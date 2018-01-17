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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
1:1
Конец матча
Нант
0'
5' Желтая карточка
Диоп Исса
14' Желтая карточка
Крхин Рене
0:1
19' Гол
Крхин Рене
38' Желтая карточка
Туре Абдулайе
54' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
60' Желтая карточка
Силла Иссиага
90' Желтая карточка
Жиротто Андрей
1:1
90' Пенальти
Градель Макс-Ален
90'+7
Второй тайм
97'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13742 болельщиков
Описание гола
96'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
Фол, нарушение
95'
ПЕНАЛЬТИ - Татарушану Чиприан из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Градель Макс-Ален.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

Офсайд
95'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
94'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
93'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
Офсайд
93'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
93'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
92'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Тулуза
92'
Авазьем Чидозье не смог попасть в створ ударом издали
92'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
91'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
91'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Нант
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
90'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Сомалиа Вергитон пострадал.
Офсайд
89'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
Фол, нарушение
89'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
89'
Удар от ворот произведет Нант
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
88'
Удар от ворот произведет Тулуза
87'
Удар от ворот произведет Нант
87'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Удар от ворот произведет Нант
86'
Саного Яя из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
86'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
86'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Quentin Boisgard
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Качаниклич Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
85'
Авазьем Чидозье возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
84'
Силла Иссиага наказан за толчок Качаниклич Алекс
83'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Авазьем Чидозье получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Авазьем Чидозье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Саного Яя из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Накулма Преджус уходит с поля и его заменяет Ронжье Валентин
79'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Авазьем Чидозье из команды Нант опасно и грубо сыграл. Градель Макс-Ален пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
74'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает пас партнеру.
73'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
73'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Качаниклич Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
73'
Качаниклич Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Quentin Boisgard, обводя своих соперников
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Нант
71'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
71'
Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Саного Яя
70'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Quentin Boisgard
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
69'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
69'
Лима Лукас мяч отрикошетил от ворот
69'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Жиротто Андрей из команды Нант делает пас партнеру.
68'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
67'
Накулма Преджус не смог попасть в створ ударом издали
67'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Травма, повреждение
66'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
65'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Карлос Диего Сантос атаковал сзади соперника. Это Тойвонен Ола заработал своей команде штрафной
63'
Тактическая замена. Крхин Рене уходит с поля и его заменяет Жиротто Андрей
Фол, нарушение
63'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Авазьем Чидозье оказался на газоне.
62'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
61'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Авазьем Чидозье из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
Желтая карточка
60'
Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Сала Эмилиано пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
58'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Сала Эмилиано
57'
Удар от ворот произведет Нант
56'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
56'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Саного Яя
55'
Хорошую попытку сделал Градель Макс-Ален. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
54'
Карлос Диего Сантос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Карлос Диего Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
54'
Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Имбула Ганелли наказан за толчок Сала Эмилиано
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
53'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
52'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
52'
Диоп Исса из команды Тулуза делает неудачный навес.
Фол, нарушение
51'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Авазьем Чидозье оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Удар от ворот произведет Нант
50'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
49'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
49'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
48'
Амьен-Аду Кельвен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
46'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
46'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
47'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Сомалиа Вергитон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
44'
Удар от ворот произведет Нант
43'
Имбула Ганелли из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Удар от ворот произведет Тулуза
43'
Лима Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Травма, повреждение
42'
Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Сангаре Ибрахим нарушает правила. Туре Абдулайе пострадал
Желтая карточка
40'
Сангаре Ибрахим получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
40'
Накулма Преджус из команды Нант играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
Фол, нарушение
40'
Накулма Преджус из команды Нант играет слишком грубо. Жан Корентин оказался на газоне.
Желтая карточка
39'
Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
38'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Градель Макс-Ален атаковал сзади соперника. Это Туре Абдулайе заработал своей команде штрафной
36'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Томассон Адриен, и мяч снова в игре
35'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
Офсайд
34'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
33'
Авазьем Чидозье из команды Нант опасно и грубо сыграл. Диоп Исса пострадал.
33'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Авазьем Чидозье из команды Нант делает пас партнеру.
32'
Авазьем Чидозье из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
31'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Лима Лукас оказался на газоне.
30'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Удар от ворот произведет Нант
28'
Шанс! Жан Корентин из команды Тулуза пробил головой, но мимо
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза забрасывает мяч в штрафную.
26'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Удар от ворот произведет Нант
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
24'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
24'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
24'
Опасность предотвращена - Карлос Диего Сантос из команды Нант вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
23'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
22'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
21'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
21'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
20'
Сомалиа Вергитон коснулся мяча рукой.
19'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Крхин Рене из клуба "Нант" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
19'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
19'
Томассон Адриен мяч отрикошетил от ворот
17'
Удар от ворот произведет Тулуза
17'
Сала Эмилиано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
После дальнего удара, который нанес Сомалиа Вергитон мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
14'
Крхин Рене получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Крхин Рене из команды Нант играет слишком грубо. Сомалиа Вергитон оказался на газоне.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
12'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
12'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
11'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Удар от ворот произведет Нант
9'
Имбула Ганелли не смог попасть в створ ударом издали
9'
Илоки Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
9'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
9'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
Татарушану Чиприан не дал случится голу! Сомалиа Вергитон должен был забивать, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дурмаз Джимми и Сомалиа Вергитон из команды Тулуза.
Офсайд
6'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
6'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
5'
Диоп Исса получил желтую карточку от судьи
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Накулма Преджус пострадал.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
4'
Крхин Рене наказан за толчок Жан Корентин
4'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Накулма Преджус нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Удар от ворот произведет Нант
2'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает неудачный навес.
1'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Нант
Тулуза
31.5% (56)
Ничья:
42.1% (75)
Нант
26.4% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (60)
Нант:
15.7% (28)
Тулуза:
15.2% (27)
Тулуза:
14.6% (26)
Нант:
8.4% (15)
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