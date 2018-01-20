Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Хорсенс

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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Курск 1:0 ЦСКА Москва К
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 12.09.2017 Бенфика 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Хорсенс (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 18.01.2018 Силькеборг 2:0 Хорсенс ТМК
- 08.12.2017 Хорсенс 2:1 Сённерйюск СД
- 03.12.2017 Хобро 1:1 Хорсенс СД
- 26.11.2017 Нордшелланн 6:0 Хорсенс СД
- 19.11.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СД
- 09.11.2017 Унион Берлин 1:1 Хорсенс ТМК
- 03.11.2017 Силькеборг 2:2 Хорсенс СД
- 29.10.2017 Хорсенс 1:1 Копенгаген СД
- 20.10.2017 Митьюлланд 4:2 Хорсенс СД
- 15.10.2017 Хорсенс 2:2 Хобро СД
- 29.09.2017 Раннерс 0:1 Хорсенс СД
- 23.09.2017 Хорсенс 2:0 Хельсингёр СД
- 20.09.2017 Холбаек 1:0 Хорсенс КД
- 16.09.2017 Сённерйюск 2:2 Хорсенс СД
- 08.09.2017 Хорсенс 2:2 Нордшелланн СД
- 30.08.2017 Вард 3:5 Хорсенс КД
- 27.08.2017 Брондбю 2:0 Хорсенс СД
- 18.08.2017 Хорсенс 0:0 Ольборг СД
- 12.08.2017 Копенгаген 1:1 Хорсенс СД
- 04.08.2017 Хорсенс 1:0 Силькеборг СД
Последние игры между собой
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - ХорсенсДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 27 минут, которая состоится 22.01.2018.
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