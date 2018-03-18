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  5. Лига 1
Стадион:
Метц
1:1
Второй тайм: 63'
Нант
0'
1:0
12' Гол
Ру Нолан
13' Желтая карточка
Ривьерес Жонатан
1:1
23' Гол
Ронжье Валентин
54' Желтая карточка
Дианье Фаллу
63'
Второй тайм
62'
Удар от ворот произведет Метц
62'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
Фол, нарушение
61'
Селимович Вахид наказан за толчок Сала Эмилиано
60'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Удар от ворот произведет Нант
59'
Поблет Херонимо из команды Метц делает неудачный навес.
58'
Ру Нолан из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
57'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Туре Абдулайе получил травму и заменен. Santy Ngom выходит на поле.
Фол, нарушение
56'
Лима Лукас коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Селимович Вахид наказан за толчок Сала Эмилиано
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Дианье Фаллу получил травму и заменен. Селимович Вахид выходит на поле.
Желтая карточка
54'
Дианье Фаллу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
51'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
51'
Дианье Фаллу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Дианье Фаллу грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Крхин Рене из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Крхин Рене из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
48'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньякат Мусса из команды Метц.
47'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
45'
Лима Лукас наказан за толчок Доссеви Матьё
44'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
44'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Метц
42'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Метц
41'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Ibrahima Niane грубо играет против соперника. Пострадал Дюбуа Лео
39'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Коад Рено из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Метц
37'
Дюбуа Лео не смог попасть в створ ударом издали
37'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
35'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
34'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Метц
34'
Как он промахнулся? Эль-Ганасси Яссин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Паллуа Николя выбил мяч подальше от ворот.
33'
Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Удар от ворот произведет Нант
30'
Опасность предотвращена - Карлос Диего Сантос из команды Нант вступил в отбор удачно
30'
Опасность! Ривьерес Жонатан из команды Метц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
30'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант играет слишком грубо. Ривьерес Жонатан оказался на газоне.
28'
Дюбуа Лео из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Сала Эмилиано из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
23'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Ронжье Валентин изменил счет на табло!
23'
Томассон Адриен из команды Нант делает пас партнеру.
22'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Крхин Рене имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
22'
Дюбуа Лео из команды Нант делает пас партнеру.
22'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Крхин Рене из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
21'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
20'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет Нант
19'
Как он промахнулся? Ру Нолан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
19'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
18'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
18'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ронжье Валентин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Ibrahima Niane из команды Метц пасует в штрафную, но Татарушану Чиприан выходит и ловит мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
14'
Туре Абдулайе наказан за толчок Ру Нолан
14'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Ривьерес Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ривьерес Жонатан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эль-Ганасси Яссин
12'
Миличевич Даниел сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Ру Нолан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
12'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
11'
Миличевич Даниел из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Поблет Херонимо из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Дианье Фаллу нанес удар головой, но Татарушану Чиприан спокойно отбил мяч.
Угловой
10'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
9'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дианье Фаллу выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
5'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Офсайд
4'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
2'
Ньякат Мусса пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Нант
Метц
11.9% (22)
Ничья:
25.9% (48)
Нант
62.2% (115)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
34.1% (63)
Нант:
22.7% (42)
Ничья:
22.2% (41)
Метц:
5.4% (10)
Нант:
3.8% (7)
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