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Стадион:
Эйбар
 
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Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Барселона

До начала игры осталось 21 час 26 минут, которая состоится 17.02.2018.
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Прогнозы на матч Эйбар - Барселона
Эйбар
1.9% (2)
Ничья:
1.9% (2)
Барселона
96.3% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
35.2% (38)
Барселона:
17.6% (19)
Барселона:
16.7% (18)
Барселона:
10.2% (11)
Барселона:
5.6% (6)
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