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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
1:0
Второй тайм: 72'
Страсбург
0'
22' Желтая карточка
Сиссоко Исса
1:0
45' Гол
Монкондю Томас
61' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
62' Желтая карточка
Конате Мусса
62' Желтая карточка
Сека Эрнес
72'
Второй тайм
70'
Льенар Димитри из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
70'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Манзала Хариссон из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Корнетт Кентен
66'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
66'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Зунгу Бонгани из команды Амьен направляет мяч в штрафную площадку, но Укидья Александр выбегает и ловит мяч
65'
Зунгу Бонгани из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Корнетт Кентен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
Фол, нарушение
64'
Конате Мусса наказан за толчок Аолу Жан-Эде
63'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
63'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
63'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
62'
Сека Эрнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
62'
Конате Мусса получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
62'
Конате Мусса наказан за толчок Сека Эрнес
Желтая карточка
61'
Аолу Жан-Эде получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Аолу Жан-Эде атаковал сзади соперника. Это Какута Гаэль заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Корнетт Кентен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
Травма, повреждение
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Дибасси Бакай получил травму и заменен. Корнетт Кентен выходит на поле.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
58'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Дибасси Бакай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Амьен
56'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
53'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
52'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
48'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
48'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
47'
Корнье Бенжамин пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
47'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Дибасси Бакай наказан за толчок Гонсальвес Антони
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Гакпе Серж получил травму и заменен. Манзала Хариссон выходит на поле.
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Гакпе Серж получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Гакпе Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Монкондю Томас забивает!
45'
Плохо сыграл Укидья Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
44'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Амьен
42'
Шанс! Сека Эрнес из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
41'
Авелар Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Удар от ворот произведет Страсбург
39'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Удар от ворот произведет Страсбург
34'
Какута Гаэль из команды Амьен делает неудачный навес.
Угловой
34'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
34'
Н'Дур Абдалла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Опасность предотвращена - Гуано Принс-Десир из команды Амьен вступил в отбор удачно
33'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Авелар Данило, его свалил Фулкье Димитри.
32'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Удар от ворот произведет Страсбург
29'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает неудачный навес.
Фол, нарушение
29'
Фулкье Димитри наказан за толчок Авелар Данило
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
28'
Удар от ворот произведет Амьен
27'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Плохо сыграл Дибасси Бакай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
27'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
27'
Сиссоко Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Аолу Жан-Эде оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
25'
Конате Мусса наказан за толчок Коне Бакари
25'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Дибасси Бакай
24'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Коне Бакари из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Сиссоко Исса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
19'
Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Авелар Данило из команды Амьен сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Конате Мусса мяча так и не получил
17'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Опасность предотвращена - Сека Эрнес из команды Страсбург вступил в отбор удачно
17'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Амьен
14'
Шанс! Сека Эрнес из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
14'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Плохо сыграл Сека Эрнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Авелар Данило из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Дибасси Бакай наказан за толчок Гонсальвес Антони
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
7'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Страсбург
6'
Сиссоко Исса не смог попасть в створ ударом издали
6'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Сека Эрнес из команды Страсбург играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
Угловой
5'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
3'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Амьен
2'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
1'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Страсбург
Амьен
39.7% (69)
Ничья:
49.4% (86)
Страсбург
10.9% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.7% (76)
Амьен:
26.4% (46)
Амьен:
9.2% (16)
Ничья:
5.2% (9)
Страсбург:
4.6% (8)
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