Андре Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
74'
Балули Фарес из команды Лилль в офсайде
73'
73'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Араужо Луис из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Ие Эдгар наказан за толчок Силики Джеймс
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
69'
69'
69'
68'
Прчич Саньин получил травму и заменен. Силики Джеймс выходит на поле.
67'
Прчич Саньин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Балули Фарес из команды Лилль делает навес
65'
Балули Фарес на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
64'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
63'
Биссума Ив из команды Лилль в офсайде
60'
Тактическая замена. Жанвье Николя уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
60'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Балули Фарес из команды Лилль делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
59'
Коубек Томаш вышел из ворот и забрал мяч.
59'
58'
Мендес Тьяго из команды Лилль. Это Бааль Людовик заработал фол.
58'
58'
Фигейреду Афоншу сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
56'
Балули Фарес из команды Лилль в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Фигейреду Афоншу попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Ньяньон Жорис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой слева.
54'
Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Балули Фарес нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
53'
Балули Фарес на финте ушёл от оппонента.
51'
Биссума Ив совершает грубый фол. Андре Бенжамин был жертвой
50'
50'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
49'
48'
Биссума Ив атакует сзади соперника. Фигейреду Афоншу пострадал.
47'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
46'
Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Балули Фарес
46'
Тактическая замена. Балло Фоде уходит с поля и его заменяет Мендиль Хамза
46'
Буриго Бенжамен получил травму и заменен. Фигейреду Афоншу выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
48'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
48'
47'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес
47'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
47'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой справа.
47'
47'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой справа.
47'
Ие Эдгар бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль подал угловой слева.
46'
Траоре Амари выбил мяч на угловой.
46'
Пепе Николя из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Буриго Бенжамен возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
40'
Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Буриго Бенжамен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Балло Фоде получает желтую карточку.
38'
Балло Фоде совершает грубый фол. Буриго Бенжамен был жертвой
37'
35'
Бенсебаини Рами из команды Ренн. Это Пепе Николя заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
32'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Биссума Ив заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Мауасса Фет возвращается на поле, всё в порядке.
24'
24'
Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
24'
Бенсебаини Рами ошибается в защите.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Мауасса Фет получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
23'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Мауасса Фет.
21'
21'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
20'
Мендес Тьяго совершает грубый фол. Бенсебаини Рами был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
18'
18'
Мубеле Фирмин из команды Ренн делает навес
16'
16'
Мендес Тьяго бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
16'
Эль-Гази Анвар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Бенсебаини Рами из команды Ренн. Это Пепе Николя заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
12'
Тьяго Маия из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
После дальнего удара, который нанес Мауасса Фет мяч отбит вратарем
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
10'
Буриго Бенжамен наказан за толчок Бензия Яссин
10'
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес
9'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
9'
Буриго Бенжамен бьет с лёта, но вратарь выносит мяч на угловой
9'
Траоре Амари из команды Ренн делает навес
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Мауасса Фет сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Буриго Бенжамен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Мауасса Фет из команды Ренн делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
2'
После дальнего удара, который нанес Бенсебаини Рами мяч отбит вратарем
2'
2'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Балло Фоде из команды Лилль делает подножку. Мубеле Фирмин заработал фол.
1'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает подножку. Балло Фоде заработал фол.
1'
Араужо Луис совершает грубый фол. Мауасса Фет был жертвой
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лилль
Ренн
48% (86)
Ничья:
41.9% (75)
Лилль
10.1% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.6% (62)
1:0 Ренн:
26.8% (48)
2:1 Ренн:
19% (34)
1:2 Лилль:
6.7% (12)
0:0 Ничья:
4.5% (8)
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