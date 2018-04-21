Стадион: Мунисипал
30' Желтая карточкаСаного Яя
1:0
42' ГолСаного Яя
52' Желтая карточкаСантамария Батист
2:0
60' ПенальтиГрадель Макс-Ален
Второй тайм
75'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Бютель Людовик
75'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Сомалиа Вергитон
74'
Онианге Принс из команды Анже опасно и грубо сыграл. Саного Яя пострадал.
74'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
74'
Павлович Матео выбил мяч подальше от ворот.
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
73'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
73'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
71'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
71'
Канга Вилфрид из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
69'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
69'
Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
68'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Павлович Матео из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Делор Анди заработал фол
66'
66'
Как он промахнулся? Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
65'
Какой промах! Экамби Карл Токо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
Манко Венсан из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Плохо сыграл Диоп Исса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
63'
62'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Онианге Принс заработал фол
62'
61'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
61'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
59'
Томас Ромен получил травму и заменен. Павлович Матео выходит на поле.
57'
Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
ПЕНАЛЬТИ - Томас Ромен из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Саного Яя.
57'
Отличные скиллы показывает Саного Яя, обводя своих соперников
56'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
56'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
54'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает неудачный навес.
52'
Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи
52'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сангаре Ибрахим пострадал.
52'
Сангаре Ибрахим имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
52'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
51'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мубандже Жак-Франсуа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
49'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Имбула Ганелли оказался на газоне.
48'
Манко Венсан из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Суну Жиль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Каюзак Янник пострадал.
46'
Саного Яя наказан за толчок Сантамария Батист
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
42'
Градель Макс-Ален сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Саного Яя изменил счет на табло!
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
42'
Так близко к голу! Диоп Исса имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Бютель Людовик!
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
42'
Суну Жиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
41'
Онианге Принс из команды Анже опасно и грубо сыграл. Жюльен Кристофер пострадал.
40'
40'
Мубандже Жак-Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
40'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает пас партнеру.
40'
Имбула Ганелли из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
39'
39'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Тэт Флавьен заработал фол
38'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
38'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
37'
Каюзак Янник выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
36'
Должен был быть гол! Сангаре Ибрахим имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
36'
ШАНС! Сангаре Ибрахим вышел один-на-один с голкипером...
36'
Опасность! Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Суну Жиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
35'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает пас партнеру.
34'
34'
34'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
32'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
32'
31'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
Саного Яя получил желтую карточку от судьи
30'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Жюльен Кристофер упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
29'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
28'
Экамби Карл Токо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
27'
Траоре Исмаэль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
26'
25'
25'
25'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
25'
24'
23'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
23'
Диоп Исса выбил мяч подальше от ворот.
22'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
19'
18'
18'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
18'
Тэт Флавьен из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Экамби Карл Токо мяча так и не получил
17'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
16'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
16'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
14'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
11'
11'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
11'
Онианге Принс из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Тэт Флавьен из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
9'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
8'
8'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза подал угловой справа.
7'
Должен был быть гол! Саного Яя имел отличный шанс, но Бютель Людовик не дал голу состоятся!
7'
Опасность! Каюзак Янник из команды Тулуза отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Анже
Тулуза
69.5% (121)
Ничья:
27% (47)
Анже
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
35.6% (62)
1:1 Ничья:
21.8% (38)
2:1 Тулуза:
21.3% (37)
2:0 Тулуза:
10.3% (18)
0:0 Ничья:
3.4% (6)
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