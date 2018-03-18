Стадион: Сэн-Сэнфорьен
1:0
12' ГолРу Нолан
13' Желтая карточкаРивьерес Жонатан
1:1
23' ГолРонжье Валентин
54' Желтая карточкаДианье Фаллу
Второй тайм
62'
62'
Тактическая замена. Миличевич Даниел уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
61'
Селимович Вахид наказан за толчок Сала Эмилиано
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
59'
Поблет Херонимо из команды Метц делает неудачный навес.
58'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Туре Абдулайе получил травму и заменен. Santy Ngom выходит на поле.
56'
Лима Лукас коснулся мяча рукой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
55'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Селимович Вахид наказан за толчок Сала Эмилиано
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Дианье Фаллу получил травму и заменен. Селимович Вахид выходит на поле.
54'
Дианье Фаллу сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
51'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Дианье Фаллу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Безумный фол. Дианье Фаллу грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Крхин Рене из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Крхин Рене из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньякат Мусса из команды Метц.
47'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Лима Лукас наказан за толчок Доссеви Матьё
44'
44'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
40'
Безумный фол. Ibrahima Niane грубо играет против соперника. Пострадал Дюбуа Лео
39'
38'
37'
37'
Дюбуа Лео не смог попасть в створ ударом издали
37'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
36'
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
34'
34'
34'
34'
Как он промахнулся? Эль-Ганасси Яссин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Паллуа Николя выбил мяч подальше от ворот.
33'
Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Опасность предотвращена - Карлос Диего Сантос из команды Нант вступил в отбор удачно
30'
Опасность! Ривьерес Жонатан из команды Метц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
29'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант играет слишком грубо. Ривьерес Жонатан оказался на газоне.
27'
Судья сигнализирует, что Сала Эмилиано из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
23'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Ронжье Валентин изменил счет на табло!
23'
Томассон Адриен из команды Нант делает пас партнеру.
22'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Крхин Рене имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
22'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Крхин Рене из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
19'
Как он промахнулся? Ру Нолан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
19'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
18'
18'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
18'
16'
Ронжье Валентин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Ibrahima Niane из команды Метц пасует в штрафную, но Татарушану Чиприан выходит и ловит мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Туре Абдулайе наказан за толчок Ру Нолан
14'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Ривьерес Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
13'
Судья сигнализирует, что Ривьерес Жонатан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эль-Ганасси Яссин
12'
Миличевич Даниел сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Ру Нолан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
12'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
11'
Миличевич Даниел из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Поблет Херонимо из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Дианье Фаллу нанес удар головой, но Татарушану Чиприан спокойно отбил мяч.
10'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
9'
9'
Дианье Фаллу выбил мяч подальше от ворот.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
5'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
4'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
2'
Ньякат Мусса пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 1:1 Нант
Метц
11.9% (22)
Ничья:
25.9% (48)
Нант
62.2% (115)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Нант:
34.1% (63)
1:2 Нант:
22.7% (42)
1:1 Ничья:
22.2% (41)
1:0 Метц:
5.4% (10)
0:2 Нант:
3.8% (7)
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