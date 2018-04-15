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2017-2018
Дефенса и Хустисия
3:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
2' Гол
Фернандо Андре Маркес
13' Желтая карточка
Lisandro Martinez
1:1
15' Гол
Адриан Рикардо
35' Желтая карточка
Miguel Barbieri
38' Желтая карточка
Сото Алексис
2:1
46' Гол
Cristian Almeida
2:2
74' Гол
Адриан Рикардо
3:2
78' Гол
Капроф Хуан
79' Желтая карточка
Rodrigo Adrian Schlegel
81' Желтая карточка
Braian Mansilla
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Дефенса и Хустисия делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Leonel Ariel Miranda выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Braian Mansilla получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Rodrigo Adrian Schlegel получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Капроф Хуан бьет в цель!
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!

71'
Расинг Авельянеда делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а Braian Mansilla выходит на его замену.
70'
Дефенса и Хустисия делает замену. Tomas Pochettino уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
52'
Расинг Авельянеда делает замену. Мартин Ойеда уходит с поля, а Federico Matias Zaracho выходит на его замену.
52'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Nery Dominguez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Cristian Almeida бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Miguel Barbieri получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Lisandro Martinez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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