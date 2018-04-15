- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
3:2
Конец матча
1:0
2' ГолФернандо Андре Маркес
13' Желтая карточкаLisandro Martinez
1:1
15' ГолАдриан Рикардо
35' Желтая карточкаMiguel Barbieri
38' Желтая карточкаСото Алексис
2:1
46' ГолCristian Almeida
2:2
74' ГолАдриан Рикардо
3:2
78' ГолКапроф Хуан
79' Желтая карточкаRodrigo Adrian Schlegel
81' Желтая карточкаBraian Mansilla
|
2'
1:0
15'
1:1
35'
38'
46'
2:1
74'
2:2
78'
3:2
81'
Состав команд
22
Унсаин
Луис
14
Кубас
Адриан
12
Ciro
Rius
23
Сото
Алексис
19
Кардосо
Нери
16
Мели
Сесар
17
Martin
Ojeda
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 18 Nahuel Molina Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 35 Lucas Bareiro Полузащитник
- 8 Tomas Pochettino Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- 16 Horacio Tijanovich Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Santiago Zurbriggen Защитник
- 5 Luis Jerez Silva Полузащитник
- 11 Кристальдо Франко Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 23 Nicolas Avellaneda
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 21 Rodrigo Adrian Schlegel Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 22 Адриан Рикардо Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 17 Martin Ojeda Полузащитник
- 10 Мартинес Лаутаро Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 19 Braian Mansilla Полузащитник
- 5 Nery Dominguez Полузащитник
- 14 Вильяльба Эктор Нападающий
- 32 Enrique Triverio Нападающий
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 24.02.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Патронато де Парана С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.02.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Америка де Кали КС
- 10.02.2018 Дефенса и Хустисия 4:2 Чакарита Хуниорс С
- 03.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Дефенса и Хустисия С
- 27.01.2018 Дефенса и Хустисия 0:1 Велес Сарсфилд С
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:2 Дефенса и Хустисия ТМК
- 19.01.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.01.2018 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 12.12.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 02.12.2017 Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус С
- 24.11.2017 Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 18.11.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Ланус С
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 04.04.2018 Универсидад де Чили 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 18.03.2018 Расинг Авельянеда 5:0 Патронато де Парана С
- 10.03.2018 Чакарита Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус С
- 11.02.2018 Олимпо 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.02.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Уракан С
- 29.01.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда С
- 20.01.2018 Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда ТМК
- 16.01.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Темперлей ТМК
- 11.12.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата С
- 03.12.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда С
- 26.11.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Расинг Авельянеда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи. Клубы
- 19.09.2016 Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 14.05.2016 Дефенса и Хустисия 2:1 Расинг Авельянеда Примера
- 22.03.2015 Дефенса и Хустисия 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 10.08.2014 Дефенса и Хустисия 1:3 Расинг Авельянеда Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|22
|16
|2
|4
|40 - 15
|50
|2.
|Годой Крус
|23
|14
|4
|5
|38 - 22
|46
|3.
|Сан-Лоренсо
|22
|12
|6
|4
|26 - 16
|42
|4.
|Тальерес Кордоба
|22
|12
|5
|5
|28 - 13
|41
|5.
|Уракан
|23
|11
|7
|5
|27 - 19
|40
|6.
|Индепендьенте
|22
|11
|6
|5
|25 - 15
|39
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|11
|3
|9
|33 - 27
|36
|8.
|Расинг Авельянеда
|2:3
|23
|10
|6
|7
|39 - 28
|36
|9.
|Унион Санта-Фе
|22
|9
|8
|5
|26 - 18
|35
|10.
|Дефенса и Хустисия
|3:2
|23
|10
|5
|8
|35 - 32
|35
|11.
|Бельграно
|23
|8
|10
|5
|25 - 23
|34
|12.
|Атлетико Тукуман
|23
|8
|9
|6
|26 - 22
|33
|13.
|Ривер Плейт
|22
|9
|5
|8
|30 - 26
|32
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|9
|5
|8
|22 - 20
|32
|15.
|Колон
|21
|8
|7
|6
|23 - 19
|31
|16.
|Росарио Сентраль
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|17.
|Банфилд
|23
|8
|6
|9
|24 - 21
|30
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|8
|5
|10
|25 - 30
|29
|19.
|Патронато де Парана
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|20.
|Ланус
|23
|6
|7
|10
|19 - 36
|25
|21.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|6
|6
|10
|19 - 21
|24
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|24.
|Тигре
|22
|3
|10
|9
|18 - 25
|19
|25.
|Чакарита Хуниорс
|22
|4
|6
|12
|20 - 29
|18
|26.
|Темперлей
|23
|3
|8
|12
|14 - 37
|17
|27.
|Арсенал Саранди
|23
|2
|8
|13
|15 - 29
|14
|28.
|Олимпо
|23
|3
|4
|16
|12 - 41
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Дефенса и Хустисия делает замену. Horacio Tijanovich уходит с поля, а Leonel Ariel Miranda выходит на его замену.
81'
Braian Mansilla получил желтую карточку от судьи
79'
Rodrigo Adrian Schlegel получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Капроф Хуан бьет в цель!
74'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
71'
Расинг Авельянеда делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а Braian Mansilla выходит на его замену.
70'
Дефенса и Хустисия делает замену. Tomas Pochettino уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
52'
Расинг Авельянеда делает замену. Мартин Ойеда уходит с поля, а Federico Matias Zaracho выходит на его замену.
52'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Nery Dominguez выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Cristian Almeida бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
35'
Miguel Barbieri получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Адриан Рикардо бьет в цель!
13'
Lisandro Martinez получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Фернандо Андре Маркес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация