Стадион: Мунисипал
5' Желтая карточкаДиоп Исса
14' Желтая карточкаКрхин Рене
0:1
19' ГолКрхин Рене
38' Желтая карточкаТуре Абдулайе
54' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
60' Желтая карточкаСилла Иссиага
90' Желтая карточкаЖиротто Андрей
1:1
90' ПенальтиГрадель Макс-Ален
Второй тайм
97'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13742 болельщиков
96'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
95'
ПЕНАЛЬТИ - Татарушану Чиприан из команды Нант привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Градель Макс-Ален.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
95'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
94'
94'
93'
93'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
93'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
92'
92'
92'
Авазьем Чидозье не смог попасть в створ ударом издали
92'
92'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
91'
91'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
90'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
90'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Сомалиа Вергитон пострадал.
89'
89'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
89'
88'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
88'
87'
87'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
86'
86'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
86'
85'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Quentin Boisgard
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Качаниклич Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Авазьем Чидозье возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Силла Иссиага наказан за толчок Качаниклич Алекс
83'
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Авазьем Чидозье получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Авазьем Чидозье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
80'
80'
Тактическая замена. Накулма Преджус уходит с поля и его заменяет Ронжье Валентин
79'
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Сомалиа Вергитон наказан за толчок Качаниклич Алекс
76'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Авазьем Чидозье из команды Нант опасно и грубо сыграл. Градель Макс-Ален пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает пас партнеру.
73'
73'
73'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Качаниклич Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Качаниклич Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Quentin Boisgard, обводя своих соперников
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
71'
71'
Шанс! Жюльен Кристофер из команды Тулуза пробил головой, но мимо
71'
Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Саного Яя
70'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Quentin Boisgard
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
69'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
69'
Лима Лукас мяч отрикошетил от ворот
69'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Жиротто Андрей из команды Нант делает пас партнеру.
68'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
67'
Накулма Преджус не смог попасть в створ ударом издали
67'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
66'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
66'
66'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
64'
Судья свистит. Карлос Диего Сантос атаковал сзади соперника. Это Тойвонен Ола заработал своей команде штрафной
63'
Тактическая замена. Крхин Рене уходит с поля и его заменяет Жиротто Андрей
63'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Авазьем Чидозье оказался на газоне.
62'
62'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
Судья сигнализирует, что Авазьем Чидозье из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
60'
Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи
60'
Силла Иссиага из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Сала Эмилиано пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
58'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Сала Эмилиано
57'
56'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
56'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Саного Яя
55'
Хорошую попытку сделал Градель Макс-Ален. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
54'
Карлос Диего Сантос получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Карлос Диего Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
54'
Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Имбула Ганелли наказан за толчок Сала Эмилиано
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
53'
52'
52'
51'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Авазьем Чидозье оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
50'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
49'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
49'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
48'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
48'
Амьен-Аду Кельвен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
47'
Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Сомалиа Вергитон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
45'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
44'
43'
Имбула Ганелли из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
43'
Лима Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Сангаре Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Сангаре Ибрахим нарушает правила. Туре Абдулайе пострадал
40'
Сангаре Ибрахим получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Накулма Преджус из команды Нант играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
40'
Накулма Преджус из команды Нант играет слишком грубо. Жан Корентин оказался на газоне.
39'
Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
38'
38'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
37'
Судья свистит. Градель Макс-Ален атаковал сзади соперника. Это Туре Абдулайе заработал своей команде штрафной
36'
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вратарь парирует удар, который нанес Томассон Адриен, и мяч снова в игре
35'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
34'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
33'
Авазьем Чидозье из команды Нант опасно и грубо сыграл. Диоп Исса пострадал.
33'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Авазьем Чидозье из команды Нант делает пас партнеру.
32'
Авазьем Чидозье из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
31'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Лима Лукас оказался на газоне.
30'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
28'
Шанс! Жан Корентин из команды Тулуза пробил головой, но мимо
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза забрасывает мяч в штрафную.
26'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
24'
24'
24'
24'
Опасность предотвращена - Карлос Диего Сантос из команды Нант вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
23'
23'
23'
22'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
22'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает неудачный навес.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Сомалиа Вергитон коснулся мяча рукой.
19'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Крхин Рене из клуба "Нант" отправил мяч головой в ворота.
19'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
19'
Томассон Адриен мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
Сала Эмилиано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Накулма Преджус из команды Нант делает пас партнеру.
16'
15'
После дальнего удара, который нанес Сомалиа Вергитон мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Крхин Рене получил желтую карточку от судьи
14'
Крхин Рене из команды Нант играет слишком грубо. Сомалиа Вергитон оказался на газоне.
12'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
12'
12'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
9'
Имбула Ганелли не смог попасть в створ ударом издали
9'
Илоки Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
9'
9'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
8'
Татарушану Чиприан не дал случится голу! Сомалиа Вергитон должен был забивать, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дурмаз Джимми и Сомалиа Вергитон из команды Тулуза.
6'
6'
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Диоп Исса получил желтую карточку от судьи
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Диоп Исса из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Накулма Преджус пострадал.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Крхин Рене наказан за толчок Жан Корентин
4'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Накулма Преджус нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает неудачный навес.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:1 Нант
Тулуза
31.5% (56)
Ничья:
42.1% (75)
Нант
26.4% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.7% (60)
0:1 Нант:
15.7% (28)
1:0 Тулуза:
15.2% (27)
2:1 Тулуза:
14.6% (26)
1:2 Нант:
8.4% (15)
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