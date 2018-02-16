Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Барселона

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ипуруа
Состав команд
11
Пенья
Рубен
15
Анхель
Хосе
14
Гарсия
Дани
17
Кике
Гарсия
19
Шарлес
Диас
Эйбар 4-4-2
- Основной состав
- 25 Дмитрович Марко Вратарь
- 11 Пенья Рубен Защитник
- 4 Рамис Иван Защитник
- 18 Арбилья Анайц Защитник
- 15 Анхель Хосе Защитник
- 2 Орельяна Фабиан Полузащитник
- 3 Папа Диоп Полузащитник
- 14 Гарсия Дани Полузащитник
- 8 Инуи Такаси Полузащитник
- 17 Кике Гарсия Нападающий
- 19 Шарлес Диас Нападающий
- Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Энрич Серхи Травмирован
- Рико Фран Травмирован
Барселона 4-4-2
- Основной состав
- 1 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 2 Семеду Нелсон Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 14 Коутиньо Филиппе Полузащитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 15 Паулиньо Жозе Полузащитник
- 8 Иньеста Андрес Полузащитник
- 10 Месси Лионель Нападающий
- 9 Суарес Луис Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
Предыдущие игры
Эйбар (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Эйбар 1:1 Малага П
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
Барселона (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 29.11.2017 Барселона 5:0 Мурсия КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Барселона: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|23
|18
|5
|0
|60 - 11
|59
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|34 - 9
|52
|3.
|Валенсия
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|45 - 27
|43
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|50 - 23
|42
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|34 - 28
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|29 - 34
|36
|7.
|Эйбар
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 34
|35
|8.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|38 - 45
|33
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 34
|32
|10.
|Жирона
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|31 - 30
|31
|11.
|Хетафе
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|26 - 21
|30
|12.
|Леганес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|20 - 22
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|24 - 25
|28
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|43 - 45
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|21 - 31
|26
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|8
|1
|14
|21 - 33
|25
|17.
|Леванте
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|21 - 35
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|17 - 50
|18
|19.
|Депортиво
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|24 - 52
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|14 - 36
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - БарселонаДо начала игры осталось 21 час 26 минут, которая состоится 17.02.2018.
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У Алькасера родилась дочь — 15:09
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Прогнозы на матч Эйбар - Барселона
Эйбар
1.9% (2)
Ничья:
1.9% (2)
Барселона
96.3% (104)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Барселона:
35.2% (38)
1:2 Барселона:
17.6% (19)
1:3 Барселона:
16.7% (18)
0:3 Барселона:
10.2% (11)
0:1 Барселона:
5.6% (6)
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