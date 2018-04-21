Стадион: Де ла Ликорн
22' Желтая карточкаСиссоко Исса
1:0
45' ГолМонкондю Томас
61' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
62' Желтая карточкаКонате Мусса
62' Желтая карточкаСека Эрнес
Второй тайм
70'
Льенар Димитри из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает неудачный навес.
67'
Судья сигнализирует, что Манзала Хариссон из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
66'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Корнетт Кентен
66'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Зунгу Бонгани из команды Амьен направляет мяч в штрафную площадку, но Укидья Александр выбегает и ловит мяч
65'
Зунгу Бонгани из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Судья сигнализирует, что Корнетт Кентен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
64'
Конате Мусса наказан за толчок Аолу Жан-Эде
63'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
63'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
63'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Сека Эрнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Конате Мусса получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
62'
Конате Мусса наказан за толчок Сека Эрнес
61'
Аолу Жан-Эде получил желтую карточку от судьи
61'
Судья свистит. Аолу Жан-Эде атаковал сзади соперника. Это Какута Гаэль заработал своей команде штрафной
60'
Судья сигнализирует, что Корнетт Кентен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Дибасси Бакай получил травму и заменен. Корнетт Кентен выходит на поле.
59'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Дибасси Бакай получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
54'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
53'
53'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
52'
52'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
47'
Корнье Бенжамин пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
47'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Дибасси Бакай наказан за толчок Гонсальвес Антони
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Гакпе Серж получил травму и заменен. Манзала Хариссон выходит на поле.
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Гакпе Серж получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Гакпе Серж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Г О О О О Л - Монкондю Томас забивает!
45'
Плохо сыграл Укидья Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
42'
42'
Шанс! Сека Эрнес из команды Страсбург пробил головой, но мимо
42'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
41'
Авелар Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
39'
38'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Аолу Жан-Эде из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
34'
Какута Гаэль из команды Амьен делает неудачный навес.
34'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
34'
Н'Дур Абдалла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
Опасность предотвращена - Гуано Принс-Десир из команды Амьен вступил в отбор удачно
33'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Назначен штрафной. Пострадал Авелар Данило, его свалил Фулкье Димитри.
32'
32'
31'
31'
31'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
29'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает неудачный навес.
29'
Фулкье Димитри наказан за толчок Авелар Данило
28'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
28'
27'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Плохо сыграл Дибасси Бакай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
27'
Сиссоко Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
26'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Аолу Жан-Эде оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Конате Мусса наказан за толчок Коне Бакари
25'
24'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Дибасси Бакай
24'
23'
23'
Коне Бакари из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
22'
Сиссоко Исса получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Н'Дур Абдалла
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
19'
Фулкье Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Авелар Данило из команды Амьен сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Конате Мусса мяча так и не получил
17'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
Опасность предотвращена - Сека Эрнес из команды Страсбург вступил в отбор удачно
17'
Гакпе Серж из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
14'
Шанс! Сека Эрнес из команды Страсбург пробил головой, но мимо
14'
14'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
12'
11'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Плохо сыграл Сека Эрнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Авелар Данило из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Дибасси Бакай наказан за толчок Гонсальвес Антони
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
7'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
7'
6'
Сиссоко Исса не смог попасть в створ ударом издали
6'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
Сека Эрнес из команды Страсбург играет слишком грубо. Конате Мусса оказался на газоне.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
4'
3'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
3'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Гонсальвес Антони
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Страсбург
Амьен
39.7% (69)
Ничья:
49.4% (86)
Страсбург
10.9% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.7% (76)
1:0 Амьен:
26.4% (46)
2:1 Амьен:
9.2% (16)
0:0 Ничья:
5.2% (9)
1:2 Страсбург:
4.6% (8)
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